STØTTER RIKSRETT: Partitoppen Liz Cheney er en rangert som den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Tre republikanske kongressmedlemmer støtter riksrettssak mot Trump

Liz Cheney, som er en av republikanernes partitopper i Representantenes hus, mener den voldelige stormingen av Kongressen aldri ville skjedd uten USAs president Donald Trump.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

– En amerikansk president har aldri før stått bak et så stort svik mot grunnloven. Jeg vil stemme for å stille presidenten for riksrett, sier hun i en uttalelse.

Cheney, som representerer Wyoming, er en av republikanernes partitopper i Representantenes hus, og er rangert som nummer tre fra toppen.

Det er foreløpig ikke klart om det blir en riksrettssak mot president Trump etter den voldelige stormingen av Kongressen i Washington D.C. onsdag 6. januar, men demokratene i Representantenes hus har satt i gang prosessen.

Cheney sier i sin uttalelse at hun mener presidenten har skyld i det som skjedde.

– Presidenten kalte sammen denne mobben, samlet den og tente flammen bak dette angrepet. Alt som fulgte, var det han som sto bak. Ingenting av dette ville skjedd uten presidenten, sier Cheney og legger til:

– Presidenten kunne ha grepet inn med makt og stoppet volden umiddelbart. Det gjorde han ikke.

Cheney får støtte av to partikolleger i Representantenes hus.

– Å la USAs president oppildne til dette angrepet uten konsekvenser er en direkte trussel til vårt demokratis fremtid, sier New York-representanten John Katko i en uttalelse på Twitter.

– Jeg kan ikke sitte og se på uten å ta affære. Jeg vil stemme for å stille denne presidenten for riksrett, legger han til.

STØTTER RIKSRETT: Republikaneren John Katko representerer New York i Representantenes hus. Foto: Adrian Kraus / AP

Adam Kinzinger, som representerer Illinois, sier i en uttalelse at han mener Trump har brutt eden han avla da han ble innsatt som USAs president.

– Han brukte sin posisjon som den utøvende makten til å angripe den lovgivende makten, skriver han, og viser til anklagen om at Trump har oppildnet til en dødelig opprør mot Kongressen.

– Jeg vil stemme for riksrett, konkluderer han.

For at en president skal avsettes gjennom riksrett, må saken først gjennom Representantenes hus, der demokratene har flertall.

Så går den videre til Senatet, ser selve riksrettssaken holdes. Her kreves det 2/3 flertall for å få avsatt en president.

Tidligere tirsdag meldte New York Times at Mitch McConnell, som er republikanernes leder i Senatet, skal være fornøyd med at Demokratene har startet riksrettsprosessen.

Grunnen skal være at han mener de kan gjøre det enklere for Det republikanske partiet å distansere seg fra Trump i fremtiden.

Representantenes hus stemmer natt til onsdag for et forslag om å be visepresident Mike Pence om å utløse det 25. grunnlovstillegget. Det går ut på at Pence og et flertall av administrasjonen kan avsette presidenten dersom de mener han ikke er i stand til å utføre jobben: