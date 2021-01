SLIPPE: Den avtroppende presidenten skal ha sondert mulighetene for å benåde seg selv. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

New York Times: Trump skal ha diskutert å benåde seg selv

President Donald Trump skal overfor sin støttespillere ha ymtet frampå at han ønsker å benåde seg selv mot slutten av presidentskapet sitt.

Det er ifølge avisen ikke kjent om dette kom før eller etter stormingen av kongressbygningen onsdag.

Dersom han benåder seg selv, vil han bli unntatt fra straffeforfølgelse for lovbrudd.

USAs president har myndighet til å benåde enkeltpersoner – altså gi de en tilgivelse for lovbrudd de er dømt for, slik at de ikke trenger å gjennomføre straffen de er idømt.

Det er uklart om en president kan benåde seg selv. Ingen annen president i amerikansk historie har forsøkt dette. En sittende president kan ikke bli dømt.

I dag beskyttes Trump både av sin posisjon som president og at han har venner i justisdepartementet. Når han går av, kan det komme tiltaler.

– Trump har all grunn til å være redd, sa Asha Rangappa til VG i begynnelsen av desember.

Den tidligere FBI-agenten er advokat og foreleser ved Yale-universitetet, i tillegg til å være kommentator for CNN.

I hovedsak er det fire potensielle lovbrudd Donald Trump kan bli undersøkt for etter presidentskapet, som han kan benåde seg selv for:

Brudd på valgloven i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels

Mulig skattesvindel

Mulig eiendomssvindel

Å ta imot bestikkelser fra fremmede stater

Donald Trump er ikke dømt for noen av disse forholdene.

Snakket om det tidligere

I 2018 var president Trump krystallklar på at han har mulighet til å benåde seg selv.

– Jeg har den absolutte retten til å benåde meg selv, men hvorfor skal jeg gjøre det når jeg ikke har gjort noe galt?

– Både i teori og i praksis vil selvbenådning undergrave hensikten med loven. Loven forutsetter egentlig at en benådning inkluderer minst to personer; at én gir og én mottar den. Et annet juridisk argument er at selvbenådning vil være i konflikt med teksten til grunnloven, fordi presidenten i henhold til artikkel to er nødt til å sørge for at lovene følges.

Rangappa påpekte at dersom man tillater at presidenten i USA kan benåde seg selv, setter landet seg i en posisjon hvor kandidater kan bryte enhver lov på veien til å vinne presidentvalget, for deretter å benåde seg selv dersom de vinner.

– Det vil sette presidenten over loven. Selvbenådning er derfor noe et fremtidig justisdepartement etter min mening må utfordre i retten, siden det vil påvirke presidentvervet til evig tid. Så får Kongressen eventuelt jobbe for å endre loven, sa Rangappa til VG.

Den siste tiden har Trump benådet flere av sine støttespillere, blant andre sin tidligere kampanjesjef Paul Manafort og presidentens venn Roger Stone. Begge er knyttet til Robert Muellers gransking om den russiske involveringen i den amerikanske valgkampen.

Manafort er dømt for flere forhold, blant annet sammensvergelse mot USA og for å hindre etterforskningen ved å påvirke vitner og å lyve til FBI.