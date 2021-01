KAMPKLAR: Julian Assange ankommer retten i London 1. mai 2019. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Assange vant i retten: Wikileaks-grunnleggeren blir likevel ikke utlevert

Julian Assange (49) blir ikke utlevert til USA, på grunn av sin svake helse. Det har en britisk domstol bestemt i dag. Norsk PEN håper amerikanske myndigheter lar være å anke kjennelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

USA vil stille WIkileaks-grunnleggeren for retten for datainnbrudd og spionasje.

Dommer Vanessa Baraitser i Woolwich Crown Court i London leste opp den overraskende kjennelsen i formiddag.

– Dette er ingen seier for ytringsfriheten, sier styreleder for ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN Kjersti Løken Stavrum til VG.

Hun mener at den britiske dommeren har omgått problemstillingen.

– Dommeren avviser alle saklige argumenter, men nekter utlevering av medisinske årsaker, sier PEN-lederen.

Forsvaret har anført at tiltalen er politisk motivert. De har også argumentert for at Assange lider av alvorlig depresjon og har selvmordstanker. 49-åringen skal være diagnostisert med Aspergers og autisme.

– Håper USA lar saken ligge

Hun sier at Norsk PEN er glad for at Wikileaks-grunnleggeren ikke blir utlevert.

– Vi håper USA lar saken ligge og ikke anker, sier Stavrum.

Rettskommentator og jurist Joshua Rozenberg skriver på Twitter at USA allerede har bekreftet av dommen blir anket.

Dommer Baraitser mener at Assange gikk ut over rollen som gravende journalist, da han knekket et passord til det amerikanske forsvarsdepartementet og fikk Chelsea Manning til å laste opp hemmelige dokumenter til en sikker skyløsning.

Norsk PEN er usikker på hva domsslutningen betyr på lang sikt for Assange og problemstillingen – at han publiserte informasjon om amerikanske krigsforbrytelser som myndighetene ikke ville skulle komme ut.

– Dette handler ikke bare om hans ytringsfrihet, men vår alles rett til å bli informert, sier Kjersti Løken Stavrum.

Stavrum er administerende direktør i Stiftelsen Tinius, som er største eier i mediekonsernet Schibsted. Hun er også oppnevnt som leder for den nye ytringsfrihetskommisjonen.

Her blir Assange arrestert i London 11. april 2019:

Avslørte drap på sivile

Ti år er gått siden varslernettstedet publiserte hemmelige militære rapporter fra krigene i Afghanistan og Irak og fra fangeleiren Guantánamo. Varslernettstedet offentliggjorde også 250 000 interne notater fra amerikanske ambassader.

En video publisert av Wikileaks som angivelig viser at amerikanske soldater i Apache-helikoptre skyter og dreper journalister og sivile i Bagdad, vakte oppmerksomhet verden over i april 2010.

Dokumentene avslørte drap på uskyldige og mishandling og tortur av fanger. Noen måneder etter publiseringen ble Julian Assange anklaget for voldtekt i Sverige og begjært utlevert. Han søkte asyl i Ecuadors ambassade i London i 2012.

Wikileaks-grunnleggeren mistet asylstatusen og ble pågrepet av britisk politi i april 2019. Et år senere hadde han sonet en dom for brudd på kausjonsbetingelsene, men ble satt i høysikkerhetsfengsel i påvente av utleveringssaken mot USA.

TOMMEL OPP: Julian Assange etter at han mistet asylstatusen og ble pågrepet av britisk politi i Ecuadors ambassade i London 11. april 2019. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Tiltalt for spionasje

Det amerikanske justisdepartementet siktet først Assange for medvirkning til datainnbrudd, i «konspirasjon» med varsleren Chelsea Manning, som lekket militærdokumentene til Wikileaks i 2010.

Etterretningsanalytikeren Chelsea Manning sonet syv år for spionasje før resten av straffen på 35 år ble ettergitt av president Barack Obama.

Etter at Assange ble pågrepet i 2019, utvidet USA siktelsen med 17 tiltalepunkter for spionasje. Hans advokater tror han risikerer 30 til 40 år i fengsel, om h an blir funnet skyldig i å ha mottatt lekkasjene fra Manning og publisert forsvarshemmelighetene.

Tiltalen for datainnbrudd har en mildere strafferamme.

USA: – Fire til seks års fengsel

USAs regjering har ifølge The Guardian uttalt at dommen sannsynligvis blir mellom fire og seks års fengsel, ifølge The Guardian.

Assange har benektet å ha sammensverget seg med Manning for å knekke et passord på det amerikanske forsvarsdepartementets datamaskiner og sier at det ikke er bevist at avsløringene satte noens sikkerhet i fare.

SPENT: Sjefredaktøren i Wikileaks Kristinn Hrafnsson (t.v.) og Stella Moris, som har to sønner med Julian Assange, kommer til rettsbygningen Old Bailey i London i dag tidlig. Foto: VICKIE FLORES / EPA

Dette er Wikileaks Wikileaks er en internasjonal, ideell medieorganisasjon som publiserer hemmeligstemplet informasjon, nyhetslekkasjer og originalt kildemateriale fra anonyme tipsere.

Varslernettstedet ble offisielt lansert i 2007 av Julian Assange, og tilbyr en plattform for personer som ønsker å lekke materiale til offentligheten, uten å avsløre sin egen identitet.

Wikileaks omtales derfor gjerne som et varslernettsted. Formålet skal være å bringe viktig informasjon til offentligheten.

WikiLeaks ble verdenskjent i 2010 da det publiserte graderte dokumenter og videoer fra det amerikanske militæret, lekket av Chelsea Manning.

Wikileaks har lekket hemmeligstemplet materiale fra myndigheter i flere land, og opplever stadig søksmål, samt cyberangrep. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Menneskerettighets- og presseorganisasjoner frykter at rettsforfølgelsen av Julian Assange vil ramme kritisk journalistikk. Hans støttespillere fryktet før dommen falt at utlevering ville bli utfallet.

Advokatene som representerer USA, benekter at utleveringskravet er politisk motivert. De mener at Assange satte amerikanske agenters liv i fare, ved å publisere de graderte dokumentene.

De amerikanske advokatene mener at mange av argumentene i hans forsvar bør legges frem i en rettssak og ikke har noen betydning for spørsmålet om utlevering, ifølge Reuters.

LEKKASJER: Julian Assange holder opp forsiden av avisen The Guardian i juli 2010, der oppslaget handler om Wikileaks-lekkasjene. Foto: ANDREW WINNING / REUTERS

Stella Moris, som har to små barn med Julian Assange, skrev i Mail on Sunday at utlevering ikke bare vil være en «utenkelig parodi» for hennes partner, men også ville være ødeleggende for friheter som settes høyt i Storbritannia.

– Angrep på pressefriheten

– Ytrings- og pressefrihetene er meningsløse, om de kan bli kriminalisert og undertrykket av regimer i Russland eller Ankara eller av påtalemyndigheten i Alexandria, Virginia, fremholdt Moris.

Assanges forlovede mener at det neste gang kan være Tyrkia, Saudi-Arabia eller Russland som krever at Storbritannia utleverer journalister til å bli rettsforfulgt i deres domstoler.

Sjefredaktør for Wikileaks Kristinn Hrafnsson har tidligere uttalt at det faktum at utleveringssaken er kommet for retten, er et historisk angrep i stor skala på pressefriheten.

Hrafnsson fortalte nyhetsbyrået AFP søndag at han var «nesten sikker» på at dommen ville bli at Assange skal utleveres.