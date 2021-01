MOBB: Flere hundre Trump-tilhengere beleiret Kongressen forrige onsdag, mens de folkevalgte formelt skulle godkjenne valgresultatet. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Anklager folkevalgte for å ha hjulpet mobben: − Jeg vil sørge for at de blir stilt til ansvar

Demokraten Mikie Sherill beskylder kolleger for å ha ledet rekognoseringsturer i Kongressen, dagen før det voldelige angrepet mot nasjonalforsamlingen.

Rebecca Michelle Sherill (48) var helikopterpilot i marinen og tidligere føderal statsadvokat før hun ble valgt inn i Kongressen fra delstaten New Jersey. Tirsdag talte hun til sine velgere på Facebook.

Kongresskvinnen vil stille president Donald Trump til ansvar for oppvigleri etter opptøyene onsdag, som kostet fem mennesker livet. Men hun går også etter hans mest lojale støttespillere for medvirkning.

– Kongressmedlemmene som hadde grupper kom gjennom kongressbygningen 5. januar for rekognosering neste dag. De som hisset opp den voldelige folkemengden, de som forsøkte å hjelpe vår president med å undergrave demokratiet: Jeg vil sørge for at de blir stilt til ansvar.

ANKLAGER: Kongressrepresentant Mikie Sherrill vil stille Trumps støttespillere i Kongressen til ansvar, etter at den folkevalgte forsamlingen ble stormet. Foto: Privat

Demokraten Sherrill identifiserte ikke lovgiverne hun refererte til. Hun utdypet heller ikke hvordan hun kunne beskrive deres handlinger som rekognosering og hvordan hun visste at de hadde forbindelse til opptøyene.

– På hver vår side

Hun la til at hun om nødvendig vil gjør sitt for å sikre at kongressmedlemmer som aktivt har bistått presidenten i hans bestrebelser på å omstyrte valgresultatene, ikke lenger får tjene folket i nasjonalforsamlingen.

Mens tåregassen fremdeles lå tykk over Capitol Hill, stemte 135 republikanere – blant dem partiets to fremste ledere – for å underkjenne flere millioner stemmer i presidentvalget.

– Alle dere som nekter å delta i dette demokratiet, nekter å se en fredelig maktovertagelse, nekter å følge folkets vilje, som vi gjør i et demokrati – vi står nå på hver vår side, fremholdt Sherrill i livesendingen på Facebook.

MARSJ: Tusener av Trump-tilhengere marsjerer mot kongressbygningen på Capitol Hill i Washington D.C. forrige onsdag, mens Kongressen var samlet for å godkjenne valgresultatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kongresskvinnen fra New Jersey er ikke alene om å rette søkelyset mot lovgivere, som enkelte hevder bar ved til bålet og fyrte opp mobben som marsjerte mot Capitol Hill etter president Trumps tale.

Navngir kongressmedlemmer

Høyreaktivisten Ali Alexander er en av lederne i «Stop The Steal»-bevegelsen, som støtter Trump i at valget ble stjålet fra ham. Han sier at tre republikanske kongressmedlemmer hjalp ham organisere folkemøtet før opptøyene.

The Washington Post viser til en video som er slettet på Periscope, der Alexander navngir representantene Andy Biggs fra Arizona, Mo Brooks fra Alabama og Paul A. Gosar fra Arizona.

LEDER: Ali Alexander var en av dem som organiserte folkemøtet i Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Alexander hevder at de fire planla å legge maksimalt press på Kongressen, som onsdag var samlet for formelt å godkjenne resultatet av presidentvalget.

– Slik at vi kunne forandre hjerte og sinn til republikanere som var i forsamlingen, når de hørte våre høye brøl på utsiden, sier «Stop The Steal»-lederen i videoen, ifølge Washington Post.

Her tar de seg inn i kongressbygningen:

– Er du villig til å gjøre det som trengs, for å slåss for Amerika, spurte Brooks på folkemøtet i Washington D.C., der også presidenten talte, før flere tusen Trump-tilhengere marsjerte mot Kongressen.

Ber ikke om unnskyldning

Til lokalavisen hjemme i Alabama ville ikke Brooks gå tilbake på sin flammende tale.

– Jeg ber ikke om unnskyldning for å gjøre mitt absolutt beste for å inspirere patriotiske amerikanere til ikke å gi opp landet vårt og til å slå tilbake mot antikristne sosialister i valgene i 2022 og 2024.

Demokraten Tom Malinowski fremmet mandag en resolusjon i Kongressen om formelt å sensurere Mo Brooks. Han mener at Brooks er ansvarlig for å oppildne massene og «sette livene til medlemmene av Kongressen i fare».

– Vi blir nødt til å se nærmere å medlemmer av Kongressen som kan ha oppmuntret til og lagt til rette for angrepet på Kongressen, sier Malinowski ifølge New York Times.

KAMPKLAR: Kongressrepresentant Mo Brook spurte folkemengden om de var villige til å slåss for Amerika. Noen timer senere ble Kongressen angrepet av mobben. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Arizona-representanten Paul Gosar skal ha bedt Trump-tilhengere om å være «klar til å forsvare grunnloven og Det hvite hus», i et avisinnlegg med tittelen «Er vi vitne til et statskupp?».

Republikaneren skal i flere uker ha reklamert for «Stop The Steal»-kampanjen og folkemøtet sist onsdag.

– Offer for kuppforsøk

New York Times skriver at Gosar gjentatte ganger har referert til Joe Biden som en som «illegitimt har ranet til seg tronen» og antydet at Trump er offer for et «kuppforsøk».

Andy Biggs benekter ifølge Arizona Central at han heier på «Stop The Steal» og sier at påstander om at han hjalp med å organisere protestene mot Kongressen, er en «kjempeløgn».

Til en radiostasjon i Tucson sier Biggs at det ikke bare var sinte Trump-tilhengere som trengte seg inn i Kongressen.

– Du hadde antagelig noen opprørere, noen antifa eller BLM-typer. Vi vet ikke, uttalte Biggs.

Kongressrepresentanten viser til antifascister og Black Lives Matter-bevegelsen.