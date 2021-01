JOBBER: Fungerende statsadvokat for Washington, D.C. Michael Sherwin. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL

Etterforsker rørbomber og våpen - 70 pågrepet så langt

Over 170 personer er så langt identifisert som mistenkte for å ha deltatt i stormingen eller opptøyene ved Kongressen onsdag forrige uke.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er bare toppen av isfjellet, sier fungerende statsadvokat for Washington, D.C. Michael Sherwin.

Blant dem som det er opprettet sak på, er 70 personer siktet for diverse lovbrudd, hovedsakelig for småsaker slik som ulovlig adgang til Kongressen.

– Da de forlot hovedstaden var det viktigste å finne dem, sikte dem, og få kontroll på dem så fort som mulig. Derfor så man etter den letteste siktelsen man kunne ta ut så fort som mulig, forklarer Sherwin.

Han sier videre at siktelsene vil bli betydelig utvidet.

– Vi ser på alt fra ulovlig adgang, besittelse av våpen og eksplosiver, tyveri av post og elektronikk, til vold mot politiet og tyveri av nasjonal sikkerhetsinformasjon og mord.

På presskonferansen ble det bekreftet at de to rørbombene var ekte. De inneholdt eksplosiver og en klokke, men FBI opplyste at de ikke vet hvorfor de ikke gikk av.

– Vi har en dusør på 50.000 dollar for å identifisere den eller de som plasserte rørbombene, sa Steven D’Antuono ved FBI-kontoret i Washington, D.C.

De opplyser også at de etterforsker om hensikten med dem var at de skulle fungere som en avledningsmanøver for å trekke politi dit i stedet for til kongressbygningen som ble angrepet.

– Dette er en 24/7-omfattende operasjon for å finne ut hva som skjedde denne dagen, sier Steven D’Antuono.

Han oppfordret også de som deltok i stormingen av Kongressen om å melde seg, før FBI agenter banker på døren hjemme hos dem.

– Jeg vil understreke at FBI har en lang hukommelse og stor rekkevidde. Selv om du har forlatt D.C. vil agenter fra våre lokale kontorer banke på døren din om vi finner ut at du har deltatt i dette, sier han.

GODT KLEDD: Flere trumptilhengerne tok seg inn i Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Vil ta tid

FBI har fått inn over 100.000 tips knyttet til etterforskningen og identifiseringen av personer som deltok i det voldelige angrepet på kongressbygningen 6. januar.

– Det er fantastisk, og vi går gjennom hvert eneste tips. Vi vil fortsatt be om mer informasjon, sier D’Antunou.

Blant tipsene skal det være både identiteten til de deltagende, bilder og videoer.

– Vi er klare for utfordringen. Brutaliteten som amerikanere så den onsdagen vil ikke bli tolerert av FBI. Vi vil snu hver en stein, insisterer han.

Sherwin gjorde det klart at etterforskningen kommer til å ta lang tid og at den ikke vil være over i løpet av de første månedene.

– Dette er en enorm etterforskning som vil ta lang tid, og dette vil bli en langvarig etterforskning.

les også FBI advarte mot «krig» dagen før Kongress-angrep

Nye trusler

Kongressmedlem Conor Lamb (D) fra Pennsylvania sier til CNN at de har blitt informert om en ny trussel i forkant av påtroppende president Joe Bidens innsettelsesseremoni.

– De snakket om 4000 bevæpnede såkalte «patrioter» som skal omgi Kongressen og forhindre at Demokrater går inn, sier Lamb til CNN.

Han forteller at de har publisert kjøreregler for når de skal og ikke skal skyte, og at det er snakk om en organisert gruppe med en plan.

– Vi verken forhandler eller prøver å snakke logisk med disse menneskene. De må bli satt for retten. De må stoppes, sier Lamb.