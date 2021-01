TILBAKE I DET HVITE HUS: USAs president Donald Trump reiste nyttårsaften til Det hvite hus i Washington D.C. etter å ha tilbrakt juleferien i Palm Beach i Florida. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kraftige reaksjoner etter Trump-opptak: − Mye verre enn Watergate

På 1970-tallet var Carl Bernstein med på å avdekke Watergate-skandalen. Den kan ifølge journalisten ikke måle seg med helgens telefonsamtale mellom Donald Trump og Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er ikke déjà vu, dette er mye verre enn det som skjedde under Watergate, sier Carl Bernstein (76) til CNN søndag kveld.

Han var én av to journalister som avslørte skandalen som førte til at USAs tidligere president Richard Nixon gikk av i 1974.

I korte trekk hadde Nixons folk organisert innbrudd i demokratenes hovedkvarter for å skaffe seg informasjon før valget i 1972.

– Dette er det ultimate «smoking gun»-opptaket, sier Bernstein om lydopptaket av telefonsamtalen mellom president Donald Trump og Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperg som ble publisert av Washington Post søndag.

Trump til valgansvarlig: − Jeg vil bare finne 11.780 stemmer

Uttrykket «smoking gun» brukes om et stykke bevis som får en helt avgjørende rolle i en sak.

– Dette er opptaket som beviser hva denne presidenten er villig til å gjøre for å undergrave valgsystemet, og at han på ulovlig og umoralsk måte prøver å initiere et kupp, sier Bernstein til CNN.

WATERGATE-SKANDALEN: Journalisten Carl Bernstein avdekket Watergate-skandalen sammen med sin kollega Bob Woodward i Washington Post i 1974. Foto: Evan Agostini / Invision / AP

I samtalen kan man høre at Donald Trump presser Raffensperger, som er ansvarlig for valget i Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet.

– Hør her: Alt jeg vil gjøre er dette. Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, som er én mer enn det vi har. Fordi vi vant delstaten, sa Trump blant annet.

Donald Trump bekreftet på Twitter søndag at han har snakket med Raffensperger. Hverken Det hvite hus eller Trumps kampanjeapparat har kommentert saken, skriver AP.

Avgjørende senatsvalg i Georgia: – Vi kommer til å vinne

Reagerer på stillhet fra republikanerne

Valget i Georgia i november ble så jevnt at det måtte omtelling til. Over fem millioner stemmer ble talt opp for hånd, og Joe Biden ble kåret til vinner med 0,2 prosent flere stemmer enn Donald Trump. Resultatet førte til at Trump ba om enda en omtelling, som også resulterte i seier til Joe Biden.

Trump har gått kraftig ut mot gjennomføringen av valget i delstaten, og hevder at det har foregått massivt valgfusk. Delstatsmyndighetene, som tilhører Trumps eget pari, har avvist dette.

MISFORNØYD MED VALGTAP: I en telefonsamtale lørdag ba USAs president Donald Trump (t.h.) Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger om å finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet i delstaten. Foto: ERIK S LESSER/JIM LO SCALZO / EPA

Lørdag gikk elleve republikanske senatorer ut og sa at de vil utfordre seieren til påtroppende president Joe Biden i valgmannskollegiet når stemmene formelt skal bli telt opp og godkjent i Kongressen 6. januar.

Watergate-journalist Carl Bernstein tror Trumps forsøk på å undergrave valgresultatet ville resultert i riksrettssak og fordømmelse fra republikanske kolleger om det hadde dreid seg om hvilken som helst annen president enn Trump.

– Det er det vi burde høre fra republikanere nå: «President Trump, gå av, forlat Det hvite hus. Dette er galt, og vi vil ikke tolerere det.» Men vi kommer ikke til å høre det, vi har bare hørt fra noen få, sier han til CNN.

les også Slik kan Kamala Harris få enda mer makt

Biden-rådgiver: – Presser og truer

På demokratisk side har reaksjonene imidlertid vært sterke.

Bob Bauer, som er rådgiver for USAs påtroppende president Joe Biden, sier at lydopptaket viser hvordan Trump gjennom sin tid som president har forsøkt å angripe det amerikanske demokratiet.

– Dette er et sikkert bevis på en president som presser og truer en tjenestemann fra sitt eget parti for å få ham til å oppheve en delstats lovlige og sertifiserte stemmeopptelling, og å fabrikkere en annen istedenfor, sier han.

Den demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez, som representerer New York, sier at hun mener samtalen kvalifiserer til en riksrettsavstemning.

– Om det var opp til meg, ville vi ha stemt over riksrettspunkter i Representantenes hus ganske raskt, sier New York-representanten som populært kalles «AOC» i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.