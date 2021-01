Passasjerer ankommer Wuhan fra Singapore. Om bord var WHOs ekspertgruppe. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

WHOs eksperter har ankommet Kina

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har ankommet Wuhan, den kinesiske byen der coronaviruset først ble oppdaget sent i 2019.

NTB-AFP-AP

Etter lang tid med tautrekking mellom Kina og WHO om datoer, reiserute og visum, har nå ekspertene endelig ankommet. Torsdag viste den statseide TV-kanalen CGTN bilder av et fly fra Singapore som landet i Wuhan.

Om bord var de internasjonale ekspertene som skal undersøke hvordan viruset oppsto. De ble møtt av kinesiske tjenestemenn iført beskyttelsesdrakt.

WHO-oppdraget er ansett som viktig for å komme til bunns i årsaken til utbruddet av covid-19. Forskere trodde først at viruset hoppet over til mennesker ved et dyremarked i Wuhan. Men nå tror flere eksperter at viruset ikke oppsto på markedet, men at det heller ble forsterket der.

WHO mener at en kartlegging av virusets gang fra dyr til mennesker er essensiell for arbeidet med å forhindre flere utbrudd i fremtiden.

To holdt igjen

Det er 13 forskere som har reist. De vil begynne arbeidet umiddelbart under karantenetiden på to uker etter innreise, opplyser WHO. To av forskerne har blitt sittende igjen i Singapore for ytterligere coronatesting.

WHO skriver at alle fra gruppen flere ganger testet negativt på PCR-test og antistofftest før avreise i hjemlandene sine. I Singapore avla alle igjen negativ PCR-test, men to av dem testet positivt for antistoffer.

Mens ekspertene er i karantene skal de ha videokonferanser med kinesiske motparter.

Vanskelig sak

Kina er forberedt på at WHO-gruppen vil utfordre narrativet Beijing har malt av pandemien.

Regjeringen har erkjent at det første utbruddet ble registrert i Wuhan, men argumentert med at det ikke nødvendigvis betyr at sykdommen oppsto der. Samtidig har den underbygget påstander om at viruset kan ha oppstått utenfor Kina.

WHO har gått langt for å avpolitisere oppdraget.

WHO forventer å få gjøre undersøkelser

En talsperson for kinesiske myndigheter sier at de denne uken skal «utveksle syn» med kinesiske eksperter, men ikke noe om i hvor stor grad ekspertgruppen får gjøre egne undersøkelser og samle bevis.

Peter Ben Embarek, som leder WHO-gruppen, sier de skal ut i felten for å møte sine kinesiske motparter og for å dra til «stedene som vi vil besøke». Han advarer om at det kan «bli en veldig lang reise før vi får en god forståelse av hva som skjedde».

Undersøkelsene er ventet å ta flere uker. De ti ekspertene kommer fra USA, Australia, Tyskland, Japan, Storbritannia, Russland, Nederland, Qatar og Vietnam.

