Politiet sperret av området der politimannen ble drept i Biskopsgården på Hisingen nord i Göteborg onsdag. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

17-åring pågrepet for politidrap i Sverige - Tidligere dømt for drapsforsøk

En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet for å ha drept en politimann i Biskopsgården i Göteborg i Sverige. Han erkjenner ikke straffskyld.

Av Kaia Hauge Nustad

Politimannen rykket onsdag kveld ut til drabantbyen Biskopsgården på Hisingen sammen med en kollega, der han ble skutt mens han sto og snakket med noen personer.

Området har i lang tid vært preget av vold og gjengkriminalitet.

En politibetjent legger ned blomster ved stedet i Biskopsgården i Göteborg der en politimann i begynnelsen av 30-årene ble skutt onsdag kveld. Han ble senere erklært død på sykehuset. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

En del av det kriminelle miljøet

Gutten ble pågrepet i 14-tiden og skal nå avhøres av politiet. Han er siktet for drap og drapsforsøk.

Over 200 personer er avhørt i forbindelse med drapet, og politiet får et stadig klarere bilde av forløpet.

– Vi er naturligvis litt lettet over å ha kommet så langt på så kort tid, sier regionspolitisjef Klas Johansson på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

17-åringen er hjemmehørende i Biskopsgården og kan sies å være en del av «konfliktmiljøet», ifølge politiadvokat Ulrika Åberg.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser de neste dagene.

Tidligere har politiet sagt at de tror politimannen ble skutt ved en feiltagelse.

Det ble torsdag holdt ett minutts stillhet i Biskopsgården til minne om politimannen som ble skutt og drept onsdag kveld. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

Knivstakk annen person på trikken

Nå melder Svenske Aftonbladet at den siktede 17-åringen ble dømt for drapsforsøk for et drøyt år siden.

Hendelsen skal ha funnet sted på en trikk i Göteborg. Den nå siktede 17-åringen var 15 år gammel på tidspunktet, var egentlig på vei til skolen da han knivstakk en annen mann med en kjøkkenkniv.

Ifølge dommen skal gjerningsmannen dagen i forveien ha fått beskjed om at noen var ute etter han. Hvem visste han ikke.

Dette skal ha vært bakgrunnen for at han valgte å ta med seg en kjøkkenkniv da han dro hjemmefra dagen etter. Da gjerningsmannen gikk om bord på trikken hadde han møtt tre andre personer, hvorav en av de gikk på samme skole som han. Gjerningsmannen og de tre andre hadde havnet i et munnhuggeri, og den nå 17-år gamle gutten forklarte at han ble redd, og knivstakk en av de tre personene i halsen.

Etter hendelsen hadde han dratt hjem, og kastet kniven ut fra balkongen.

Han ble dømt til et år betinget fengsel i starten av 2020. Han ble også dømt for trusler etter å ha truet en medelev med kniv ved en annen anledning.

Fått hjelp

Politi i hele Sverige har bidratt i etterforskningen.

– Vi har fått fantastisk støtte fra politiet i hele Sverige, og alle vil hjelpe oss. Vi har fått den hjelpen vi har bedt om. Vi har også fått stor støtte fra andre myndigheter, sier politisjef Teodor Smedius.

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa torsdag at han er forferdet etter drapet, men at de fortsetter kampen mot organisert kriminalitet.

– Vi kommer aldri til å vike i kampen mot den organiserte kriminaliteten. Jeg og hele det svenske folket er stolte av våre politifolk, sa Löfven.