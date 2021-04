MENAHEM KAHANA / AFP Strendene er fulle av mennesker. Maskene er kastet. Og endelig kan folk klemme igjen.

Israels comeback

Det er snart fire uker siden Israel nådde milepælen at halve befolkningen var fullvaksinert. Nå går livet omtrent som normalt i Tel Aviv og Jerusalem.

– Det er veldig rart, men veldig fint, sa Eliana Gamulka (26) da nyhetsbyrået AFP møtte henne i Jerusalems gater i helgen.

Søndag ble påbudet om bruk av munnbind utendørs opphevet. I gatene i storbyen feiret folk med å bokstavelig talt kaste maskene.

Gamulka så riktig nok, med glimt i øyet, også en bakdel med at man ikke lenger må bruke munnbind.

– Man kan ikke lenger late som at man ikke kjenner folk, spøkte hun.

I det mer alvorlige hjørnet forklarte 26-åringen at timingen for å kaste munnbindene knapt kunne vært bedre for hennes del. Om to uker skal hun gifte seg.

– Det vil bli veldig fint å feire sammen med alle, nå uten munnbind. Bildene vil bli strålene! Jeg er veldig lettet. Vi kan starte å leve igjen.

Folk nyter mat og drikke på restaurant i Tel Aviv.

fra 10.000 til 200 tilfeller

I Israel har man nå vaksinert over fem millioner mennesker. Det har ført til en kraftig nedgang i antall smittetilfeller. Fra rundt 10.000 daglig i midten av januar til omtrent 200 daglig nå.

Dermed er hverdagen tilbake. Skoler er åpnet. Barer og restauranter det samme. Arrangementer er igjen lov. Riktignok må man fremdeles bruke munnbind på offentlige steder innendørs.

Israels vaksinesuksess skyldes en avtale de tidlig fikk på plass med Pfizer. De må betale en noe høyere pris per dose enn andre og de må dele data de samler inn om innbyggerne. Gevinsten var at de fikk mange doser raskt.

Nå er altså over halvparten av landets 9,3 millioner innbyggere fullvaksinert. Det inkluderer fire av dem over 20 år.

Også i Tel Aviv er det god stemning i deilig middelhavsk vårvær Byens unge befolkning kan igjen smile og le.

Åpner for turister

Ferske bilder fra Tel Aviv viser bikini- og shortskledde mennesker som spiller fotball på stranden, venner som samles på restauranter for god mat og drikke og generelt et liv som ser ut som det man levde pre-corona.

Og snart kan også utenlandske turister nyte strandlivet i Israel, eller for eksempel besøke Klagemuren i Jerusalem. Fra mai slippes nemlig folk som har fått vaksine i sine hjemland inn i landet.

- Det finnes ikke bedre reklame for Pfizer, sier Shalom Yatzkan, som selv har hatt viruset, om gjenåpningen av hjemlandet.

I Tel Aviv kan store folkemengder samles i parkene uten at noen trenger bli bekymret.

Kritikk

Samtidig som mange ser på Israel med beundring for vaksinesuksessen har de også fått kritikk. Humanitære organisasjoner har oppfordret landet til å dele vaksiner med de nesten fem millioner palestinerne på Vestbredden og Gazastripen.

Kontrasten til Israel er stor i de to områdene, som fremdeles slikter med høye smittetall, og har få vaksinerte.

Israel har på sin side sagt at det er de palistinske myndighetene sitt ansvar å skaffe til vei vaksiner for sin befolkning. Riktignok har Israel vaksinert i overkant av 100.000 palestinere som arbeider inne i Israel.