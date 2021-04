FORSVUNNET: Det er ingen spor etter ubåten siden det siste dykket onsdag. Det er ventet at et amerikansk Poseidon-fly skal ankomme lørdag for å bistå i søket. Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

Savnet ubåt trolig tom for luft: − Må være optimistiske

Søket etter den indonesiske ubåten KRI «Nanggala» fortsetter. 53 personer var om bord da fartøyet forsvant onsdag morgen.

Det har blitt anslått at ubåten hadde nok oksygen om bord til at mannskapet kunne overleve frem til klokken 21.00 fredag kveld norsk tid.

Lørdag morgen er fartøyet fremdeles ikke funnet, etter mer enn 80 timers leting i havet utenfor Bali.

Talsperson for Indonesias marine, Julius Widjono, sier ifølge CNN Indonesia at de fremdeles må være optimistiske.

– Vi må være optimistiske. Vi ber om bønner fra hele Indonesia om at de 53 skal være trygge, sier han.

Lørdag er det ventet at et amerikansk Poseidon-fly skal ankomme for å bistå i søket.

Også det australske forsvaret hjelper til. De sendte fredag et krigsskip utstyrt med sonar til området. I tillegg er ytterligere ett australsk fartøy og et fartøy fra Singapore, som er laget spesielt for å berge ubåter, på vei.

Den indonesiske marinen har også sendt søkehelikoptre og skip til området der kontakten med ubåten ble brutt etter en øvelse onsdag.

– Vi har ikke funnet den så langt. Men med utstyret som er tilgjengelige bør vi være i stand til å finne ut av hvor den befinner seg, sier Achmad Riad, en talsperson for marinen, under en pressekonferanse.

Det er ikke bare oksygenmangel som truer de 53 mannskapene om bord. Det er også sjanse for at ubåten kan ha blitt knust av vanntrykket.

– Man må vurdere muligheten for at den har falt dypere en sin maksimale dykkedybde, noe som vil føre til at ubåten imploderer, sier Collin Koh fra Institute of Defence and Strategic Studies i Singapore til Reuters.

Båten er bygget for å tåle et trykk på rundt 250 meters dybde.

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som har skjedd med ubåten, men indonesiske myndigheter frykter at den kan ha sunket til 600–700 meters dybde.

Skulle ikke dette ha skjedd, mener Koh det likevel kan være for sent.

– Det er en sjanse for at de allerede er tomme for oksygen, sier han.