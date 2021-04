FUNN: Militærpersonell viser frem det som skal være en redningsvest fra Nanggala 402. Nå er mannskapet om bord den sunkne ubåten bekreftet omkommet. Foto: JOHANNES CHRISTO / X06550

Savnet ubåt funnet i minst tre deler – 53 personer bekreftet omkommet

Søndag bekrefter indonesiske myndigheter at alle 53 om bord på ubåten Nanggala 402 har sunket. Båten har blitt funnet revet opp i minst tre deler.

Søndag bekrefter forsvarssjef Hadi Tjahjanto at alle de 53 om bord på ubåten som sank utenfor Bali har omkommet.

– KRI Nanggala er delt i tre deler, sier stabssjef for marinen Yudo Margono under en pressekonferanse søndag, melder Reuters.

Ubåten ble meldt savnet onsdag morgen, og etter dager med intens leting ble fartøyet lokalisert på 850 meters dyp på lørdag.

I løpet av de siste to dagene skal malaysiske redningsmannskap ha funnet vrakdeler som en oljeflaske som trolig ble brukt til å smøre periskopet, bønnetepper og en ødelagt del av en pipe som var satt på da ubåten ble reparert i Sør Korea i 2012, skriver AP.

Søndag har marinen også funnet en redningsvest som trolig stammer fra fartøyet.

Det er enda ikke klart om det har blitt gjort funn av mennesker.

FUNN: Bilder av det som trolig er den sunkne ubåten KRI Nanggala 402 vises under en pressekonferanse i Indonesia søndag. Foto: JOHANNES CHRISTO / X06550

Da ubåten ble lokalisert på lørdag ble det på samme tid erklært at den hadde sunket.

– Med de autentiske bevisene vi har funnet som trolig er fra ubåten, har vi gått fra å regne ubåten som savnet til sunket, sa Margono under pressekonferansen lørdag.

Margono sa da at marinen antok at ubåten har gått gradvis i stykker mens den har sunket.

Hvis det har vært en eksplosjon, vil den være i biter, sa marinesjefen og la til:

– Dersom ubåten eksploderte, burde sonarer ha registrert dette.

Det er fortsatt usikkert hvorfor ubåten har sunket, men marinen har tidligere uttalt at en elektrisk feil kan ha ført til at ubåten ikke klarte å gjennomføre nødvendige nødprosedyrer. og komme seg opp til overflaten, skriver AP.

VG oppga tidligere at ubåten er bygget for å tåle et trykk på rundt 250 meters dybde, men fartøyet skal tåle trykket på 250 inntil 500 meters dybde.

På 850 meters dyp er ubåten altså langt over tålegrensen, og har trolig fått store skader.

SANK: Ubåten KRI Nanggala 402 avbildet i marinebasen i Surabaya, Indonesia på et tidligere tidspunkt. Lørdag ble det bekreftet at båten hadde sunket. Foto: HANDOUT / INDONESIA MILITARY

Siden den ble meldt savnet onsdag har en rekke land hjulpet indonesiske myndigheter med å finne ubåten.

Fredag sendte det australske forsvaret et krigsskip utstyrt med sonar til området. I tillegg skal ytterligere ett australsk fartøy og et fartøy fra Singapore, som er laget spesielt for å berge ubåter, være på vei.

Lørdag landet et amerikansk Poseidon-fly som skulle å bistå i søket.