ATOMANLEGG: Et bilde av anlegget i Natanz, som Iran hevder kun skal produsere atomkraft, men som Israel anklager for å anrike uran med tanke på atomvåpen. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Angrep på atomanlegg: Iran truer med hevn

Konflikten mellom Israel og Iran har økt etter flere angivelige, israelske angrep de siste ukene. Etter helgens angrep på et atomanlegg, truer Iran med hevn.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søndag skulle vært en stor dag i Irans atomutvikling.

Men kun noen timer etter at flere sentrifuger var startet opp for å produsere mer uran ved Natanz-anlegget, ble anlegget slått ut av et strømbrudd.

Sjefen for Irans sivile atomprogram, Ali Akbar Salehi, har uttalt at problemene som har oppstått ved atomanlegget var sabotasje. Han kaller det «kjernefysisk terrorisme».

Iran anklager Israel for å stå bak og antyder at det er et forsøk på å avspore atomsamtalene i Wien, melder NTB.

– Selvsagt forsøkte sionistregimet med sine handlinger å ta hevn over det iranske folk for deres tålmodighet og kloke holdning til opphevelse av sanksjoner, sier talsmann Saeed Khatibzadeh i det iranske utenriksdepartementet med henvisning til Israel.

– Svaret på Natanz er å ta hevn mot Israel, truer talsmannen.

SENTRIFUGER: Sentrifuger som disse i atomanlegget i Natanz skal ha blitt skadet i strømbruddet. Foto: AEOI HANDOUT / AEOI

Satt kraftig tilbake

Hvordan en hevn vil komme, blir ikke utdypet, kun at «Israel vil få sitt svar langs sin egen vei», melder nyhetsbyrået AP.

Flere israelske medier skriver at strømbruddet skjedde som følge av et dataangrep utført av israelske myndigheter. Andre kilder opplyser at en stor eksplosjon ødela det elektriske systemet som forsyner sentrifugene.

Uansett er Irans evne til å anrike uran satt kraftig tilbake. Israel har hverken bekreftet eller avkreftet at de er innblandet, men sporene peker mot Mossad, Israels etterretningstjeneste.

Etterretningskilder fra både USA og Israel opplyser til New York Times at Israel var involvert.

Forhandlinger i Wien

Forrige uke stilte amerikanerne og de andre stormaktene til nye forhandlinger i Wien, etter flere år med konfronterende retorikk og harde sanksjoner mot Iran, skriver NTB.

Israelerne er sterkt kritiske til den internasjonale atomavtalen med Iran og statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å gjøre alt i sin makt for å stanse gjenoppliving av avtalen.

Atomavtalen med Iran ble iverksatt av Barack Obama, for så å bli skrotet av Donald Trump, mens nåværende USA-president Joe Biden forsøker å få den på plass igjen.

Iran melder at atomanlegget i Natanz skal gjenoppbygges med mer avanserte maskiner, noe som kan sette atomsamtalene i fare.

STRØMBRUDD: Et satellittbilde av atomanlegget Natanz onsdag 7. april, fire dager før ulykken knyttet til strømforsyningen. Foto: Planet Labs Inc. / Planet Labs Inc.

Anklages for drap på atomforsker

Angrepet mot Nantaz er ett av flere angrep i den eskalerende konflikten mellom Iran og Israel. Den 7. april ble det kjent at det strategisk viktige iranske skipet Saviz ble påført skader i en mineeksplosjon, som Israel skal ha stått bak.

Dagen etter meldte Syria om israelske rakettangrep mot mål i Damaskus, som skal være tilknyttet den iranske-støttede Hizbollah-militsen.

I november i fjor ble atomforskeren Mohsen Fakhrizadeh drept av en fjernstyrt bombe, i et angrep Iran ga Israel skylden for. Han ledet Irans Amad-program, som Israel og Vesten hevder er en militær operasjon for å skaffe Iran atomvåpen.