HAMAS-SJEF: Jamal al-Tawil er en av Hamas øverste ledere på Vestbredden. Her er han i kontorene deres i Ramallah. Foto: Thomas Nilsson / VG

Arrestert Hamas-topp til VG: − Vi betaler prisen for å hjelpe palestinerne

RAMALLAH (VG) I går arresterte israelsk sikkerhetstjeneste Hamas-toppen. Elleve dager tidligere møtte han VG til intervju.

Publisert: Nå nettopp

Jamal Tawil er en av Hamas’ fremste ledere på Vestbredden, de palestinske selvstyreområdene som ligger en kort kjøretur fra Jerusalem.

I en aksjon utført av sikkerhetstjenesten Shin Bet på morgenkvisten onsdag ble han arrestert, ifølge The Times of Israel.

– Tawil er en høytstående figur i terrorgruppen Hamas på Vestbredden, som nylig hadde en aktiv rolle i å organisere opptøyer, oppildne til vold og reformere Hamas sitt hovedkvarter i Ramallah, uttalte det israelske forsvaret, ifølge avisen.

– Arrestasjonen av Sheikh Jamal al-Tawil vil ikke stilne motstanden, svarte Hamas.

Elleve dager tidligere møtte VG al-Tawil til et intervju i Hamas sine kontorer i Ramallah på Vestbredden.

RAMALLAH: Dette er det politiske sentrumet i de palestinske selvstyreområdene. Det bor rundt 33.000 i Ramallah, kun to mil fra Jerusalem. Foto: Thomas Nilsson / VG

Avlyst valg

Dette er ikke første gang al-Tawil blir arrestert. Han har tilbrakt store deler av dette århundret i israelske fengsler. Han knyttes til selvmordsaksjoner på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge tenketanken The Washington Institute.

Men i år skulle al-Tawil ha vært en av Hamas’ toppkandidater på Vestbredden i palestinernes første demokratiske valg siden 2006.

Det valget er nå utsatt på ubestemt tid. Det avgjorde palestinernes president, Mahmoud Abbas, i slutten av april – mens urolighetene som utløste årets Gaza-krig var under oppbygging.

– Det var en svart dag i historien til det palestinske folket, sier al-Tawil til VG, da vi møtte ham før arrestasjonen.

VG har ikke kunnet kontakte Hamas-toppen etter arrestasjonen.

Under intervjuet vi tidligere fikk på Vestbredden, snakker han i en sindig tone og smiler iblant reservert.

ARRESTERT: VG møtte al-Tawil 22. mai. 11 dager senere, 2. juni, ble han arrestert av israelsk sikkerhetstjeneste. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi hørte ropene

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gazastripen kom etter 11 dagers luftkrigføring.

Krigen ble utløst av en avgjørelse om at palestinere i Sheikh Jarrah-nabolaget i Øst-Jerusalem skulle kastes ut av hjemmene sine, og at israelsk politi aksjonerte på området til al-Aqsa-moskeen.

Før krigen hadde Hamas begynt å slite med populariteten i Gaza. Kan rakettene fra Hamas ses atskilt fra palestinernes interne politiske konfliktlinjer?

– Hamas var de som svarte på ropene fra Sheikh Jarrah og fra al-Aqsa. Vi har ofret våre ledere i denne krigen. Det er en sammenheng mellom det vi sier, handlingene på bakken og prisen vi betaler for å hjelpe palestinerne, sier Tawil.

VAKTPOST: Et israelsk vakttårn langs muren på Vestbredden. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Løgner

Han levner liten tvil om at Hamas ved å angripe Israel ønsket å fremstå som beskytteren av palestinere i Jerusalem og på Vestbredden. 248 mennesker mistet livet i Gaza. 66 av disse var barn.

– Var dette verdt den menneskelige kostnaden ved krigen?

– Palestinere blir ikke bare drept på grunn av krigen i Gaza, svarer han og viser til det han kaller den «israelske aggresjonen» som han mener hindrer palestinere de samme rettigheter som israelere.

Vi spør om Israels påstand om at Hamas bruker sivile som menneskelige skjold.

– Folket i Gaza vet at dette er løgner. Fordi israelerne ikke kan treffe Hamas, går de etter sivile og barn for å øke det politiske presset på Hamas, svarer han.

MUREN: Den israelske muren på Vestbredden bærer preg av stadige bølger av uro og protester. Denne våren har hatt flere konfrontasjoner mellom palestinske demonstranter og israelsk politi. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fryktet valgnederlag

Hamas regnes som en islamistisk terrororganisasjon av USA og EU og anerkjenner ikke Israels eksistens. Deres palestinske motpart Fatah er mer moderate og ønsker forhandlinger.

I 2006 vant Hamas det siste palestinske valget i Gaza. En samlingsregjering med Fatah brøt sammen kort tid senere og Hamas tok makten gjennom et internt blodig, slag i 2007.

Siden den gang har det ikke vært avholdt valg i de palestinske selvstyreområdene. Her på Vestbredden har Fatah så langt vært det dominerende partiet.

– Det er liten tvil om at Abbas sin frykt for valgnederlag bidro til å utsette valget. De palestinske selvstyremyndighetene er historisk upopulære på Vestbredden, sier Erik Skare, postdoktor ved Science Po i Paris og forfatter A History of Palestinian Islamic Jihad.

GAZA-HAMAS: En uke etter våpenhvilen med Israel ble inngått, var Hamas ute og paraderte i gatene i Gaza. De viste blant annet frem disse rakettsystemene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Illusjonære fredsavtaler

Al-Tawil mener årets krigføring med Israel nå vil forene Hamas og Fatah.

– Fra mine samtaler med Fatah-ledere, så kan jeg forsikre deg om at de begynner å tro at de ble ført bak lyset av illusjonære fredsavtaler, sier han.

– Resultatet her er at palestinere i Gaza, men også på Vestbredden, i Israel, Syria og Libanon identifiserer seg med hverandre. Seieren fra denne krigen, er slutten på splittelse mellom Fatah og Hamas, mellom Gaza og Vestbredden, sier Tawil.

FLYKTNINGER: Jalazone flyktningleir huser rundt 17.000 innbyggere i dag. De bor i svært enkle hus. Fattigdom og arbeidsløshet er utbredt, som følge av blant annet vanskeligheter med å få arbeidstillatelser fra Israel, ifølge leirsjef Mahmoud Abdulaziz. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flyktningleiren: – Hamas ville vunnet

Noen minutter fra Hamas-kontorene i Ramallah ligger Jalazone flyktningleir.

Her bor det 17.000 som i hovedsak er etterkommere av palestinere som ble internt fordrevet etter 1948-krigen. Det finnes over 20 slike leirer på Vestbredden, som verdenssamfunnet mener er okkupert.

– Palestinerne vil ikke akseptere å leve for alltid flyktningleirene. Israelerne håpet at de gamle palestinerne ville dø og at de unge ville glemme sin rett til å returnere, men dette stemmer ikke, sier Mahmoud Abdulaziz.

Han tilhører Fatah og er lederen for Jalazone-leiren, som ifølge ham har vært Fatah-dominert.

– Hvis det hadde vært valg i dag etter denne krigen, så ville Hamas ha vunnet fordi Hamas har vunnet kredibilitet blant palestinerne. I leiren her har støtten til Hamas økt og blitt jevnbyrdig, eller kanskje større, enn støtten til Fatah, sier Abdulaziz.

Når vi spør hvorfor, svarer han:

– På grunn av korrupsjonen blant Fatah-ledere.

LEIRSJEFEN: Mahmoud Abdulaziz er den administrative lederen i Jalazone flyktningleir som ligger i utkanten av Ramallah på Vestbredden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ekspert: «Omfattende» våpenhvile mulig

Hva vil skje om Hamas vinner et kommende palestinsk valg?

– Det er umulig å si hvordan det diplomatiske forholdet mellom Israel og Hamas hadde utviklet seg hvis sistnevnte hadde vunnet valget, sier postdoktor Skare.

Han trekker likevel frem at Hamas skiller mellom kortvarige våpenhviler når konfliktnivået eskalerer, og en mer omfattende våpenhvile, en såkalt hudna.

– Det er en mer omfattende form for våpenhvile hvor hver part anerkjenner hverandre og med mål om å løse selve røttene til konflikten. Hamas har flere ganger uttalt at de er villige til å inngå en hudna med Israel, sier Skare.

Kravene for en langvarig våpenhvile har historisk vært: Total tilbaketrekking av israelske styrker fra de okkuperte palestinske områdene, evakuering av bosetningene, frigivelse av palestinske fanger og anerkjennelse av palestinernes rett til suverenitet.

BOSETNING: Rett før du kjører inn i Jalazone flyktningleir for fordrevne palestinere ligger det en jødisk bosetning. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Vi kan gjøre hva vi vil»

Tilbake i Hamas-kontorene på Vestbredden spør vi al-Tawil hva som må til for at Hamas skulle møtt Israel i forhandlinger, ettersom Israel hevder de ikke har noen reell motpart å føre samtaler med på palestinsk side.

Al-Tawil retter på VG. Han mener spørsmåler er utdatert og at Israel ikke lenger leter etter en palestinsk samtalepartner.

– Det riktige er at Israel i dag sier: «Vi trenger ingen partner. Vi kan gjøre hva vi vil». De tror de kan oppnå fred uten å gi noe tilbake, uten å betale en pris for denne freden, sier Tawil.