HANDELEN: Bildet viser sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoums delegasjon ankomme Ghana i mars i år, med russiske Sputnik-vaksiner som er solgt til nær dobbel pris. I delegasjen var Umar Farooq Zahoor med, som er etterlyst av norsk politi. I midten, med det hvite slipset, står Ghanas helseminister. Foto: Privat

Reagerer etter vaksinesalg: − Kriminelle utnytter kriser

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein kaller VGs avsløring om vaksinesalget til fattige land «et fryktelig eksempel på hva skjevfordeling av vaksine kan føre til».

VG skrev lørdag om hvordan den kritiske mangelen på coronavaksiner i fattige land har skapt et marked, hvor en sjeik og en mann etterlyst av politiet i Norge reiser rundt i privatfly og selger russisk vaksine til overpris.

– Dette er et fryktelig eksempel på hva skjevfordelingen av vaksinene kan føre til. Og det viser at kriminelle utnytter kriser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Dag Inge Ulstein sier man har fryktet det som kommer frem i VGs reportasje, men at ikke har sett konkret dokumentasjon på et skyggemarked for salg av overpriset vaksine før nå.

REAGERER: Dag Inge Ulstein kaller VGs avsløring «et grelt eksempel». Foto: Line Møller

Advokat Christian Flemmen Johansen i Elden Advokatfirma representerer både Steven Seagal og Per Morten Hansen i denne saken. Han har sendt følgende uttalelse på kritikken fra utviklingsministeren:

- Jeg har drøftet saken med Steven Seagal og Per Morten Hansen. Seagal er fortsatt tydelig på at han ikke har noen form for kjennskap til og eller involvering i salg av vaksiner til Ghana, utover det har han ingen kommentar til opplysningene i saken. Hansen på sin side opplyser at han ikke er involvert i vaksinehandel noe sted i verden.

Også sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum (34) og Umar Farooq Zahoor (45) er blitt forelagt sitatene fra Dag Inge Ulstein. De har ikke svart.

Farooq Zahoor har tidligere uttalt til VG at han ikke har tjent en krone på vaksinehandelen personlig. Han sier også at han selv ikke har vært involvert i forhandlingene av avtalen med myndighetene i Ghana.

Norge har en lederrolle, sammen med Sør-Afrika, i det internasjonale samarbeidet for å takle pandemien.

Ulstein er klar på at det er verdens manglende evne til å sikre større likhet i vaksinefordelingen som er noe av årsaken til at mellommenn nå kan selge fattige land vaksiner til overpris.

– Det er åpenbart en sammenheng. Tallene er jo klare. Det er noen land som ikke har begynt å vaksinere ennå. Det er land som bare så vidt har startet på helsepersonell og kritiske grupper. Jeg tror alle vil være tydelige på at man skulle vært et annet sted.

I Afrika er under to prosent av befolkingen vaksinert per nå.

Norges rolle i pandemihåndteringen ACT-A er navnet på samarbeidet som skal sikre både vaksiner, testutstyr og behandling til verden under pandemien. Det er opprettet i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Arbeidet ledes av Sør-Afrika og Norge. Inn i ACT-A inngår Covax, som er vaksinealliansen. Denne har tatt mål av seg å skaffe vaksiner til 20 prosent av befolkingen i verdens fattige land. Vis mer

«Vaksine-hoarding»

Et av landene som har kjøpt vaksine til nær dobbel pris er Ghana. Finansminister Ken Ofori-Atta sier til VG at Ghana må kjøpe overprisede vaksiner på grunn av rike lands «vaksine-hoarding».

– Det er trist, og det internasjonale samfunnet må reagere, sier Ofori-Atta.

Og fortsetter:

– EU har hva? 3,5 doser per person. Canada har nesten ti doser per person. Det er en latterlig situasjon i en pandemi som ikke kjenner noen grenser.

Ghana skal vaksinere 20 millioner innbyggere, men opplever en akutt mangel på vaksiner etter å ha vaksinert cirka 850.000 innbyggere med første dose. Her fra frigjøringsplassen i hovedstaden Accra, som er stengt for besøkende. Foto: Jørgen Braastad

Har bestilt ni vaksiner per innbygger

Det er riktig at verdens rike land har bestilt tre-fire-fem - og opptil ni - ganger så mange vaksiner som de har innbyggere.

Det finnes det i utgangspunktet en fornuftig forklaring på, ifølge Ulstein.

Noen land måtte ta den økonomiske risikoen det var å bestille vaksiner, og man visste ikke hvorvidt alle ville bli godkjent.

Men Ulstein er klar på at man i fremtiden må sikre en mer rettferdig fordeling fra starten av en pandemi.

– Dette må være på plass før neste pandemi, sier han.

FASTPRIS: Utviklingsminsiter Dag Inge Ulstein har kjempet for et prinsipp om at coronavaksinene skal selges til kostpris, noe enkelte av vaksineprodusentene har forpliktet seg til. Foto: Line Møller

Når verdens rike land har hamstret vaksinebestillinger, skal mange nå igang med å fordele dem videre til fattige land. Norge har for eksempel gitt videre dosene vi skulle få gjennom vaksinealliansen Covax.

Men å sende vaksiner videre på denne måten skaper forsinkelser, blant annet på grunn av jussen i kontraktene mellom vaksineprodusentene og kjøperne.

Når det var land X som sto som kjøper, må ting som erstatsningansvar ved bivirkinger eller manglende leveranser gås opp på nytt når mottageren i stedet blir land Y.

Kan ende med regningen

Finansminister Ofori-Atta i Ghana påpeker også et annet paradoks:

Om land som Ghana må ty til fordyrende mellommenn for å få kjøpt vaksine, kan dette i neste omgang føre til at «land i Afrika risikerer å bli mer avhengige av bistand».

I tillegg kommer en økende gjeldsbyrde. Ghana har tatt opp én milliard dollar i gjeld fra Det internasjonale pengefondet (IMF) for å takle pandemien. Landet bruker allerede halvparten av inntektene sine på å betale renter på gjeld, ifølge Reuters.

I et fremtidig scenario hvor verdens fattige land presses økonomisk og gjeldssletting igjen kommer på bordet som et bistandstiltak, kan det indirekte bli de rike landene som likevel ender opp med å finansiere kjøpene av mellommennene.

– Det er ingen ende på pandemien i sikte, og afrikanske land risikerer å bli fanget i en økonomisk stagnasjon med mindre vaksinene blir fordelt likt og rettferdig, sier Ofori-Atta.