Smittevernekspert Anthony Fauci under en høring i Senatet 18. mars i år. Foto: Susan Walsh / AP POOL

Fauci svarer på Wuhan-kritikk: − Det er tull

Den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci får kritikk for å ha endret sitt ståsted om den såkalte laboratorium-teorien. – Det er tull, svarer Fauci selv.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Flere amerikanske medier, deriblant Washington Post, har de siste dagene publisert en rekke e-poster som ble sendt til og fra smittevernekspert Anthony Fauci i løpet av to tidlige, intense måneder i coronapandemien: Mars og april 2020.

E-postene gir et innblikk i kommunikasjonen til mannen som ga smittevernråd til USAs daværende president Donald Trump. De to har hatt flere offentlige utblåsinger, og Fauci har i tiden etter at Trump gikk av omtalt det som «befriende» å kunne snakke fritt om vitenskapen uten å frykte for å konsekvensene.

Nå kritiseres han imidlertid for flere-eposter om coronavirusets opphav. Noen av e-postene sendt til og fra Fauci i mars og april 2020 handler nemlig om den såkalte lab-teorien, teorien om at coronaviruset kan ha blitt forårsaket av et laboratorieuhell i Wuhan i Kina.

Dette ble som kjent omtalt som en sannsynlig teori av Donald Trump, noe som ble avvist av et nesten samlet fagmiljø – deriblant Fauci.

Nå har USAs sittende president Joe Biden bestilt en etterretningsrapport om temaet, og vitenskapsfolk som Fauci har åpnet for at de mener det kan være noe i teorien, fordi de ikke har beviser for det motsatte.

Bakgrunn: Dette kan Wuhan-granskingene bety for forholdet mellom USA og Kina

WHO-TEAM i WUHAN: Granskere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte i februar laboratoriet Wuhan Institute of Virology i Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

– Sannheten er ute

Flere republikanere har den siste tiden derfor anklaget Fauci for å ha skiftet ståsted offentlig, og for å ha vært for sen med å anerkjenne lab-teorien som en mulighet, skriver Forbes.

Dette avviser Fauci i et intervju med CNN torsdag. Han presiserer at han fortsatt mener den mest sannsynlige forklaringen er at coronaviruset har et naturlig opphav:

– Jeg har alltid sagt at jeg tror det mest sannsynlige opphavet til coronaviruset er fra dyr til mennesker, men jeg er absolutt åpen for at det kan stamme fra noe annet. Det kan ha vært en annen grunn, det kan ha vært en lekkasje fra et laboratorium.

Uttalelsen kommer etter kritikk for én av de frigitte e-postene, der organisasjonen EcoHealth Alliance takker ham for at han gikk tydelig ut og støttet opp under teorien om at coronaviruset hadde et naturlig opphav. Organisasjonen har bidratt med pengestøtte til nettopp laboratoriet Wuhan Institute of Virology. I et svar til organisasjonens leder Peter Daszak takker Fauci for e-posten.

– Sannheten er ute. Faucis e-poster viser at han tidlig i fjor mistenkte at covis-19 muligens hadde lekket fra Wuhan-labben – og likevel forholdt han seg taus. Dette er en stor dekkoperasjon. Vi må ha en grundig etterforskning av coronavirusets opphav i Kongressen, skrev republikaneren Steve Scalise i Representantenes hus på Twitter onsdag.

Den konservative spaltisten Marc Thiessen i Washington Post skriver at mer og mer tyder på at Fauci kan ha tatt feil da han

– «Far out»

Overfor CNN svarer Fauci slik på kritikken:

– Det er tull. Jeg ser ikke hvordan de kan lese det ut av den e-posten.

I en annen e-post sendt til Fauci skriver direktør Francis Collins i USAs nasjonale helseinstitutt at «konspirasjonsteorier vinner terreng». Mye av e-posten er sladdet, og Fauci sier til CNN at han ikke husker hva den inneholdt.

– De tok bare 10.000 av e-postene fra meg, selvsagt husker jeg. Jeg husker alle 10.000. Kom igjen. Jeg husker ikke hva som er i den sladdede, men jeg mener ideen om at kineserne med vilje laget noe som gjorde at de kunne ta livet av seg selv og andre, det er litt «far out», sier han videre.