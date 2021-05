MENER SAKEN ER LØST: Statsadvokat i Hampden, Athony D. Gulluni, forteller om etterforskningen på en pressekonferanse mandag. Foto: Don Treeger / The Republican

Drapsmistenkt prest døde samme dag arrestordren kom

Etter gjennomgang av bevis ble den katolske presten Richard Lavigne hovedmistenkt i drapet på Danny Croteau (13) i 1972. Men han døde før han kunne bli arrestert.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Presten Richard Lavigne var venn av familien Croteau. 15. april 1972 ble 13-årige Danny, den yngste av fem brødre, funnet død i Connecticut River i Chicopee i Massachusets.

Statsadvokaten i Hampden opplyser i en redegjørelse mandag at de var klare til å søke om arrestordre på Lavigne fredag 21. mai, men samme kveld døde presten på sykehus.

FOR SENT: Dannys foreldre, Carl og Bunny Croteau foran et bilde av Danny i deres hjem i februar 2008. De er nå gått bort. Foto: Jessica Hill / AP

– Dannys foreldre, Carl og Bernice, fortalte journalister at de bare ville ha svar. Basert på de samlede historiske bevisene, bevisene vi samlet det siste året og tilståelsene fra Lavigne, mener jeg vi nå har svarene, sier statsadvokat Anthony D. Gulluni i uttalelsen.

– Selv om de ikke kom tidsnok til at Dannys foreldre kunne høre dem, håper jeg svarene vi gir i dag kan hjelpe Dannys resterende familie som har lidd så lenge, fortsetter han.

Lavigne var blant personene politiet så på etter at Croteau ble funnet død i elven. De avdekket blant annet at han hadde løyet for etterforskerne, men han ble aldri siktet.

MISTENKT: Den katolske presten Richard R. Lavigne i retten i 1992 da han fikk to betingede dommer for overgrep mot altergutter. Foto: Scott Maguire / AP

I mars 2020 ble saken tatt opp igjen av en gruppe for uløste drap. De søkte etter DNA-bevis i materialet fra 72, intervjuet flere på nytt og avhørte også Lavigne i flere runder.

Blant annet husket Dannys bror Carl Croteau Jr. at Danny i månedene før drapet vanligvis tilbragte helgene med Lavigne og at han av og til hadde kommet hjem kvalm etter å ha drukket alkohol.

Et brev Lavigne hevdet å ha fått i 2004 fra den egentlige drapspersonen ble også analysert av en språkekspert som 21. mai konkluderte at brevet kunne være skrevet av Lavigne selv.

Presten ble også intervjuet over fem dager på en lokal medisinsk institusjon.

Lavigne tilsto ikke å ha drept Danny, men ifølge politiet sa han at han var den siste til å se 13-åringen i live. Han skal også ha innrømmet å ha forgrepet seg på gutten ved elven 14. April 1972 og at han senere så Danny flyte i elven med hodet ned.

HÅPER SVARENE HJLPER: Statsadvokat i Hampden, Athony D. Gulluni, forteller om etterforskningen på en pressekonferanse mandag. Foto: Don Treeger / The Republican

Ifølge CNN ble Lavigne avsatt som prest av den katolske kirken i 2004 etter at det hadde kommet flere anklager mot ham om seksuelle overgrep. Det opplyser en talsperson for Springfield bispedømme. Talspersonen sier også at Lavigne i 1991 ble arrestert, anklaget for seksuell misbruk av barn, og ble tatt ut i permisjon fra kirken. Han fikk to betingede dommer for overgrep mot to 14-årige altergutter i 1992.

En annen av Dannys brødre, Joe Croteau, sier han er takknemlig for en løsning på saken.

– Vi er skuffet over at han ikke vil bli stilt for retten, men i likhet med statsadvokaten tror vi det finnes en høyere makt, og han må møte denne høyere makten, sier broren på en pressekonferanse.

Også biskopen i Springfield har kommet med en uttalelse i saken og bedt familien Croteau om unnskyldning for sin tidligere svikt.