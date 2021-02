STILLE FØR STORMEN?: En militærkritiker demonstrerer mot militærkuppet utenfor Mandaly medisinske universitet den 4. februar. Foreløpig har de store demonstrasjonene uteblitt. Foto: STRINGER / Reuters

«Det er som å bli hjemsøkt»: Her er stemmene militærjuntaen vil blokkere

Til tross for at militæret i Myanmar nå blokkerer Facebook og WhatsApp, siver kritiske stemmer likevel ut av landet. Her forteller tre studenter til VG om øyeblikket da de forsto at militæret hadde grepet makten, og om fortvilelsen og frykten som fulgte.

Publisert: Nå nettopp

De fikk nyheten liggende i sengen, før solen hadde stått opp, grytidlig mandag morgen.

Fortvilte venner og familiemedlemmer ringte hverandre, tekstet hverandre, vekket hverandre opp og logget seg i halvsøvne på nettet for å lese nyheter.

Det var vanskeligere enn vanlig, for mobilnettet var delvis nede. På TV var det bare kanalen eid av militæret som fungerte, og der ble den dramatiske nyheten bekreftet:

Landets leder Aung San Suu Ky, samt andre politiske ledere, var pågrepet og militæret hadde tatt over makten.

Mange Myanmars unge generasjon, som nå er fremadstormende studenter, var kun barn i 2011, da militærjuntaen, som hadde styrt landet i 50 år, innledet demokratiske og økonomiske reformer.

Mandag morgen forsto de likevel raskt det dype alvoret i situasjonen.

Fakta: Utviklingen i Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo regimet hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt, og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikten, ifølge FN. (NTB) Vis mer

Torsdag kom nyheten om at militærets ledere har beordret å blokkere Facebook, Instagram og den populære meldingstjenesten WhatsApp.

Årsaken? De siste dagene, før blokkeringen, begynte opposisjonelle, kritiske stemmer som snakket militærlederne imot virkelig å spre seg, særlig på Facebook.

De nye makthaverne ønsker ikke at kritikken skal spre seg, men likevel har VG de siste dagene intervjuet unge mennesker i Myanmar om dramaet de befinner seg i.

Fordi det kan være farlig å komme med åpen kritikk av det nye regimet, har VG valgt å anonymisere intervjuobjektene for deres egen sikkerhet.

HVA NÅ? Mandag 1. februar var det stille i Naypyitaw, Myanmars hovedstad. Folk holdt seg inne. Foto: AP

Psykologisk krigføring og «En liten bris før stormen»

Kvinne (20), student – Yangon

– Hvor var du da du hørte om kuppet, og hva var din første reaksjon?

– En av mine venner ringte meg klokken 5.30 på morgenen og jeg forsto med en gang at noe var galt. Hva jeg følte? Jeg følte mine drømmer og min fremtid falle i bakken. Jeg følte at alt var snudd på hodet. Særlig vi unge har sett så mange muligheter, ikke bare når det kommer til utdanning, jobber og levekår, men også muligheter for oss til å lege gamle sår. Jeg kommer fra en middelklassefamilie, men familien min har ikke kunnet betale for meg, så jeg har jobbet hardt ved siden av studiene.

– Hva tenker du om at militæret, igjen, nå styrer landet?

– Rent politisk er alt det arbeidet vi har lagt ned for gjensidig forståelse og fredelig sameksistens med militæret nå helt blokkert. Det militæret har gjort er så ekkelt og skamfullt på så mange nivåer.

– Jeg er så sint over disse menneskene som nå truer uskyldige sivile med våpen. Uten sine våpen er jo de jo ingen ting. Jeg er redd for at vår generasjon skal bli som generasjonen i 1988. Det føles så inhumant å måtte oppleve dette for tredje gang, og jeg føler at landet dras tilbake til fortiden.

– Hvordan er situasjonen der du er nå?

– Nå er det mange som hamstrer mat og falske nyheter spres raskt i en psykologisk krigføring. TV og aviser blir brukt av militæret til å spree propaganda og folk blir hjernevasket.

– Tror du det vil bryte ut protester?

– Nå føler jeg at situasjonen er som en liten bris før stormen kommer. Alt ser rolig ut nå, men folket, selv om de er redde, bare venter på det rette tidspunktet til å reise seg i protest.

SPERRINGER: Militæret i Myanmar har satt opp veisperringer i mange av landets største byer. Her kontrollerer de veien mot parlamentet i hovedstaden Naypyitaw. FOTO: AP Foto: AP

«Byen har forandret seg emosjonelt»

Kvinne (20), student og jobber som sosialarbeider. Bor i Yangon.

– Hvor var du da du hørte om kuppet, og hva var din første reaksjon?

– Jeg sov over hos en venn, men våknet brått klokken 4.30 og fikk vite at telefonnettet i Yangon, Mandalay og Naypyitaw var stengt ned. Samtidig spredde ryktene om et kupp og arrestasjoner seg i sosiale medier. For å være ærlig, så begynte kroppen min å skjelve. Jeg følte sinne og håpløshet samtidig. Jeg følte plutselig en uklarhet for fremtiden, for demokratiet og jeg visste plutselig ikke hva jeg skulle gjøre.

– Hva tenker du om at militæret, igjen, nå styrer landet?

– Jeg ble født og oppdratt i en familie med militærbakgrunn, men jeg har alltid følt at disse diktatorene ikke har ønsket noe godt for folket i Myanmar eller landets institusjoner. Vi trenger jo et nasjonalt forsvar, men militæret må ikke blande seg inn i politikken og styringen av landet. Jeg ønsker meg et absolutt demokrati, ikke et kvasi-demokrati.

– Jeg tar all avstand fra militærets overtagelse av makten. Dette er en ulovlig, brutal og voldelig handling som ikke kan tolereres.

– Hvordan er situasjonen i Yangon nå?

– Det et øyeblikk av usikkerhet. Vi er usikre på fremtiden. Byen har ikke forandret seg stort fysisk, men emosjonelt. Det er som å bli hjemsøkt. Jeg føler at hvis folkemassene nå ikke bryr seg om at det har vært et kupp, og at alt fortsetter som normalt, da er demokratiet i landet dødt.

– Tror du det vil bryte ut protester?

– Jeg tror det kan bryte ut protester. Nå velger folket ikkevoldelige metoder og sivil ulydighet, men hva om det ikke virker? Da vil folket ta til gatene og marsjere mot militæret, men vi er i en veldig vanskelig situasjon. Ingen løsning er 100 prosent riktig.

Frykt, angst, sinne og sorg

Mann (21), researcher, fra byen Pathine, Ayeyarwady.

– Hvor var du da du hørte om kuppet, og hva var din første reaksjon?

– Jeg fikk meldinger av venner rundt klokken fire på natten. Jeg følte en blanding av frykt, angst, sinne og sorg. Så sjekket jeg alle telefon- og nettlinjer, men alt var stengt ned. Derfor skrudde jeg på radio og TV, men bare militærets kanal var tilgjengelig. Jeg hadde fortsatt et håp om at det virkelig ikke var et kupp.

– Hva tenker du om at militæret, igjen, nå styrer landet?

– Da jeg forsto at militæret hadde tatt makten, følte jeg med raskt veldig nede. Helt siden barndommen har jeg aldri likt militæret, for jeg har fryktet mennesker i uniformer. Jeg vil ikke bli styrt av militæret!

– Hvordan er situasjonen der du er nå?

– Foreløpig holder folket seg rolig, fordi de har lært fra tidligere kupp, da sivile endte opp med å bli drept. Samtidig er det slik at militæret har en plan, og det har ikke vi.

– Tror du det vil bryte ut protester?

– Nå er det sivil ulydighet og protester gjennom helsesektoren, men snart vil det også være protester mot militæret. Vi må vente og se hva militæret nå vil foreta seg, og basert på det vil vi finne ut hvordan vi skal reagere.