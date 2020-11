Trump om vaksineutvikler: − En uheldig uttalelse

Coronavaksine var temaet under den første pressekonferansen siden det ble klart at Donald Trump har tapt presidentvalget.

For mindre enn 10 minutter siden

– De siste ni månedene har min administrasjon igangsatt den største operasjonen noen sinne for å utvikle vaksiner på rekordtid, sa president Trump utenfor Det hvite hus.

– Operation Warp Speed har ingen like over hele verden, og verdensledere har ringt med for å gratulere meg. Jeg vil gratulere alle for dette.

Operation Warp Speed er er et samarbeid mellom forskjellige amerikanske helsemyndigheter og private firmaer for å utvikle vaksiner og behandlinger mot covid-19.

– Som en del av Operation Warp Speed sier Pfizer at vaksinen deres er 90 prosent effektiv mot «kinaviruset».

– Pfizer sier de ikke var en del av Operation Warp Speed, men det er de. Det var en uheldig uttalelse, sier Trump.

Da legemiddelselskapet Pfizer offentliggjorde at deres vaksinekandidat var 90 prosent effektiv tok det ikke lang tid før visepresident Mike Pence gav president Donald Trump æren for de gode resultatene.

– Store nyheter: Takket være samarbeidet mellom det offentlige og private som ble skapt av president Donald Trump, annonserer Pfizer at deres coronavirusvaksine er effektiv, og forhindrer smitte blant 90 prosent av deres frivillige, tvitret Pence.

Også USAs tidligere FN-ambassadør for Trump, Nikki Haley, takket presidenten.

– (...) Tusen takk til president Donald Trump og Operation Warp Speed. Dette vil være en av de viktigste tiltakene gjort av administrasjonen i respons til denne pandemien, skrev hun.

At presidenten og Operation Warp Speed hadde rett til å ta æren for Pfizer og BioNTechs gode vaksinenyheter var produsentene derimot ikke helt enig i.

– Vi var aldri en del av Warp Speed. Vi har aldri tatt imot penger fra amerikanske myndigheter, eller fra noen, sa Kathrin Jansen, lege og sjef for Pfizers vaksineutvikling til The New York Times.

Noe senere kommer selskapet selv med en presisering hvor de sier at de har inngått en avtale om forhåndsbetaling for vaksinerdoser, men gjentar at de ikke har mottatt støtte til forskning fra amerikanske myndigheter.

– Pfizer er en av flere vaksineprodusenter som deltar i Operation Warp Speed som en leverandør av en potensiell covid-19-vaksine. Pfizer har inngått en avtale om forhåndskjøp med amerikanske myndigheter, men selskapet har ikke tatt imot BARDA-støtte for forskning og utvikling.

BARDA står for Biomedical Advanced Research and Development Authority, som tilhører den amerikanske versjonen av det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Alle investeringer i forskning og utvikling er gjort av Pfizer, med den risikoen det innebærer. Det var dette Jansen poengterte, står det i uttalelsen fra selskapet.

EU har også inngått avtaler om innkjøp av vaksiner fra Pfizer og BioNTech.

Onsdag ga EU-kommisjonen sitt samtykke til en avtale om kjøp av inntil 300 millioner doser.

– Dette er en veldig lovende vaksine så langt, sa kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

De siste månedene har kommisjonen jobbet med store avtaler med flere vaksineprodusenter for å sikre medlemslandene forsyninger når vaksinene blir godkjent.

Ingen nedstengning

– Vi tror det vil starte å gå ned muligens veldig fort, men med vaksinen vil du se tall som går ned innen måneder og det vil gå fort nedover.

– Denne administrasjonen vil ikke gå ned i nedstengning. Hva som skjer fremover vet jeg ikke, men denne administrasjonen vil ikke ha nedstengning. Uansett hva.

Publisert: 13.11.20 kl. 22:40