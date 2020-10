STUDENTER: Hevylla Christina Sousa og Cecilie Rystad (begge 20) bor i Madrid og studerer internasjonale relasjoner. Foto: Privat

Slik opplever nordmenn unntakstilstanden i Spania

Spania vil ha portforbud og unntakstilstand i hele landet et halvt år frem i tid. – Jeg føler vi har mulighet til å leve livet relativt normalt, mener student Cecilie Rystad (20).

For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen i Spania har igjen innført unntakstilstand i landet, og pålegger nå hele befolkningen portforbud og sosiale restriksjoner.

Statsminister Pedro Sánchez vil forlenge den helt til 9. mai neste år.

les også På innsiden av intensiven i Spania: – Jeg bare gråt

Landet har de siste to ukene opplevd skyhøy smitte, med over 185.000 nye registrerte smittetilfeller. Det gjør at Spania har omtrent 400 smittede per 100.000 innbyggere, ifølge VGs coronaspesial.

Cecilie Rystad og Hevylla Christina Sousa (begge 20) studerer internasjonale relasjoner ved Universidad Europea i Madrid, og sier de ikke merker så mye til restriksjonene som er innført i landet.

FOLKETOMT: Slik så det ut på Plaza Mayor i Madrid ved midnatt mellom lørdag og søndag. Foto: Luca Piergiovanni / EFE

Den spanske hovedstaden har de siste ukene vært underlagt delvis lockdown på grunn av skyhøye smittetall, og innbyggerne har ikke lov til å reise inn eller ut av byen uten god grunn.

– Jeg må innrømme at jeg ikke føler så mye på disse restriksjonene, jeg føler vi har hatt mulighet til å leve livet relativt normalt. Det føles ikke som det er en pandemi her. Nå må vi være hjemme klokken 23, og kan derfor ikke være hos venner sent på kvelden, men ellers er det ikke så annerledes, sier Rystad.

Allerede strenge begrensninger

Studentene har allerede vært underlagt restriksjoner, og sier at det blant annet er påbudt med munnbind utendørs og at de ikke har kunne vært flere enn seks personer samlet. De må også ha med seg et papir hver gang de skal reise på skolen, som ligger i utkanten av hovedstaden.

INNFØRER UNNTAKSTILSTAND: Statsminister Pedro Sánchez ønsker at Spania skal være i underlagt unntakstilstand et halvt år frem i tid. Foto: Pablo Blazquez / POOL Getty

– Vi har ikke lov til å reise ut av Madrid uten annen grunn. Om vi gjør det, risikerer vi en ganske stor bot, sier hun.

les også Unntakstilstand og portforbud i Spania

De sier at de frykter at det vil komme en ny fullstendig lockdown, men tror likevel det ikke vil skje. Det ville ha rammet den spanske økonomien for hardt.

– Da coronaen kom i vår, dro jeg rett hjem til Norge. Det kommer jeg nok ikke til å gjøre nå, jeg tror ikke det kommer til å bli som i vår, sier Rystad.

Frykter ny lockdown

Anja Benjaminsen bor i Nerja i Andalucía sammen med ektemannen Solo Bamba, og de har vårens lockdown friskt i minnet.

les også Slik skyller andrebølgen over Europa

– Det var en mental påkjenning. For oss gikk det jo forsåvidt greit, fordi vi har en grei balkong, men det var mange som satt helt alene i isolasjon.

I SPANIA: Anja Benjaminsen og Solo Bamba bor i byen Nerja, og sier at de ikke synes de nye tiltakene er for inngripende. Foto: Privat

I vår fikk ikke befolkningen lov til å bevege seg utendørs om det ikke var strengt nødvendig. Den eneste lovlige grunnen var nødsituasjoner, for å kjøpe mat eller medisiner, eller for å gå en kort tur med hunden. Spanske barn hadde ikke under noen omstendigheter lov til å bevege seg utendørs i nærmere to måneder.

Den lille byen med knappe 20.000 innbyggere har kun hatt 13 bekreftede smittetilfeller de siste 14 dagene, og totalt 133 siden pandemien startet. Men de nye restriksjonene gjelder likevel for alle.

– Jeg synes jo ikke det er noe kjekt med alle tiltakene, men det er ikke så inngripende, og så lenge vi kan unngå en ny lockdown, er det ikke noe problem for meg å være hjemme klokken 23, sier hun.

les også Krise for turismen i Madrid: – Kan ikke bli verre

– På høy tid

Gunnar Solheimsnes hadde hatt ferieleilighet i Santa Pola i 30 år, før han for ett år siden flyttet permanent til den lille spanske byen. Han har ingen problemer med unntakstilstanden som nå innføres, han ønsker det derimot velkommen.

– Jeg og mange andre nordmenn her nede synes det var på høy tid at det ble gjort noe, sier han.

Han sier at verken han eller de han kjenner pleier å labbe rundt ute mellom klokken 23 og 06, og at de derfor ikke kommer til å merke forskjell.

les også Strenge restriksjoner flere steder i Spania: – Stemningen er ganske laber

– Men det kan hende vi må begrense vår sosiale omgang, sier han.

Solheimsnes sier at han opplever at befolkningen er flinke og lojale til smitteverntiltakene på dagtid, folk holder avstand og bruker munnbind, men at det er sosiale tilstelninger i privat regi om kvelden og natten som skaper problemer.

Også han minnes det han kaller «husarresten» Spanias befolkning ble pålagt i vår, men tror likevel ikke at det er sannsynlig at det blir innført så strenge tiltak denne gang.

– Det var ukoselig å sitte i husarrest i ti uker. Det slet psykisk på mange av oss, men jeg syntes mer synd på spanjolene og spesielt barna som måtte være innendørs i to måneder.

Publisert: 25.10.20 kl. 21:03

Mer om Spania Coronaviruset Portforbud