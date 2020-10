BOR ALENE: Megan Plott (25) på trappen til sitt nye hus i Warrior utenfor byen Birmingham. Foto: Natalie Remøe Hansen, VG

Megan har revolver i nattbordskuffen: − Tør ikke annet

WARRIOR, ALABAMA, USA (VG) Hun er fra et strengt religiøst hjem, men er for abort og strengere våpenlover. Likevel nekter Megan Plott (25) å gi slipp på pistolen sin.

Plott står på terrassen utenfor sitt nye hus og ønsker oss velkommen inn. For første gang i livet bor hun helt alene.

– Vanligvis har jeg pistolen i nattbordskuffen, men jeg har lagt den på kjøkkenet siden dere skulle komme, sier hun, og legger til at soverommet er fullt av flytteesker.

Den unge, amerikanske kvinnen drar ut kjøkkenskuffen og tar frem revolveren som hun har arvet av faren.

FRA VÅPEN-FAMILIE: Megan L. Plott fikk sikte- og skytetrening av foreldrene da hun var barn. Foto: Natalie Remøe Hansen, VG

– Blir dere redde når dere ser våpenet? spør hun.

Det er trolig ingen grunn til bekymring. Etter mye øvelse har Plott god kontroll på våpenet, hevder hun. Hun mener sikkerhetskurs bør være påbudt for å eie våpen i USA.

– Mange dødsfall skjer fordi folk håndterer våpen feil.

Det hun forteller, stemmer. I 2018 ble 458 personer drept av skytevåpen i USA ved et uhell, ifølge National Safety Coucil.

Våpenloven er heftig debattert i USA – se begrunnelsene for og imot:

Hun er vokst opp i et strengt religiøst hjem i byen Livingston i Alabama, der hun gikk på skole for kun hvite elever. Nå er hun medlem av en aktivistgruppe og har deltatt i en rekke Black Lives Matter-demonstrasjoner.

Da en av USAs strengeste abortlover ble vedtatt i den konservative delstaten i fjor, var hun blant de mange som protesterte.

Den strenge abortloven ble blokkert av en føderal dommer, med henvisning til høyesterettsavgjørelsen Roe v. Wade. Plott tror det bare er et spørsmål om tid før lovene vil bli forsøkt innført på nytt.

AKTIVIST: Megan Plott er medlem av aktivistgruppen Cell A65, som er aktive i Black Life Matter-demonstrasjonene. Hun mener aktivister er lite populære i Alabama og at det derfor er desto større grunn til å eie et våpen for å kunne beskytte seg selv. Foto: Privat

Det er langt mellom hvert hus i Warrior utenfor byen Birmingham, der 25-åringen bor. Hun kan se over til én nabo, men det er det. Dessuten har hun har aldri sett tegn til liv på nabotomten og vinduene er tildekket, så hun er usikker på om det bor folk der.

– En person som meg, en relativt liten kvinne, som bor alene i ødemarka, kan stå i fare, sier hun.

Alabama ble i 2019 rangert som den niende farligste delstaten å bo i, ifølge en undersøkelse om trygghet utført av NCHSS. Plott forteller at hun kjenner flere som har opplevd å bli voldtatt eller forsøkt voldtatt i eget hjem etter innbrudd.

– Hvis noen hadde brutt seg inn, så hadde jeg ikke hatt noen mulighet til å beskytte meg selv.

FLERE VÅPEN: I tillegg til revolveren har Megan L. Plott en karambit-kniv som hun bærer med seg daglig. Det avskrekkende utseende på kniven er grunnen til at hun kjøpte nettopp den. Foto: Kristina Kinne, VG

I Alabama har man rett til å kjøpe og bære skytevåpen. VG har vært innom tre våpenbutikker som forteller om salgsrekorder.

– Først hamstret folk dagligvarer, deretter begynte de å hamstre våpen. Det ble feberaktig, sier våpenselgeren Chuck Taylor.

Se hvor lett det er å kjøpe pistol i Alabama i videoen under:

Rekordsalget skyldes blant annet en stor økning i antall førstegangskjøpere, skriver nyhetsbyrået Reuters. I samme sak beskrives også presidentvalget, Black Lives Matter-demonstrasjonene og polariseringen i USA som grunner til økningen.

– Mange er redd for eget liv, derfor er det mange som har våpen, sier Plott.

Hun kommer til å stemme på Joe Biden under årets presidentvalg, selv om hun mener han er for konservativ. Helst skulle hun ønske seg Bernie Sanders som demokratenes kandidat.

BOR ALENE: Megan Plott har spart penger og nylig kjøpte hun seg sitt eget hus i Warrior, som ligger en halvtimes kjøretur utenfor Birmingham i Alabama. Foto: Natalie Remøe Hansen, VG

Den konservative delstaten Alabama regnes som sikker for USAs president Donald Trump. I valget for fire år siden fikk han 62 prosent av stemmene, og også i år ligger han godt foran utfordreren Joe Biden på målingene:

Slaget om presidentmakten står i de såkalte vippestatene, hvor det er langt mer jevnt mellom de to kandidatene. Med en drøy uke igjen til valget er det fortsatt Joe Biden som ligger klart best an, men onsdag kom viste gjennomsnittet av meningsmålinger at Donald Trump leder i Florida.

Publisert: 31.10.20 kl. 00:25