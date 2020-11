forrige















Avliver tre millioner mink i Danmark

Danske myndigheter har igangsatt avliving av rundt tre millioner mink i et forsøk på å stanse spredningen av mutert coronavirus nord i Danmark.

Etter at et mutert coronavirus har begynt å spre seg hos mink i Nordjylland i Danmark, bestemte myndighetene at all mink i landet skulle avlives. Det anslås å være 15 til 17 millioner mink i hele Danmark.

– Avlivning er planlagt og igangsatt i de syv nordligste kommunene, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde under en pressekonferanse fredag.

Han legger til at det er snakk om rundt tre millioner mink.

– På nåværende tidspunkt er det avlivet mink på 92 farmer.

Det er Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet som står for avlivingen av mink i landet.

SKAL AVLIVES: Et mutert coronavirus har begynt å spre seg blant mink i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Viruset har også smittet videre fra mink til menneske. Det er ifølge Ekstrabladet identifisert tolv tilfeller av smitte med det muterte viruset, kjent som cluster 5-varianten av coronavirus – alle i Nordjylland.

Bare på Nordjylland

Torsdag ble det meldt om tilfeller på Midtsjælland, men det avviste avdelingssjef for Statens Seruminstitut Thyra Grove Krause under pressekonferansen fredag. Det skal ifølge Krause ha skjedd en feil i håndteringen av coronaprøvene, som har ført til feilinformasjon.

Restriksjonene i de syv nordjyske kommunene er skjerpet inn som følge av utbruddet.

– Hensynet til de menneskene som lever i de syv kommunene gjør at vi gjør det til den absolutte første prioritet å få fjernet smittekilden, sier Fogde.

Vanskelig situasjon for minkavlere

Fogde opplyser videre at avlivingsarbeidet forventes avsluttet i slutten av neste uke.

– Vi er i politiet og den nasjonale operative stab, alle myndighetene, veldig bevisste over den alvorlige situasjon som minkavlerne og deres familier befinner seg i for øyeblikket, sier Fogde.

– Vi har stor medfølelse med de menneskene det går utover.

Under en virtuell pressekonferanse onsdag ettermiddag ytret også den danske statsministeren, Mette Fredriksen, sin medfølelse overfor pelsdyrnæringen.

– Dere mister livsverk som i noen tilfeller er gått i arv gjennom flere generasjoner. Det er en sorgens dag for dere og alle som arbeider i minknæringen. Det er regjeringen bevisst på, sa Frederiksen.

Fem ulike versjoner av viruset

Fredriksen har begrunnet det kraftfulle grepet med at coronasmitte fra mink til menneske kan undergrave effekten av en framtidig vaksine.

Danske Statens Seruminstitut opplyste tidligere fredag at de har funnet fem forskjellige variasjoner av coronaviruset hos mink.

– Fra juni til nå har vi identifisert fem forskjellige variasjoner på viruset, og en av disse variasjonene, som vi kaller «gruppe fem», har fire forskjellige endringer i proteinpiggene, sa Thyra Grove Krause da.

– Dette proteinet er veldig viktig fordi det er det som brukes til å komme inn i celler, og mange av vaksinene som for tiden blir utviklet, retter seg mot dette proteinet.

Publisert: 06.11.20 kl. 17:10 Oppdatert: 06.11.20 kl. 17:40

