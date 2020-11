SNUOPERASJON: Georgia har ikke valgt en demokratisk kandidat siden 1992. Stacey Abrams trekkes frem som en nøkkelperson for hvorfor Biden nå leder over Trump. Foto: Michael A. McCoy / AP

Hun kan ha snudd en hel delstat

Joe Biden øker ledelsen i den viktige delstaten Georgia. Men kvinnen alle snakker om heter Stacey Abrams.

Fredag mistet Donald Trump ledelsen i «den nye» vippestaten Georgia.

Lørdag formiddag ligger Joe Biden foran med over 7000 stemmer, med få stemmer igjen å fordele.

Det kan dermed se ut til at en lang seiersrekke er brutt:

Georgia har ikke stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

Nå får 46 år gamle Stacey Abrams, demokrat og stemmerettighetsaktivist, mye av æren for snuoperasjonen.

ØKNING: Valgdeltakelsen er høyere i USA i år enn ved forrige valg. Førsteamanuensis Hilde Restad mener Abrams gjør det lettere for folk å avlegge stemme. Foto: John Bazemore / TT NYHETSBYRÅN

800.000 nye stemmer

Abrams, som er utdannet advokat, har de siste årene bygget et nettverk av organisasjoner som setter søkelys på velgerundertrykkelse.

Det skal ha mobilisert store velgerskarer i Demokratenes favør under årets valg:

Det antas at 46-åringens arbeid har bidratt til at 800.000 flere har registrert seg til å stemme i delstaten, skriver blant andre New York Times.

Abrams har lang fartstid i politikken, og har tjenestegjort i Representantenes hus i 10 år, seks av dem som minoritetsleder.

I 2018 ble hun den første afrikansk-amerikanske guvernørkandidaten fra et stort parti.

ENGASJERT: Stacey Abrams la ikke skjul på skuffelsen etter at hun tapte guvernør-valget for to år siden, da den republikanske representanten Brian Kemp stakk av med seieren i Georgia. Nå har Abrams brukt kreftene på å mobilisere velgere i delstaten. Foto: John Bazemore / TT NYHETSBYRÅN

«Dødskamp»

Den gang tapte Abrams mot den republikanske representanten Brian Kemp.

Siden har det vært en «dødskamp» mellom de to kandidatene, forteller førsteamanuensis Hilde Restad, som forsker på amerikansk politikk ved Bjørknes.

Motkandidaten Kemp var såkalt «Secretary of State» i 2018. Det innebærer at han hadde ansvaret for å avholde valget, samtidig som han stilte som kandidat.

– Abrams mener hun tapte guvernørvalget fordi republikanerne drev med stemmeundertrykking, sier Restad til VG.

FØRSTEAMANUENSIS: Hilde Restad forsker på amerikansk politikk ved Bjørknes. Fotograf Thomas Xavier Floyd (TX

Det har blitt mer komplisert og vanskelig å avlegge stemme under det republikanske styret i USA de siste årene.

I Georgia har man blant annet aktivt fjernet personer fra velgerdatabasen, en base man må stå oppført i for å kunne stemme. I tillegg er valglokaler i visse distrikter lagt ned.

Denne praksisen har først og fremst rammet minoriteter og fattige, også utenfor Georgia, understreker Restad.

Abrams har gjennom arbeidet sitt fått 22.000 av de slettede velgerne fra Georgia tilbake til velgerdatabasen, skrev nyhetsbyrået AP i fjor.

– Det er et betydelig tall når ledelsen til Biden er så knapp, sier Restad.

– Har hun æren for at Biden nå leder?

– Ja, det tror jeg vi kan si, selv om det er litt sammensatt. Biden er allerede populær hos svarte velgere, som Georgia har en stor andel av.

– Men det praktiske arbeidet med å sørge for at alle stemmer blir telt, det må hun få æren for.

Restad mener også Abrams’ arbeid spiller en viktig rolle for hele nasjonen:

– USA plages av lav valgdeltakelse. Nå har den hoppet opp med 10 prosentpoeng fra 2016. Dette er en større kamp som legger til rette for at alle som kan stemme, får stemme.

– Det er sånn sett en kamp om det amerikanske demokratiet.

Hylles

Abrams blir også hyllet for sin innsats av kjendiser, aktivister og velgere i USA.

Den anerkjente amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates er blant dem som priser Abrams:

«Vår heltinne. & alt det de hadde fryktet ville skje når folket fikk lov til å stemme, har skjedd! ikke deilig ironi, men deilig faktum», skriver Oates på Twitter.

«Modell for landet»

Også Michael Steele, politisk analytiker i nyhetskanalen MSNBC, retter en takk til Abrams:

– Stacy, det du har gjort for innbyggerne i Georgia er et bevis på myndiggjøring, organisasjon og lederskap. Det er en modell for landet, skriver Steele, som tidligere var styreleder i republikanernes nasjonalkomité, på Twitter.

– Sammen har vi endret kursen

Til The Washington Post har Abrams sagt at hun har gjort det til sin viktigste oppgave å forsvare demokratiet i USA.

– Hvis vi ønsker reell forandring i landet vårt når det kommer til systematisk rasisme, må vi fikse demokratiet vårt, sa Abrams til avisen.

I natt tok hun til Twitter:

– Georgia, tusen takk. Sammen har vi endret kursen i staten vår til det bedre, skriver Abrams til sine 1,2 millioner følgere.

Det er allerede varslet omtelling i Georgia. Historiske tall viser at det er usannsynlig at omtellinger vil endre valgresultatet, ifølge en rapport fra organisasjonen FairVote.

Abrams var blant dem som ble løftet frem som en potensiell visepresident-kandidat for Biden tidligere år. Joe Biden valgte som kjent Kamala Harris.

Neste stemmefordeling i Georgia er ventet lørdag ettermiddag.

