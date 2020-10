David (27): Trykket på SOS-knappen under knivangrepet i Nice

Klokken 08.54 trykker en mann på SOS-knappen utenfor kirken etter mistanke om at noe skjer. En kvinne har like før dette varslet politiet i gaten utenfor om at noe skjer i kirken.

Seks lokale politifolk tar seg inn i kirken omkring tre minutter senere. Fire av dem støter på gjerningsmannen, som kontinuerlig roper «Gud er stor» og truer dem med kniv. Da elektrosjokkvåpenet ikke virker, skyter de over ti skudd mot ham for å stanse ham.

To personer blir funnet bestialsk drept inne i kirken med strupen kuttet over. Det er kirketjener Vincent Loques (54) som var på jobb og Nadine Devillers (60), som var i kirken for å be. Simone Barreto Silva (44) var i kirken, men greier hardt skadd å søke tilflukt i en naborestaurant, før hun dør kort tid senere.