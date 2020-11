KRISEKOORDINATOR: Elisabeth Backteman, som også er statssekretær i innenriksdepartementet. Foto: Lars Larsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk krisesjef: − Må leve med pandemien i hele 2021

Den svenske regjeringens coronakoordinator Elisabeth Backteman forbereder svenskene på langvarig krisetilstand.

Pandemien har bare såvidt begynt, skal vi tro Elisabeth Backteman, som er «krisesamordner» i Sverige, tror ikke vi kan slappe av og pandemien forsvinner selv om vi får en vaksine som fungerer.

– Vi tar høyde for å fortsette å jobbe med ulike typer tiltak, sier hun til Dagens Nyheter, ifølge Expressen.

Med det oppfordrer hun svenskene til å ha fysisk og mental beredskap til å leve med pandemien i hele 2021.

Den svenske regjeringens pandemiplanlegging strekker seg til våren 2022, med ti forskjellige departement involvert.

– Det er veldig mange politikkområder som berøres utover det mest åpenbare. Det er utdanning, næringsliv og finansdepartementet. Vi har også forskjellige administrative nivåer på fylkes- og kommunalt nivå.

De siste tallene for Sverige, som ble registrert fredag, viste 59 nye dødsfall. 6681 personer har mistet livet til sammen i pandemien.

Det svenske scenarioet ligner lite på det man ser for seg i Storbritannia. Statsminister Boris Johnson uttalte forrige uke til The Sunday Times at med vaksinering i gang, så vil man komme tilbake til et tilnærmet normalt liv til påsken 2021.

Livet i Norge da? Departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet uttalte seg slik til NTB i september.

– Jeg tror den måten vi lever livene våre på, vil være nokså normalisert når vi har vaksinert en stor andel av befolkningen. Og det vil vi kunne nå om et års tid, eller drøyt det.

Når man får startet vaksineringen påvirker hvor lenge tiltakene vil sette i her i landet. Tidligere i måneden uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han tror storstilt vaksinering er noen måneder unna i Norge.

