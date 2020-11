UT I KULDEN: Donald Trump reagerte på kulden da han var på et valgkamparrangement i Michigan 1. november. Den avtroppende presidenten gikk mandag kveld på et nytt nederlag i delstaten, etter at valgmyndighetene godkjente valgresultatet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Ny smell for Trump: Michigan godkjenner valgresultatet – med seier for Biden

Valgmyndighetene i vippestaten Michigan har på ny godkjent valgresultatet. Det viser igjen at Joe Biden vant.

Oppdatert nå nettopp

Biden vant solid med 154.000 stemmer, skriver nyhetsbyrået AP. Styret som godkjente resultatet har to republikanske og to demokratiske medlemmer. De to sistnevnte og en av republikanerne stemte for å godkjenne. Det siste republikanske medlemmet, Norman Shinkle, avsto fra å stemme.

Dermed er det slått inn enda en spiker i kisten for Donald Trumps påstander om omfattende valgfusk. Michigans 16 valgmenn går da til vinneren Joe Biden.

Det er tre uker igjen til fristen går ut for at valgresultatet formelt må godkjennes.

I forrige uke ble det kjent at Trump hadde invitert republikanske lokalledere fra Michigan til Det hvite hus for å overtale dem om at valgfusk har funnet sted. De slo fast at de ikke hatt fått gode nok bevis.

Republikaneren som til slutt stemte for å godkjenne resultatet, Aaron van Langevelde, mener at «loven er klar», ifølge CNN-reporter Manu Raju. Før avstemningen, skal det ha vært uklart hvilken vei han kom til å stemme.

– Jeg har nå fått mulighet til å se grundig på loven. Det er ingenting i den som gir meg lov til å be om en ny gjennomgang, sier Langevelde ifølge CNN.

Trump-kampanjen: Vil fortsette den juridiske kampen

Trump-kampanjens juridiske gruppe svarer med å si at godkjenningsrundene bare er en prosedyre, ifølge nyhetsbyrået Reuters. De legger til at de vil fortsette den juridiske kampen.

«Trygg havn»

Det er fortsatt to uker igjen til valgresultatet må være ratifisert, noe amerikanerne kaller «safe harbour» (trygg havn). Men mye skjer de neste dagene.

Allerede mandag natt norsk tid skal delstatsmyndighetene i vippestaten Michigan etter planen ratifisere valgresultatet. Det republikanske partiet krever at valgstyret skal utsette kunngjøringen.

Trumps siste håp

Ledende amerikanske medier har for lengst utropt Joe Biden til vinner, og selv Trump-lojalister som Tucker Carlson i Fox News, har kritisert Trumps advokater for å komme med udokumenterte påstander om valgfusk – uten å følge opp med bevis.

I Pennsylvania forventes det at valget er ratifisert innen onsdag. I Georgia er allerede Biden utpekt som vinner, selv om Trump har benyttet seg av retten til å be om en ny omtelling. Det sier administrasjonsminister i Georgia, Brad Raffensperger ifølge Reuters. Tellingen skal begynne onsdag og avslutte senest midnatt 2. desember.

Wisconsin kan bli en annen stat der Trump er avhengig av hjelp fra delstatsmyndighetene, og der skal ikke prosessen landes før i begynnelsen av desember.

For å lykkes må Trump og hans advokater overtale de valgte delstatsmyndighetene om at valgfusk i stor stil har funnet sted. Den amerikanske grunnloven åpner for at delstatsmyndighetene kan utpeke valgmenn på egen hånd, dersom gjennomføringen av valget kan klassifiseres som «mislykket».

Publisert: 23.11.20 kl. 22:55 Oppdatert: 23.11.20 kl. 23:27