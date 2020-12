BENÅDER SEG SELV? Donald Trump mener at han har makt til å benåde seg selv. Det er juridisk uklart, mener juristen Asha Rangappa. Foto: Susan Walsh / AP

Slik kan Trump lykkes med benådning

Tidligere FBI-agent sier til VG at president Donald Trump har all grunn til å frykte fengsel når han går av.

Når Joe Biden overtar i Det hvite hus 20. januar klokken 12, er Donald Trumps tid som USAs øverste leder over. Samtidig forlater William Barr posisjonen som justisminister – og det kan få dramatiske konsekvenser.

Donald Trump kan havne i fengsel.

I dag beskyttes Trump både av sin posisjon som president og at han har venner i justisdepartementet. Når han går av, kan det komme tiltaler.

– Trump har all grunn til å være redd, sier Asha Rangappa til VG. Den tidligere FBI-agenten er advokat og foreleser ved Yale-universitetet, i tillegg til å være kommentator for CNN.

Flere tiltalemuligheter

Den nye ledelsen i justisdepartementet kan velge å gå etter Trump for minst fire potensielle lovbrudd:

Brudd på valgloven i forbindelse med hysjpengene til Stormy Daniels

Mulig skattesvindel

Mulig eiendomssvindel

Å ta imot bestikkelser fra fremmede stater (mer informasjon under)

Mulige Trump-lovbrudd: Brudd på valgloven: Trumps daværende advokat Michael Cohen ble dømt til fengsel for hysjutbetalingen til pornostjernen Stormy Daniels, fordi den bryter med USAs valglover. I dommen mot Cohen er «Individ 1» nevnt som part i lovbruddet – og det er åpenbart at «Individ 1» refererer til Trump. Det er uvisst om Justisdepartementet vil forfølge denne saken under Biden-administrasjonen.

Skattesvindel: Manhattans distriktadvokat Cyrus Vance har bedt retten om å få Trumps skatteligninger for åtte år, med henvisning til mistanke om både skatte- og forsikringssvindel, samt bedrageri.

Eiendomssvindel: Trumps tidligere advokat Cohen har fortalt under ed at Trump blåste opp verdien på eiendelene sine når han søkte om banklån, samtidig som han krympet den når han skulle betale skatt. Delstatsadvokat Letitia James i New York vil undersøke om det foregikk svindel her og har derfor bedt retten om å få utlevert åtte år med skatteligninger for Trump. Eric Trump ble mandag 5. oktober avhørt under ed i denne saken.

Å ta imot bestikkelser fra fremmede stater: Flere etikkorganisasjoner har anklaget Trump for å berike seg selv på presidentjobben. Det er ifølge BBC lite sannsynlig at Trump vil bli straffeforfulgt for dette når han ikke lenger er president. Kilde: BBC Vis mer

– Det kan også være at Trump har begått lovbrudd her som vi ennå ikke kjenner til, poengterer Rangappa.

Den tidligere FBI-agenten mener imidlertid at Trump er i posisjon til å forsvare seg – hvis han velger riktig utvei.

Benåder seg selv?

Trump har uttalt at han har makt til å benåde seg selv. Asha Rangappa tror det vil være en dårlig løsning.

– Både i teori og i praksis vil selvbenådning undergrave hensikten med loven. Loven forutsetter egentlig at en benådning inkluderer minst to personer; at én gir og én mottar den. Et annet juridisk argument er at selvbenådning vil være i konflikt med teksten til grunnloven, fordi presidenten i henhold til artikkel to er nødt til å sørge for at lovene følges.

Rangappa påpeker at dersom man tillater at presidenten i USA kan benåde seg selv, setter landet seg i en posisjon hvor kandidater kan bryte enhver lov på veien til å vinne presidentvalget, for deretter å benåde seg selv dersom de vinner.

– Det vil sette presidenten over loven. Selvbenådning er derfor noe et fremtidig justisdepartement etter min mening må utfordre i retten, siden det vil påvirke presidentvervet til evig tid. Så får Kongressen eventuelt jobbe for å endre loven, sier Rangappa til VG.

FBI-EKSPERT: Asha Rangappa ble hentet til FBI i New York etter 9/11-angrepet i 2001 for å jobbe med kontraspionasje. Nå er hun direktør og seniorlærer ved Jackson Institute for Global Affairs ved Yale University. Foto: PRIVAT

Benådes av Mike Pence?

Hun mener at det for Donald Trumps del vil være en bedre løsning at han går av som president før 20. januar, slik at visepresident Mike Pence kan overta og deretter benåde ham.

– Hvis han ønsker en skuddsikker benådning, hvis jeg var hans advokat, ville jeg ha rådet ham til dette.

Trump kan faktisk vente helt til 19. januar med å gå av.

– Du kan gjøre dette helt til 11. time. Alt du trenger, er nok tid til at Mike Pence kan tas i ed. Så vil Pence ha makten til å benåde Trump. Da får du denne tosidige biten, med en som gir og en som mottar benådningen. Jeg kan ikke se hvordan denne løsningen skal kunne stanses.

Justisministeren lar Trump slippe unna?

Trumps tidligere advokat Michael Cohen er dømt til fengsel for å betale ut hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels rett før valgdagen i 2016. Cohen har under ed har sagt at han gjorde dette på vegne av Trump og at han har fått pengene tilbake av Trump.

– Er Trump nødt til å få benådning for å slippe straffeforfølgelse for hysjpengene til Stormy Daniels?

– Han er en ikke-navngitt medskyldig i denne tiltalen. Michael Cohen er straffet med fengsel for dette. Spørsmålet er om man vil tillate at en medskyldig slipper unna. Det blir fort et politisk spørsmål. Jeg håper ikke at justisdepartementet tar slike hensyn.

– Problemet er at en forbrytelse er begått. Hvis loven skal være lik for alle, har de ikke noe valg. Da må Trump bli tiltalt. Dette blir i realiteten opp til den nye justisministeren.

Hjelper ikke i New York

Selv om Donald Trump muligens kan unngå straffeforfølgelse føderalt, ligger veien åpen for at delstatsadvokater går etter ham.

– Uansett hva han benådes for, vil det ikke hjelpe mot tiltaler på delstatsnivå, bekrefter Asha Rangappa.

