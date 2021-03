TATT: Marc Feren Claude Biart ble pågrepet av Interpol da han landet på Malpensa-flyplassen i Milano onsdag i forrige uke. Foto: Italiensk politi/Reuters

Mafiamedlem på rømmen ble avslørt av kokkevideoer på YouTube

Etter å ha vært etterlyst i årevis ble et antatt medlem av den italienske 'Ndrangheta-mafiaen pågrepet i forrige uke.

Av Hanna Haug Røset

Politiet mener Marc Feren Claude Biart har levd et stille liv i Boca Chica i Den dominikanske republikk de siste fem årene. 53-åringen er mistenkt for å ha smuglet kokain til Nederland på vegne av Cacciola-klanen i 'Ndrangheta-mafiaen, og har vært internasjonalt etterlyst siden 2014.

Nå opplyser italiensk politi at Biarts lidenskap for italiensk matlaging gjorde det mulig for dem å spore ham opp.

Sammen med kona skal han ha opprettet en Youtube-kanal der han viste frem sine kokkekunster, skriver nyhetsbyrået AFP.

Gjenkjente tatoveringer

Det skal ikke ha vært mulig å se ansiktet hans i videoene, men politiet gjenkjente ham på tatoveringene. Onsdag i forrige uke ble han pågrepet og 53-åringen er nå utlevert til Italia, skriver BBC.

Mandag denne uken ble også et annet antatt medlem av mafiaen, Fransesco Pelle, pågrepet. Etter å ha vært etterlyst i 14 år ble han tatt på et sykehus i Portugals hovedstad Lisboa der han skal ha fått behandling for covid-19, skriver AP.

Ifølge The Guardian mistenkes Pelle for å ha bestilt et angrep på familien til Giovanni Nirta, lederen for en rivaliserende klan. Nirtas kone ble drept i angrepet.

Gigarettssak

Pågripelsene er en del av en internasjonal innsats mot ’Ndrangheta-mafiaen som er ansett som en av de mektigste kriminelle nettverkene i Europa med kontroll over størstedelen av kokainen som kommer inn til Europa.

Flere sentrale medlemmer sitter allerede på tiltalebenken i den største mafiarettssaken i Italia på flere tiår. Saken startet i januar og er ventet å vare i to år.

Ifølge en rapport fra Demoskopita Research Institute i 2013, hadde den søritalienske grupperingen da en omsetning større enn Deutsche Bank og McDonald’s til sammen. De har historisk vært basert i området Calabria, og har etter hvert vokst seg større enn Cosa Nostra-grupperingen på Sicilia.