DEN GANG DA: Republikanernes majoritetsleder i senatet Mitch McConnell og president Donald Trump i Det hvite hus 20. juli i fjor. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump raser mot McConnell: − Mutt, gretten gamp

Donald Trump langer ut: – Det republikanske partiet vil aldri igjen bli respektert eller sterkt med politiske «ledere» som senator Mitch McConnell ved roret.

Av Sven Arne Buggeland

– Mitch er en mutt, gretten, smilløs politisk gamp. Hvis republikanske senatorer holder seg til ham, kommer de ikke til å vinne igjen, sier Trump.

McConnell – den mektigste republikaneren i Senatet – sa i etterkant av avstemningen i riksrettssaken at han mener Donald Trump er ansvarlig for hendelsene 6. januar, da opprørere stormet kongressbygningen.

Like før hadde senator McConnell selv stemt for å frikjenne Trump.

– Demokratene og Chuck Schumer spiller McConnell som en fele. De har aldri hatt det bedre, og de ønsker å holde det slik, heter det i uttalelsen fra Donald Trump.

Den tidligere presidenten skriver følgende om sin tidligere nære støttespiller:

– McConnells entusiasme for status quo politikk, sammen med hans mangel på politisk innsikt, klokskap, dyktighet og personlighet, har raskt drevet ham fra majoritetsleder til minoritetsleder. Og det kommer bare til å bli verre, skriver Trump.

Han legger skylden på McConnell for «katastrofen i Georgia». Republikanerne tapte det ene av sine to senatsseter i Senatet. Resultatet var at demokratene med visepresident Kamala Harris’ dobbeltstemme fikk flertall i Senatet.

VALGMØTE: President Donald Trump under et valmøte i Dalton i Georgia i desember i fjor. Foto: Thomas Nilsson

Trump mener det var avgjørende at republikanerne under Mitch McConnell bare ville gi coronarammede amerikanere en sjekk på 600 dollar, mens demokratene tilbød 2000 dollar.

– Det ble en stor vinner for demokratene, skriver den tidligere presidenten, som selv gikk inn for å tilby 2000 dollar.

Trump mener mange republikanske velgere i Georgia lot være å stemme i senatvalget, på grunn av store kvaler med delstatens politiske ledelse.

– Det var en komplett valgkatastrofe i Georgia og visse andre vippestater. McConnell gjorde ingenting og vil aldri gjøre det som trengs for å sikre et rettferdig valgsystem i fremtiden. Han har ikke det som trengs, har aldri hatt det og vil aldri ha det, skriver Trump.

President Trump forsøkte 2. januar å presse valgansvarlige i Georgia Brad Raffensperger til å «finne 11.780 stemmer», slik at han ville end eopp med flere stemmer enn Joe Biden.

