Napoleons soldater gravlagt - etter 209 år

Soldater fra Napoleons skjebnesvangre felttog i Russland i 1812 har blitt gravlagt.

120 franske og russiske soldater, samt tre kvinner og tre unge gutter ble stedt til hvile i en seremoni i landsbyen Vjazma i det vestre Russland lørdag.

Levningene ble funnet for to år siden av franske og russiske arkeologer. De trodde først at det handlet om døde soldater fra den andre verdenskrig, men kom raskt til at levningene var langt eldre. Uniformsknappene gjorde at de kunne fastslå at det var franskmenn.

Napoeons store hær avanserte raskt og erobret Moskva, men klarte aldri å sikre seg en avgjørende seier. Tilbaketrekningen var herjet av kulde, sult og geriljaangrep fra russiske styrker.

Åtte kister fulle av levninger var drapert med begge lands flagg og ble båret av uniformerte kistebærere, også fra begge land. Seremonien foregikk i 15 kuldegrader.

– Etter hvert som generasjonene går, blir alle forent i død og tid, sa Julia Khitrovo, etterkommer av den legendariske russiske feltmarskalken Mikhail Kutusov.

De døde soldatene er trolig fra slaget om Vjazma, som skjedde ved starten på Napoleons tilbaketrekning.

Prins Joachim Murat, en etterkommer av en av Napoleons mest berømte marskalker, hilste de falne soldatene til Russlands hær og Napoleons Grande Armee.

– For to hundre år siden kjempet franske og russiske soldater veldig harde kamper her. De utviste stort mot til tross for de forferdelige værforholdene.

Tidligere har deler av Napoleons hær blitt oppdaget og gravlagt i Litauen.