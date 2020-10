DØD: Irina Slavina. Hun var sjefredaktør for en regimekritisk nettavis i Nizjnyj Novgorod. Foto: AP

Russisk journalist tente på seg selv utenfor politihuset – døde

Fredag satte den russisk redaktøren og opposisjonelle Irina Slavina fyr på seg selv utenfor politihuset i storbyen Nizjnyj Novgorod.

Hennes mann Aleksej Murakhtajev har bekreftet at den døde kvinnen er Slavina, melder RIA Novosti.

Slavina var grunnlegger og sjefredaktør for internettavisen koza.press, med undertittelen «nyheter fra Nizjnyj Novgorod uten sensur».

Hun la igjen en melding på Facebook der det står:

– Jeg ber om at skylden for min død legges på Den russiske føderasjon.

«Den russiske føderasjon» er det offisielle navnet på Russland, på samme måte som «Kongeriket Norge».

Slavina satte altså fyr på seg utenfor innenriksdepartementets avdeling på Maksim Gorkij-gaten i Nizjnyj Novgorod. Det tilsvarer på norsk politihuset. Hun nektet hjelp fra en mann som prøvde å redde henne fra flammene og døde av skadene.

Dagen før, tidlig på morgenen den 1. oktober, hadde politi og spesialstyrker en razzia hjemme hos henne, ifølge Slavinas egen nettavis.

– De tok det de fant, minnekort, min bærbare PC, datterens bærbare PC, telefoner – ikke bare min, men også mannen min sin – og en haug med notatbøker fra pressekonferanser, uttalte Irina Slavina selv samme dag.

Razziaen skal ha vært en del av en sak mot en forretningsmann fra Nizjnyj Novgorod, Mikhail Iosilevitsj. I et intervju uttalte Slavina at det hadde sammenheng med politiets mistanke om at organisasjonen til den kjente oligarken Mikhail Khodorkovskij finansierer protestene mot byggingen av en park i byen. Oljemagnaten Khodorkovskij satt fengslet i mange år og bor nå i eksil i Sveits.

Hennes mann, Aleksej Murakhtajev, uttaler til RIA Novosti at hun har vært utsatt for press fra myndighetene. Både fra den lokale administrasjonen og domstoler.

– Og razziaen var den siste dråpen, sier Murakhtajev.

Slavina hadde torsdag kontakt med advokaten til menneskerettighetsorganisasjonen «Pravozasjtsjity Otkrytki», Aleksej Prjanizjnikov, om razziaen. Han utelukker ikke at selvmordet hadde sammenheng med razziaen.

– Hun ble stadig kalt til domstolen, til statsadvokaten. Så var det denne razziaen. Hun tok alt følelsesmessig. Han var sliten av dette, og de siste hendelsene tvang henne til å gjøre dette, antyder advokaten i et intervju med nettsiden Otkrytyj Nizjnij.

– Irina Slavinas død er en tragedie. Det må etterforskes grundig årsaken til hendelsen, sier senator Aleksandr Basjkin til RIA Novosti. Den lokale guvernøren, Gleb Nikitin, sier at det blir en jobb for politiet å finne ut hvorfor dette har skjedd.

Den kjente redaktøren for radiostasjonen Ekho Moskva, Aleksej Venediktov, mener at riksadvokaten må etterforske denne saken. Både han og lederen for det Putin-kritiske partiet Jabloko, Nikolaj Rybakov, ber om at det åpnes straffesak ut fra paragrafen om «oppfordring til selvmord». Det samme gjør Golos, en uavhengig organisasjon for velgeres rettigheter, og en uavhengig fagforening for journalister.

Folk kom fredag kveld til åstedet og la ned blomster til minne om Irina Slavina, viser bilder i russiske medier. Journalist Andrej Repin i avisa Kommersant skrev på sosiale medier lørdag at alle disse tingene er ryddet bort - og at det står en politibil der.

Nizjnyj Novgorod er Russlands sjette største by med drøyt 1,2 mill. innbyggere.

Publisert: 03.10.20 kl. 13:28

