fullskjerm neste INSTENSIVEN: En coronapasient behandles på sykehuset i Marseille, som er blant stedene i Frankrike med størst smitteøkning.

Frankrike og Spania med rekord-smittedøgn

Både Frankrike og Spania har sin hittil verste smittedag i løpet av coronapandemien.

Oppdatert nå nettopp

I forrige uke skrev VG om at både Frankrike og Spania er blant landene som registrerer flere smittetilfeller nå enn i april.

Fredag har begge landene sitt hittil verste smittedøgn i løpet av hele coronapandemien, viser VGs oversikt:

Frankrike har registrert 9843 smittetilfeller og er nå oppe i totalt 354.765 tilfeller i løpet av pandemien.

Smitteøkningen er størst i Marseille, Bordeaux og Guadeloupe.

Smitten øker i alle aldersgrupper, men er størst blant unge voksne, ifølge landets helsemyndigheter.

Spania har registrert 12.183 tilfeller fredag. Totalt er 566.326 personer smittet av corona siden pandemiens utbrudd.

Nesten en tredel av de over 53.000 smittede i Spania den siste uken er registrert i landets hovedstad, Madrid.

Flere sykehus i Madrid har nå måttet begynne å utsette planlagte operasjoner som kan vente for å frigjøre intensivplasser, skriver El País.

De høye stolpene i tidslinjen under skyldes at de inneholder registreringer for helgen også, og derfor ikke representative som en enkelt dag:

fullskjerm neste RAMMET OMRÅDE: Bordeaux er blant områdene som nå har stigende smitte i Frankrike. Bilde viser en handlegate i byen i forrige uke.

Ingen ny lockdown i Frankrike

Torsdag var 32 skoler i Frankrike helt stengt som følge av corona. 524 klasser var blitt sendt hjem, skriver Euronews. I Paris valgte flere lærere ved en skole å streike som følge av at personell som var hjemme på grunn av karantene ikke ble erstattet.

Frankrikes statsminister Jean Castex sier ifølge Reuters at de ikke planlegger for noen ny, nasjonal nedstengning i landet. Isteden vil de forsøke og teste raskere og innføre mer målrettede restriksjoner i hardt rammede områder.

– Dette viruset vil være med oss i flere måneder, og vi må takle å leve med det uten å måtte dra hele landet inn i en ny, landsomfattende lockdown, sa han på en videooverført pressekonferanse fra karantene tidligere fredag.

Isteden skal lokale myndigheter få anledning til å innføre lokale tiltak.

Statsministeren har bedt lederne i de tre hardest rammede regionene Marseille, Bordeaux og Guadeloupe om å gi ham beskjed dersom de vil innføre lokale restriksjoner for å bremse smittespredningen.

Strenge tiltak i Madrid

Sist fredag innførte de lokale myndighetene i Madrid strengere tiltak for å få bukt med viruset. De trådte i kraft mandag denne uken, skriver den spanske avisen El Pais.

Blant annet er det satt grense på maks ti personer samlet dersom man ikke er i samme husstand - både privat og på offentlig sted. Det gjelder også turistgrupper som har guide.

Etter flere måneder med stengte skoler, er det innført strenge tiltak også her. Elever over seks år må bruke munnbind i klasserommet, størrelsen på klassene er redusert og elevene skal holde seg i de samme gruppene, ifølge CNN.

fullskjerm neste NYTT SYSTEM: Skoleelver ved J. H. Newman internasjonale skole i Madrid står oppstilt i skolegården før det ringer inn tirsdag denne uken. Etter seks måneder med stengte skoler er det nye regler for å hindre at smitten sprer seg.

Publisert: 11.09.20 kl. 22:31 Oppdatert: 11.09.20 kl. 22:48

