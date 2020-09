Danmark strammer inn etter smitteøkning

Danskene innfører nye, landsdekkende restriksjoner etter smitteøkning i hele landet.

Det opplyser landets statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse.

Det siste døgnet er det registrert 454 nye smittetilfeller i Danmark.

Fra og med natt til lørdag vil hele Danmark være rødt på Norges reisekart. Nå setter den danske regjeringen inn nye tiltak.

– Corona har igjen tatt grep om vårt samfunn. Vi står i en alvorlig situasjon, sier Frederiksen.

Strenge tiltak

Det blir satt i verk en rekke tiltak som gjelder til og med 4. oktober.

Skole og utdanningsinstitusjoner holder stengt, i tillegg vil barer, kaféer og restauranter i hele landet måtte stenge klokken 22. Det vil bli et landsomfattende forbud mot forsamlinger på flere enn 50 personer. Grensen for antall tilskuere på fotballkamper settes ned til 500.

Regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad benytter seg av hjemmekontor. Det er også anbefalt å begrense antall personer som samles. Fredriksen vil ikke tallfeste hvor mange men oppfordrer til å bruke fornuften.

STENGER NED: Danmarks statsminister Mette Frederiksen på restaurant 18. mai. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

– Det kommer til å føre til frustrasjon og jeg forstår det fullstendig. Men det vi gjør nå, gjør vi også av hensyn til samfunnsøkomien, sier Fredriksen.

Hun kommer samtidig med en advarsel til befolkningen.

– Jeg hører stadig vekk mange som sier at corona ikke er farlig, at viruset kun rammer hard om man er eldre eller sårbar, sånn er det ikke. Mye tyder på at også unge kan få senfølger av Covid-19 som kan vise seg å være alvorlige, sier Fredriksen.

Island innfører også tiltak

Også Island har fredag besluttet å innføre strengere tiltak for å begrense smitten. Denne helgen, fra 18.-21. september, må barer og nattklubber i hovedstaden og områdene rundt holde stengt. Det er i disse områdene majoriteten av de nye smittetilfellene er. Den pålagte stengingen gjelder ikke kafeer og restauranter, skriver Iceland Monitor.

