fullskjerm neste LETER ETTER OFRE: Redningsarbeidere går gjennom brente biler og bygninger på jakt etter brannofre i Talent i Oregon søndag.

Ut mot Trump-uttalelser om skogbranner: – Stikker hodet i sanden

Demokratiske politikere i California, Washington og Oregon er kritiske til at president Donald Trump ikke har nevnt klimaendringer i sammenheng med skogbrannene som herjer i delstatene deres.

33 personer er så langt bekreftet døde i de voldsomme brannene på USAs vestkyst, og letemannskapene frykter flere døde kropper i ruinene.

Hele nabolag er lagt i aske, hundretusener har evakuert, og røyken har ført til at luftkvaliteten i byer som San Francisco, Seattle og Portland nå er blant verdens verste, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi vet at klimaendringer gjør at brannene starter lettere, at de sprer seg raskere og at de blir mer intense. Det er til å bli gal av at vi nå, mens vi har denne kosmiske utfordringen mot våre samfunn, med hele vestkysten i brann, at vi har en president som benekter at dette dreier seg om klimabranner, sier Washingtons demokratiske guvernør Jay Inslee til ABC søndag.

Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump kommenterte brannene under et valgmøte i Nevada lørdag, uten å nevne klimaendringer som en medvirkende faktor, skriver NTB.

– Jeg snakket med folk i Oregon, i Washington. De har aldri hatt noe sånt som dette. Husk at det dreier seg om noe så enkelt som god skogrøkting, sa Trump, og takket brannmannskaper og andre som kjemper mot flammene.

– Stikker hodet i sanden

Den amerikanske presidenten skal mandag til McClellan Park i den hardt rammede delstaten California for å møte lederne for nødetatene som kjemper mot de enorme skogbrannene.

Trump utstedte også en katastrofeerklæring i august.

Ordfører Eric Garcetti i California-byen Los Angeles sier til CNN at han ønsker seg et sterkere lederskap fra presidenten, som han mener forskjellsbehandler stater som styres av demokrater og republikanere.

Under et velgermøte i vippestaten Pennsylvania i august, sa Trump at han muligens ville holde tilbake krisehjelp til California fordi de ikke hadde gjort nok for å holde skogbunnene sine rene.

– Dette dreier seg om klimaendringer, og dette er en administrasjon som stikker hodet i sanden, sier Garcetti til CNN og legger til:

– Denne administrasjonen er siste rest av «jorden er flat»-samfunnet i vår generasjon.

Handelsrådgiver i Det hvite hus Peter Navarro sier til CNN at Garcettis påstand om at Trump har politiske motivasjoner når han tilbyr – eller ikke tilbyr – føderal hjelp, er en fornærmelse.

– New York fikk alt de ville ha, så vær så snill, Mr. Garcetti, ta bedre vare på Los Angeles enn du gjør, sier han, med henvisning til den føderale hjelpen som ble tilbudt New York da corona-pandemien raste som verst i delstaten.

Avisen Gurdian påpeker at også flere demokratiske ledere, som Kongressens Nancy Pelosi, ikke har kommet med tydelige uttalelser om klimaendringer og landets skogbranner.

Oregons guvernør Kate Brown, også hun demokrat, sier at hun mener årets voldsomme situasjon skyldes både dårlig kontroll på landets skoger og klimaendringer.

– Det dreier seg om tiår med dårlig kontroll av skogene i dette landet, og det handler om at vi ikke har lyktes med å håndtere klimaendringer. Vi må gjøre begge deler, og vi kan gjøre begge deler, sier hun i et intervju med kanalen CBS.

Ifølge IQAir, som overvåker global forurensing, er fem av verdens ti verst forurensede byer nå på USAs vestkyst, fra Los Angeles opp til Vancouver i Canada.

Søndag har meteorologene i National Weather Service utstedt en såkalt «rødt flagg-advarsel» om at tørt vær med mye vind sør i Oregon og i California kan føre til at fremgangen brannmannskapene har hatt de siste dagene kan reverseres, skriver New York Times.

Ross Bradstock, som arbeider ved Senteret for miljørisiko og skogbranner ved Universitetet i Wollongong i Australia, sier til SBS at det USA nå går gjennom likner det Australia opplevde i desember og januar – da kraftige skogbranner raste gjennom landet.

– Vi ser noe av det samme der borte som det som skjedde hos oss i forrige brannsesong: Branner ulikt noe vi har sett før, større områder som brenner, og mer tørke og varme enn man har sett tidligere, sier han.

