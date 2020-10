FLØY SAMMEN: Her går rådgiver Hope Hicks (bakerst) sammen med f.v. Dan Scavino, Nicholas Luna, Jared Kushner og Stephen Miller mot Marine One før de fløy til Minnesota på onsdag sammen med Donald Trump. Foto: Carolyn Kaster / AP

Amerikanske medier: Det hvite hus visste om Hope Hicks-smitten torsdag morgen

Det ble natt til fredag kjent at Donald Trumps nære rådgiver Hope Hicks testet positivt på coronaviruset. Det reiser spørsmål om hva presidenten visste før han var i kontakt med velgere.

Oppdatert nå nettopp

Donald Trump meldte natt til fredag norsk tid at hans nære rådgiver er smittet.

– Hope Hicks, som har jobbet så hardt uten å ta den minste pause, har nettopp testet positivt for coronaviruset. Grusomt! skrev han i en melding på Twitter.

Nå viser det seg at Det hvite hus trolig visste om smitten mange timer før de annonserte det.

Hicks skal ha merket de første symptomene på viruset onsdag og et fåtall ansatte i Det hvite hus visste at hun var smittet torsdag morgen, melder CNN og Politico.

Da hun fløy hjem fra et valgkamparrangement i Minnesota onsdag kveld, ble hun isolert i en egen kabin i Air Force One, skriver New York Times. Hun skal ha blitt eskortert ut bakveien.

Torsdag morgen skal stemningen ha endret seg. Da ble flere i presidentens følge sett iført ansiktsmasker. Da Trumps næreste rådgivere, Jared Kushner, Dan Scavino og Nicholas Luna dro til arrangementet, hadde de ikke på seg ansiktsmasker.

Senere torsdag skal nyheten om smitten ha spredt seg til flere i Det hvite hus. I løpet av disse timene fortsatt presidentens program som planlagt.

Dro til New Jersey

Fortsatt gjenstår det å se om presidenten visste at en av hans nærkontakter var bekreftet smittet, før han dro på et valgkamparrangement i New Jersey torsdag ettermiddag.

Torsdag morgen hadde presserådgiveren Kayleigh McEnany en pressebriefing.

Få rådgivere er tettere på Trump enn Hope Hicks. Hun har reist med Trump en rekke ganger nylig, blant annet til den første presidentdebatten i Cleveland med Joe Biden tirsdag.

Trump og førstedame Melania Trump testet begge positivt timer etter Trump la ut meldingen om Hicks natt til fredag.

forrige





fullskjerm neste TESTET POSITIVT: President Donald Trumps rådgiver Hope Hicks testet positivt først. Her er de i samtale i Marine One i det det lander på plenen foran Det hvite hus 14. september.

– Hun testet positivt. Jeg hørte nettopp om det. Hun testet positivt. Hun er hardtarbeidende. Masse munnbind, hun bærer munnbind ofte, men hun testet positivt. Så dro jeg nettopp ut og ble testet. Vi får se, du vet, jeg og førstedamen tilbringer mye tid med henne. Så hun testes også, sa Trump i et intervju med Fox News.

I intervjuet spekulerte Trump på at Hicks kan ha blitt smittet av viruset fra en tilhenger.

– Hun er en veldig varm person. Hun har det vanskelig, når soldater og politifolk kommer bort til henne vil hun behandle dem bra. Hun vil ikke si «hold dere unna, jeg kan ikke være nær dere». Det er en veldig, veldig kjip sykdom, sier Trump.

Publisert: 02.10.20 kl. 07:55 Oppdatert: 02.10.20 kl. 11:42

Les også

Mer om Coronaviruset