HILSEN: Irans president Ebrahim Raisi hilser på de oppmøtte under en seremoni i byen Shahrekord 9. juni.

Atomvåpenforhandlinger i stampe: − Det ligger en fare for storkrig

Iranske myndigheter har demontert en rekke av kameraene som Det internasjonale atomenergibyrået brukte til å følge med på våpenprogrammet. Iran og USA står fortsatt langt fra hverandre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var denne uken at Iran demonterte flere av overvåkningskameraene som IAEA brukte. Iran begrunner beslutningen om å fjerne kameraene med urettmessig kritikk fra IAEAs styre, som nylig anklaget Iran for manglende samarbeid med IAEAs inspektører.

Det skaper ennå mer avstand i forhandlingene mellom Iran og USA.

– Det ligger en fare for en storkrig i regionen. De stanger mot hverandre i et spørsmål som er viktig for begge parter. Det smerter å finne et kompromiss der begge parter må gi konsesjoner, sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard.

Anriket uran

Fra før har IAEA sett spor av anriket uran tre steder i Iran - som myndighetene ikke har meldt fra om. Dette skaper ytterligere forviklinger i forhandlingene om en ny atomavtale.

Irans lagre av anriket uran er 18 ganger så store som det som var tillatt i den opprinnelige avtalen om landets atomprogram, skrev IAEA i en rapport i slutten av mai.

PRESIDENT: Irans president Ebrahim Raisi snakker til de oppmøtte i Shahrekord 9. juni.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen, som etterfølgeren Joe Biden ønsker å gjenopplive. Samtaler om å puste nytt liv i den ble innledet i april i 2021, men har vært fastlåst siden mars.

– Hvis det skal inngås en ny avtale til erstatning for den fra 2015, må IAEA gis full oversikt over hele det iranske programmet. Den store anstøtsstenen gjelder imidlertid sanksjonslettelse for revolusjonsgarden. Det er et veldig vanskelig spørsmål for begge parter. Det sitter langt inne for Iran å inngå en avtale som hever sanksjonene, men ikke over Garden, og amerikanerne kvier seg fordi de oppfatter Garden som en terrorbevegelse, forklarer Lodgaard.

Sanksjoner og sentrifuger

For ham er det sterkeste argumentet for at partene kan enes om en ny avtale alternativet - konflikt og potensielt en storkrig i regionen.

– Da ligger det an til en fortsettelse av kappløpet mellom nye sentrifuger på iransk side og flere sanksjoner på amerikansk side. I verste fall er ikke veien til en ny krig så lang. Det er det sterkeste argumentet for en ny avtale. En slik krig vil være ganske annerledes og langt alvorligere enn krigen i Irak i 2003. Iran er et større og sterkere land også militært, sier han.