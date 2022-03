ANGREP: Et bilde tatt 14. mars viser store skader på et leilighetsbygg i Kyiv.

Kreml avviser at de har bedt Kina om militærhjelp

Ifølge amerikansk etterretning skal Russland ha bedt Kina om militært utstyr til bruk i krigen i Ukraina. Nå avviser Kreml dette.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Talsperson ved den russiske regjeringen i Kreml, Dmitry Peskov, sier mandag at de ikke har bedt Kina om militærhjelp, ifølge Reuters.

Russland påstår at de har nok militære ressurser til å gjennomføre det de beskriver som en «spesiell militæroperasjon» i Ukraina. Som er invasjonen og krig i nabolandet.

Samtidig sier Peskov at Russland har ressursene som trengs for å ta kontroll over store ukrainske byer.

Russland avviser dermed informasjonen fra amerikansk etterretning om at Russland skal ha bedt Kina om militærutstyr til bruk i krigen i Ukraina.

Ifølge amerikanerne skal Russland også ha bedt om økonomisk støtte for å bøte på skadene fra Vestens sanksjoner mot Russland.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet sa mandag at USAs påstander ikke er mer enn «desinformasjon».

Nye samtaler mellom Russland og Ukraina

Uttalelsene fra Kreml kommer etter at Russland og Ukraina har hatt nye fredssamtaler mandag.

Rådgiver for presidenten, Mykhailo Podoljak, skriver på Twitter at kommunikasjonen mellom partene er krevende.

Kreml gjentar også påstander om at det ikke var planlagt fra russisk side å angripe sivile. I uttalelsen sier de at planen var å unngå sivile dødsfall, ifølge Reuters.

Mandag melder FN om at nesten 600 sivile i Ukraina i drept.

Flere angrep i Kyiv

Flere steder i Ukrainas hovedstad Kyiv har mandag formiddag blitt rammet av russiske angrep: