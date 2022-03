INNGANG: Gass fra Russland inn i Slovakia via Ukraina, der Eustreams viktigste gass-stasjon ligger.

Dette er Putins mektige våpen

VEL’KÉ KAPUŠANY/BUDAPEST (VG) Til en liten by helt øst i Slovakia strømmer det inn millioner av kubikkmeter med russisk naturgass.

Ved første øyekast ser Veľké Kapušany, som ligger rundt 10 kilometer fra Ukraina, ut som et helt vanlig lite slovakisk lokalsamfunn.

Men forbi kirkene, lavblokkene og åkerlandskapet ligger et av de viktigste inngangspunktene for russisk gass til Europa via Ukraina.

Mens krigen pågår i nabolandet, fortsetter gassen å strømme inn hit. For selv om vestlige land har innført knallharde økonomiske sanksjoner mot Russland, har de ikke klart å si nei til russisk gass.

Én av rørledningene ender opp i Ungarn, der de aller fleste hjem varmes med gass. Rundt 80 prosent av den, og halvparten av landets olje, kommer fra Russland.

– Forferdelig dilemma

Den russiske gassen står for rundt 45 prosent av importen i hele EU. Etter Russlands invasjon av Ukraina har de tatt grep for å kutte avhengigheten – men det tar tid.

– Avhengigheten blir et forferdelig dilemma. Det er en debatt om hva som er viljen til å stå opp mot Putin dersom det koster hver enkelt borger masse penger, sier Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI til VG.

DYRT: Viktoria Himalova (18) drar fra Slovakia til Ungarn for å fylle billigere bensin.

På vei inn i Ungarn, like forbi grensen, har en kø av biler dannet seg utenfor en bensinstasjon. Da Viktoria Himalova (18) ruller ned vinduet for å snakke med VG får hun kjeft av en utålmodig eldre kvinne lenger bak i køen.

– Det er veldig vanskelig for meg å fylle tanken hver uke med de prisene som er nå. Jeg er student og jobber deltid, og må kjøre til skolen, sier hun til VG.

Ungarn har innført et pristak på bensin for privatpersoner, i motsetning til nabolandet. Det er derfor slovaker som Himalova krysser grensen for å fylle tanken.

Det er ikke bare bensinprisene som holdes lave: Statsregulerte priser på varme og strøm har vært en hjørnestein i politikken til statsminister Viktor Orbán og regjeringspartiet Fidesz siden de kom til makten, og har gjort at ungarere ikke merker gassprisrekordene etter Russlands invasjon på kroppen.

På regningene ungarere får sendt hjem i posten hver måned står det hvor mye de har spart på regjeringens priskutt.

Kampsak for Orbán

Langs gatene i hovedstaden Budapest kan man se plakater med Orbáns siste valgkampbudskap «La oss beskytte Ungarns fred og sikkerhet».

Krigen i Ukraina setter tydelig preg på det kommende valget den 3. april.

FREDSMARSJ: Ungarns nasjonaldag 15. marsj markeres her av Fidesz-tilhengere med det som kalles fredsmarsjen. 1 av 2 Foto: Mattis Sandblad / VG

Han og regjeringspartiet Fidesz’ standpunkt er at Ungarn bør holde seg mest mulig utenfor krigen. De er med på EUs sanksjoner, men sterkt imot at det innføres på russisk olje og gass.

– Selv om vi fordømmer Russlands væpnede offensiv og vi også fordømmer krigen, vil vi ikke la ungarske familier tvinges til å betale prisen for krigen, sa Orbán tidligere i mars.

Flere av de VG senere møter på en markering i forbindelse med Ungarns nasjonaldag i Budapest gjentar dette budskapet.

– Ensidig avhengighet er alltid et problem. Forskjellen er at vi innrømmer de båndene, mens andre ikke gjør det, sier Miklós Farkas (74), som mener det ikke finnes noe annet alternativ til den russiske gassen nå.

Miklós Farkas (74) er blant Fidesz-tilhengerne som har møtt opp under fredsmarsjen som skal markere Ungarns nasjonaldag.

De lave energiprisene i landet er også viktig for flere av Fidesz-velgerne som går gjennom gatene i hovedstaden under markeringen.

– Ja, absolutt. Det har skjedd mye bra siden høyresiden har styrt landet. Vi lever bedre. Det er en av de viktige faktorene, sier Erzsérbet Elekes om hvordan energiprisene påvirker henne når hun stemmer.

Judit Fajd og Erzsérbet Elekes under fredsmarsjen som skal markere Ungarns nasjonaldag.

Ulriksen i NUPI kaller gassen Putins eneste våpen mot Europa nå. Men det er også et tveegget sverd, fordi Russland er avhengig av å selge den. Han sier det bygger seg opp to typer argumenter i europeiske land:

– Den eneste store inntekten Putin har er gassen, så den er jo på en måte med på å finansiere krigen. Noen vil skjerme forbrukerne og unngå en energikrise, mens noen vil at man rett og slett skal slå så hardt til mot Russland som man kan. Da må man slå til mot gassen, sier han.

Den første tilnærmingen har altså blitt sentral for Orbán, som også må balansere mellom kritikk av invasjonen og den Putin-vennlige linjen hans regjering har stått for.

– Ikke kjærlighet til Russland

Før Ungarns statsminister kom til makten for tolv år siden kritiserte han den daværende regjeringen gjentatte ganger for å ikke se farene ved å havne under økt russisk innflytelse, blant annet gjennom større økonomisk avhengighet av russisk gass.

Nå er det han som får denne samme kritikken fra dagens opposisjon.

Bare tre uker før Russland til slutt invaderte, mens spenningen økte i Ukraina, var han på besøk hos Putin Moskva. Det ble møtt med kraftig kritikk, og opposisjonskandidat Márki-Zay anklagde ham for å sette egne personlige og politiske interesser foran Ungarns allierte.

Statsministeren sa at samtalene var viktige for økt tilgang på russisk gass i en vanskelig periode med prisøkning.

VG har forsøkt å få kontakt med både energidepartementet og det statlige ungarske energiselskapet MVP uten hell. Men på Keleti stasjon i Budapest, der flyktningene som kommer fra Ukraina strømmer til, kommer vi over Gergely Gulyás, Orbáns statssekretær.

UMULIG: Gergely Gulyás, Orbáns statssekretær, sier Ungarn ikke har noe reelt alternativ til russisk gass nå.

Gulyás og følget han går sammen med vises rundt og snakker med de frivillige som deler ut mat, klær, og hjelper flyktninger med å finne tak over hodet.

– Nå er dette et humanitært spørsmål. Forholdet mer Russland var aldri kjærlighet, det er et økonomisk forhold, sier han til VG.

– Flertallet av EUs medlemsland var mot sanksjonene på energi fordi det ikke handler om kjærlighet til eller ikke kjærlighet til Russland. Det er et spørsmål om hvordan landet kan virke uten russisk energi.

Det konstaterer han at ikke er mulig.

– Hvis man vil endre på den situasjonen må EU og den europeiske politiske eliten støtte diversifisering. Da trenger man et alternativ, men det tar ikke en dag eller en uke, det tar år, det er det som er problemet.

– Viktig kilde til innflytelse

Så lang fortsetter importen for fullt. Det gjør også avtalen om utbyggingen av atomkraftverket Paks, som har blitt et stridstema i valgkampen. Kraftverket bygges ut av det statlige russiske selskapet Rosatom, 80 prosent finansiert av lån fra Russland.

LANG STRID: I 2014 var det demonstrasjoner i Budapest etter at parlamentet godkjente avtalen om å utvide Paks.

Ingerid Opdahl, ved Institutt for forsvarsstudier, sier gass har væt et avgjørende redskap for Russland i tiden etter Sovjetunionen.

– Gass har vært en viktig kilde til Russlands innflytelse fordi det er så mye av den. Det kan også bli brukt som pressmiddel – at man ved å ha et godt forhold til Russland kunne få gunstigere pris, sier hun.

Hun sier mange av de samme problemstillingene oppstår knyttet til kjernekraft, som er dyrt å bygge, og der vedlikehold og innkjøp av blant annet brensel pleier å følge av hvor man har kjøpt selve reaktoren.