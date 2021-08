MUR: Betongmuren snor seg som en slange langs grensen.

Tyrkia bygger gigantmur for å stoppe flyktninger

Samtidig som desperate afghanere forsøker forlate hjemlandet sitt bygger Tyrkia en lang, tre meter høy betongmur på grensen til Iran. Målet er å hindre afghanske flyktninger å ta seg inn i landet.

Av Jostein Matre

Det finnes mange veier til håpet om sikkerhet for de tusenvis av menenskene som forsøker å flykte fra Afghanistan etter at Taliban har overtatt makten i landet.

Daglig siden Kabul falt forrige søndag har man kunnet lese om kaoset på flyplassen i Kabul. Men dette er ikke eneste veien ut. Mange forsøker å krysse grensene over til naboland som Pakistan og Iran.

Av de som velger sistnevnte fortsetter mange tvers gjennom landet med håp om å ta seg videre til Tyrkia.

MUR: Betongmuren snor seg som en slange langs grensen.

Uansett om det er det endelige målet, eller om de ønsker å dra derfra igjen til ulike europeiske land, blir det stadig vanskeligere å ta seg inn i landet. Tyrkerne er nemlig i ferd med å bygge en lang, tre meter høy mur på grensen til Iran.

– Vår grense er umulig å passere , sier den tyrkiske provinsguvernøren Mehmet Emin Bilmez til Reuters.

155 kilometer

Enn så lenge dekker muren, som ble påbegynt i 2017, 155 kilometer av den 540 kilometer lange grensen. Men arbeidet med å forlenge den pågår på spreng. Allerede før årsskiftet vil 64 nye kilometer betong stå klar til å hindre flyktningene som vil inn i Tyrkia, ifølge Reuters.

Det betyr likevel ikke at det er fritt leide langs store deler av grensen. Piggtråd, grøfter og selvsagt vakthold fra væpnede soldater gjør sitt for å holde folk borte fra den delen som det enn så lenge ikke er bygd mur langs.

PIGGTRÅD: Der det ikke er mur er det piggtråd og vakthold.

Flere soldater har blitt sendt etter at Afghanistan falt i Talibans hender, og tusenvis av mennesker lever i frykt for sine liv.

– Vår største ønske er at dette ikke skal bli en migrantrute fra Afghanistan, sier Bilmez.

– Tyrkia har ikke noe plikt, eller ansvar for å bli Europas lager for flyktninger, sa president Recep Tayyip Erdogan nylig.

Ikke gitt at det blir migrantbølge

Tyrkiske myndigheter oppgir å ha stanset rundt 35.000 afghanere som har krysset grensen ulovlig, så langt i år. Mange blir returnert.

Landet opplyser også at de har registrert over 180.000 afghanske flyktninger i landet og at det finnes rundt 120.000 uregistrerte.

FLYKTNINGER: En gruppe menn pågrepet av tyrkiske sikkerhetsstyrker etter at de forsøkte ta seg inn over grensen fra Iran denne helgen.

FNs flyktningekommisær (UNHCR) anslår at 90 prosent av 2,6 millioner afghanere som har flyktet til utlandet, bor i Iran og Pakistan. Til sammenligning har rundt 630.000 afghanere søkt om asyl i EU-land de ti siste årene.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland sier til NTB at det ikke er gitt at Talibans maktovertakelse vil føre til en ny flyktningbølge. Han mener mye avhenger av om Taliban vil tillate fortsatt utviklingsarbeid i lande, og at giverlandene fortsatt vil finansiere det.

Ifølge UNHCR har over 550.000 afghanere forlatt sine hjem på grunn av krigshandlingene i landet så langt i år. Brorparten av disse befinner seg riktig nok fremdeles i Afghanistan.

Tyrkia huser for øvrig rundt 3,6 millioner syriske flyktninger.