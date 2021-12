Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, har havnet i hard vær etter en video av hans ansatte som tuller om en angivelig julefest har lekket.

Boris Johnson beskyldes for løgn

Statsminister Boris Johnson anklages for løgn og brudd på coronaregler etter en video som antyder at han holdt ulovlig julefest i fjor. Politiet ser på saken.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Opptak som ITV News har fått tak i, viser Johnsons daværende pressetalskvinne Allegra Stratton svare på spørsmål på en fiktiv pressekonferanse 22. desember 2020 om en julefest i Downing Street fredagen i forveien, datoen for den angivelige reelle festen det går rykter rundt.

Det melder det britiske nyhetsbyrået PA.

Den fiktive pressekonferansen skal ha blitt holdt som en øvelse for Stratton, som var påtenkt å bli leder for Johnsons pressebrifinger på fjernsyn.

England var i desember i fjor under strenge nedstengingsregler.

«Ost og vin»

På opptaket spiller Johnsons rådgiver Ed Oldfield rollen som journalist. Andre i rommet kommenterer spøkefullt den angivelige festen og brudd på coronaregler.

Under den fiktive pressekonferansen ble Stratton spurt av Oldfield om statsministeren ville godtatt å ha en julefest.

– Hva er svaret på det? svarer Stratton.

Oldfield sier han ikke vet, og en Downing Street-ansatt sier da med latter at:

– Det var ingen fest. Det var ost og vin.

Høster kritikk

– Det fant ikke sted noen julefest. Coronareglene har blitt fulgt hele tiden, sier en talsmann for Downing Street etter ITVs innslag.

Scotland Yard bekrefter at politi er i gang med å se gjennom opptaket.

Labour-leder Keir Starmer går hardt ut mot det kan kaller skammelige handlinger, og ber Johnson om å stå fram og beklage.

– Folk over hele landet fulgte reglene, selv når det betød at de ikke kunne møte sine kjære. De hadde en rett til å vente at regjeringen gjorde det samme, tvitrer Starmer med en link til videoen.

– Å lyve og le av disse løgnene er skammelig. Vi har en statsminister som er sosialt distansert fra sannheten.

To fester

Johnson selv avviste tidligere tirsdag å gjenta Downing Streets uttalelse om at det ikke var blitt holdt noen fest.

– Det jeg kan si er at alle retningslinjer ble overholdt, og fortsetter å bli overholdt, sa Johnson til journalister under et besøk i et fengsel tirsdag.

Avisen Daily Mirror skriver at det dreier seg om to fester: En julefest i november i fjor, der Johnson holdt en tale under nedstengingen, og en annen fest for Downing Street-ansatte i desember der det ble holdt selskapsleker, servert mat og drikke, og hvor festingen fortsatte til etter midnatt, ifølge avisen.