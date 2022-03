Rakettangrep i Lviv: – Betydelig skade på infrastrukturanlegg

KYIV/OSLO (VG) Minst fem er skadet etter flere rakettangrep rammet byen Lviv i Ukraina lørdag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært to rakettangrep innenfor grensene til Lviv, sier guvernør for Lviv-området Maksym Kozytskyy i et innlegg på nett, ifølge Reuters.

Like før klokken 16.00 ble det fra lokale myndigheter i Lviv meldt om eksplosjoner nær sentrum.

Kozytskyy har uttalt at fem er skadet etter angrepet. Det melder Reuters litt over klokken 17.00.

Ordføreren i Lviv, Andriy Sadovyi, rapporterer 18:13 om ytterligere tre eksplosjoner, ifølge Reuters.

Han melder på Twitter om at et industrianlegg der drivstoff lagres står i brann, som følge av rakettangrepet.

Det er ukjent om anlegget er direkte truffet.

– Som et resultat av de nye missilangrepene på Lviv ble det forårsaket betydelig skade på infrastrukturanlegg. Boligbygg ble ikke skadet. Brannene fortsetter å bli slukket, skriver ordføreren i et nytt innlegg, klokken 18.39.

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Nariman El-Mofty / AP

Kozytsky, skriver ifølge Reuters i et innlegg på nett, at eksplosjonene i nærheten av Lviv kom fra retning Kryvchytsy, et område i den østlige utkanten av byen.

– Alle bør holde seg rolige og bli innendørs, skriver Igor Zinkevych ved byrådet i Lviv på Facebook, ifølge Reuters.

Kraftige eksplosjoner

TV 2s reporter i Lviv vest i Ukraina meldte tidligere lørdag om kraftige eksplosjoner ved byen. Bilder viser røyk nær TV-tårnet i byen.

– Fra taket av hotellet ser vi en gigantisk røyksky. Det er uklart hva målet er, men det er nær tv-tårnet i byen. Det kan være et drivstofflager, sier TV 2-reporter Kjetil Iden til tv-kanalen.

Det går store forsyningslinjer i nærheten av Lviv. Russland har sagt at våpenleveranser fra vesten er et legitimt mål.

Krigen i Ukraina: Dette har skjedd lørdag

– Lviv har ingen strategisk posisjon i form at den ikke ligger i nærheten av noen fronter, men det er en viktig by for Ukraina likevel, forklarer VGs journalist i Kyiv, Markus Tobiassen, som tidligere har vært i Lviv.

Han legger til at mange av ambassadene har flyttet dit og at soldater som strømmer til fra andre land befinner seg i områdene rundt der.

– Det har vi blant annet sett ved at det har vært bombinger av baser i nærheten av Lviv.

VGs team forklarer at da de var i Lviv tidligere denne uken kunne det enkelte døgn gå av fem flyalarmer uten at det kom noe angrep.

– Gir ikke noen spesiell mening

Militærrådgiver i NUPI, Per Erik Solli, sier til VG at man enda ikke vet hva som forårsaket eksplosjonene.

– Fra et militært ståsted vil jeg si at dette ikke gir noen spesiell mening. Det er ikke noen russisk hærstyrke i nærheten så de kan ikke følge opp på noen måte hvis man angriper i dette området.

– Tre missiler er ganske lite militært sett, hvis man virkelig vil få noe effekt så ville man brukt langt flerre missiler, sa han da det kun hadde vært rapportert om tre eksplosjoner.

Solli mener det føyer seg inn et mønster ved at Russerne «kraftsamler dårlig», og bruker våpnene spredt mot mange forskjellige mål over et stort geografisk område.

– Slik at effekten blir mindre enn det man i vestlig militær sammenheng ville si er en fornuftig måte å bruke våpen på.

Han mener angrepet har en større symbolsk verdi enn en militær verdi.

– Ettersom det er mange vestlige observatører og journalister i det området får de god dekning. Så hvis hensikten er å spre uro og frykt, oppnår de det ved å bruke få våpen i den vestlige delen av Ukraina, men kampene pågår først og fremst i sør-øst og i nord, sier Solli.