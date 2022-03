Russlands viseforsvarsminister: Vil «drastisk nedskalere» militær aktivitet rundt Kyiv og Tsjernihiv

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at de vil «drastisk nedeskalere krigsaktiviteten» ved Kyiv og Tsjernihiv etter fredssamtaler i Istanbul.

Dette melder nyhetsbyrået Reuters og det russiske nyhetsbyrået RIA.

Uttalelsen kommer i Istanbul etter representanter for Russland og Ukraina møttes til fredsforhandlinger. Før samtalene begynte var det lave forventinger til at fredsforhandlingene skulle føre til noen snarlig slutt på krigen i Ukraina.

Den russiske viseforsvarsministeren Alexander Fomin sier at nedskaleringen skjer for å «øke gjensidig tillit før videre forhandlinger for å bli enige om og signere en fredsavtale med Ukraina».

Den russiske invasjonsstyrken har i løpet av de siste ukene ikke lykkes med å trenge igjennom forsvaret rundt hverken Kyiv eller Tsjernihiv, og krigen har etter hvert blitt mer og mer stillestående.

Tirsdag morgen meldte britisk etterretning at Ukraina har gjennomført flere vellykkede motangrep utenfor hovedstaden.

Moskva tar nå to skritt i retning Kiev, sier lederen for den russiske delgasjonen, Vladimir Medinskij, som sitter i samtalene i Istanbul.

Han la ifølge nyhetsbyrået RIA til at møtet har vært konstruktivt. Ifølge Medinskij vil de ukrainske forslagene bli rapportert videre til Russlands president Vladimir Putin.

Moskva skal også ha tilbudt Kiev å holde et møte mellom de to presidentene for å forsøke å komme nærmere en fredsavtale.

Kan gå med på nøytral status

Delegasjoner fra Ukraina og Russland har tirsdag holdt fredsforhandlinger i Istanbul i Tyrkia. Etter samtalene opplyser representanter for Ukraina at de har foreslått et nytt system for sikkerhetsgarantier. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Representantene sier også at Ukraina vil akseptere nøytral status dersom systemet fungerer.

Den ukrainske delegasjonen mener det har skjedd nok fremgang til at landets presidenter kan møtes – noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om gjentatte ganger, men blitt avvist av Russland.

Russlands topprepresentant Vladimir Medinskij sier at samtalene var konstruktive. De vil se på Ukrainas forslag og ta de videre til Putin.

Medenskij sier at et møte mellom Putin og Zelenskyj kun vil bli mulig dersom utenriksdepartementene godkjenner en avtale.