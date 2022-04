BOMBET: Blå piler markerer store krater på satellittbildet tatt 12. mars av den lille byen Izium, i Kharkiv-fylket øst i landet. Mens de oransje ringene markerer skadede og ødelagte bygninger i boligfelt. Amnesty har verifisert bildet.

Ny Amnesty-gransking: Russland utfører krigsforbrytelser i Ukraina

For først gang har Amnesty hatt egne folk på bakken i Ukraina for å granske krigens brutaliteter. Den russiske militærtaktikken dreper på ulovlig vis sivile ukrainere i flere byer, konkluderer organisasjonen i en fersk rapport.

Av Sindre Camilo Lode

– Et definerende trekk ved disse grusomme beleiringene, er Russlands nådeløse, vilkårlige angrep, som forårsaker fullstendig ødeleggelse over tid.

Det sier direktør Joanne Mariner for Amnestys internasjonale kriserespons fredag i en pressemelding om deres nye gransking.

Det er nå over fem uker siden Russland invaderte Ukraina og startet sin angrepskrig.

Helt fra starten av krigen søkte russiske styrker å beleire ukrainske byer, beleiringer VG har omtalt ved flere anledninger, deriblant ved storbyene Kharkiv og Mariupol.

Ifølge Amnesty har russiske styrker de siste ukene brukt det de kaller iboende vilkårlige våpen, det vil si våpen som ikke klarer å skille mellom om sivile personer eller militære mål blir rammet, og som og er forbudt etter Genèvekonvensjonene.

Organisasjonen har nå selv verifisert at Russland har brukt slike våpen – deriblant forbudt klaseammunisjon, rakettartillerisystemer og unøyaktige våpen med store nedslagsområder som bomber uten styringssystem – mot tett befolkede, sivile områder.

Bilder fra utbombede og beleirede Kharkiv som hadde over 1,4 millioner innbyggere før krigen startet:

ØDELAGT: En mann går gjennom ruinene av et brennende hus i Kharkiv etter russiske styrker bombet byen 24. mars.

– Angrep utgjør krigsforbrytelser

– I fem uker nå har sivile i hele Ukraina sett sine byer bli utslettet dag for dag. Vår gransking fra bakken dokumenterer hvordan noen av de mest utsatte i samfunnet lider uproporsjonalt, mens disse brutale beleiringstaktikkene fortsetter, sier Mariner.

Amnesty har i sin gransking intervjuet sivile i fem ukrainske byer som har opplevd russiske beleiringer. Intervjuene er både gjort ansikt til ansikt og fra avstand.

I tillegg har organisasjonens krisebevisgruppe analysert satellittbilder og verifiserte videoer og bilder.

Se også videoer VG har verifisert fra krigen i Ukraina:

– Russiske styrkes angrep på landsbyer og byer og ondskapsfulle ødeleggelse av dagliglivets infrastruktur, bryter internasjonal humanitær lov og internasjonale menneskerettslover. Å gjennomføre vilkårlige angrep som dreper eller skader sivile, utgjør også krigsforbrytelser, skriver Amnesty i pressemeldingen.

Mariupol, som har vært en av de hardest rammede byene under krigen, og som har lidd under russisk beleiring og bombardement i over én måned, er ett eksempel på hvordan russiske og prorussiske stryker angriper sivile mål.

– I denne oppsummeringen av Amnestys egne funn fra inne i Ukraina, fører vi bevis for hvordan den russiske beleieringstaktikken rammer sivile i strid med krigens folkerett, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i Norge til VG fredag.

Under er et satellittbilde av Mariupol 14. mars tatt av Det franske statlige rombyrået (CNES), og som Amnesty har publisert fredag:

TILINTETGJORT: Hele nabolag der sivile ukrainere inntil nylig levde frie liv, er fullstendig utslettet i den strategisk viktige havnebyen Mariupol, sørøst i Ukraina langs Azovhavet.

Ble truffet ved matbutikken

Få dager inn i krigen nådde russiske styrker nordlige forsteder til Ukrainas nest største by Kharkiv, nordøst i landet nært grensen til Russland. Kjapt etter innførte Russland beleiringstaktikker, forsøkte å omringe byen og avfyrte unøyaktige våpen mot befolkede områder, ifølge granskingen.

Amnesty skriver at de har dokumentert et «bredt mønster av ulovlige, vilkårlige angrep» mot flere befolkede områder i Kharkiv, deriblant 28. februar da tre artillerisalver rammet nordlige deler av byen og drepte ni sivile, inkludert barn, og skadet minst 16 andre.

I et annet angrep ble den 41 år gamle faren Oleski Stovba skadet av forbudt klaseammunisjon da han var ute for å kjøpe dagligvarer, skriver organisasjonen.

FORBUDT: Tre fragmenter fjernet fra Stovbas kropp. Det største stammer ifølge Amnesty fra ulovlig klaseammunisjon.

– Vi fant noe mat, og vi sto ved utsiden av matbutikken da jeg hørte en kraftig lyd. Jeg snudde meg rundt og så flere små branner. De var på høyde med knærne mine, rundt femti meter fra meg. Jeg falt til bakken, det samme gjorde kona mi, og jeg følte noe treffe mitt høyre ben ... Jeg tro ned buksene og så masse blod, sa han til Amnesty.

Senere fjernet kirurger tre fragmenter fra Stovbas høyre lysk, legg og fot og Amnestys våpenetterforsker gransket selv de fysiske bevisene og bekreftet at det største fragmentet stammet fra russisk klaseammunisjon, ifølge rapporten.

I RUINER: En mann leter gjennom ruinene etter et russisk angrep i Ukraina. Bilder er tatt av Amnestys granskere på bakken i landet.

Forsøkte å løpe bort fra angrep

Egenæs i norske Amnesty forteller nærmere overfor VG hvordan Amnestys granskere har jobbet i Ukraina:

– Våre folk kan dokumentere bruk av forbudte klasevåpen. De har også snakket med mennesker som har overlevd beleiring, og kan fortelle om hvordan bomber og granater regnet ned over dem, hvordan vann og strøm var avstengt, hvordan de så ødeleggelse av viktig infrastruktur, sier han og legger til:

– Alt dette førte også til at syke og skadde verken kom seg ut av situasjonen, eller kunne få nødvendig hjelp der de var.

Granskingsrapporten omtaler historiene til flere sårbare, eldre og personer med funksjonshemminger, som ikke kom seg ut av de beleirede byene.

Aleksander Mihta (39) bodde i Kharkiv. Han er diabetiker og har problemer med å gå som følge skader fra sykdommen.

Etter å ha kjørt datteren og kona til den polske grensen i starten av krigen, returnerte han til Kharkiv fordi menn ikke har lov til å forlate landet.

Russiske missiler traff bygningen han bodde i og ødela oppvarmingen, skriver Amnesty som har verifisert 21 bilder som bekrefter bygningens skader.

En dag ble han fanget ute på gaten av russisk artilleriild.

– Artilleriangrepene forverret seg hele tiden. Jeg trengte mat, så jeg dro til en butikk. Jeg har diabetes og jeg løp da artilleribeskytningen forverret seg. Jeg vred benet mitt. Jeg forsøkte å nå frem til bomberommet, men klarte det ikke. Jeg brakk seks ben, og legene ønsket å amputere, sier han.