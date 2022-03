Zelenskyj om Putins nazi-uttalelser: − Latterlig og skremmende

Ukrainas president går hardt ut mot Vladimir Putins gjentatte påstander om ukrainske nynazister. Han omtaler uttalelsene som direkte farlige.

Av Vilde Haugen

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger kommet med påstander om at Russland kjemper mot «nynazister» i Ukraina. Nylig uttalte Putin også at Ukrainas regjering er full av dem.

– Det er sjeldne anledninger hvor jeg smiler og ler. Når jeg hører dette, høres det ut som en spøk, sier en ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i et intervju med CNN søndag.

Zelenskyj sier an ikke klarer å ta Putins påstander alvorlig, og omtaler de som «latterlig». Han mener den russiske presidenten befinner seg i en «informarsjonsbunker».

– Faktum er at hvis han mener alvor med denne uttalelsen, kan han være i stand til å ta veldig grufulle skritt fordi det ville bety at dette ikke er spill for ham, sier Zelenskyj.

Videre omtaler han Putins uttalelser veldig skremmende, og veldig farlige.

– Hvis dette ikke er et spill, og dersom han tror at det er hans oppdrag å erobre vårt territorium, og at han ser tegn på nynazister i landet vårt, så dukker det opp mange spørsmål om hva annet han er i stand til å gjøre for ambisjonenes skyld.

Mener Israel også er truet

Israels statsminister Naftali Bennett tok tidlig initativ for å bli en mulig mekler mellom Russland og Ukraina, og Bennet har selv møtt Putin i Mosvka for å diskutere den pågående krisen.

Men landet har blitt kritisert , spesielt fra USA, for ikke å gi nok støtte til Ukraina, og for ikke å innføre strenge sanskjoner mot Russland.

I et videomøte med Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at begge landene nå er truet av ødeleggelse. Det melder Reuters søndag.

– Kreml snakker om en endelig løsning på det ukrainske spørsmålet, slik nazistene snakket om det europeiske spørsmålet, sier Zelenskyj.

Under møtet med Knesset sier Zelenskyj megling kan være mellom land – og ikke mellom gode og onde krefter. Zelenskyj mener at Israels luftforsvar ville være i stand til beskytte Ukraina.

– Vi vet at Israels luftforsvar er det beste i verden, og at det kan beskytte oss.

– Vi kan spørre hvorfor dere ikke har gitt Ukraina våpen og pålagt sanksjoner mot Russland, men dere må leve med valget dere tar.