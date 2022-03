EUROVISION: Anastasija Prikhodko på scenen i Moskva da hun representerte Russland i finalen, der Alexander Rybak vant.

Representerte Russland i Eurovision - nå går hun mot Putin

Den russiske rocke-legenden Andrej Makarevitsj (68) sammenligner Vladimir Putin med Adolf Hitler. Anastasija Prikhodko (34) – som representerte Russland da Norge vant Eurovision i Moskva – sier at hun «hater Putin».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Prikhodko er ukrainsk, men representerte Russland i 2009-finalen da norske Alexander Rybak gikk til topps.

– Jeg hater deg! Faen deg! Dine barn, ditt folk, ditt land! Jeg vil at din sjel skal lide for alltid i helvete, skriver Prikhodko på sosiale medier, gjengitt av det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Hun har vært politisk aktiv siden 2014, og i oktober 2018 annonserte Prikhodko at hun legger sangkarrieren på hylla og blir politiker på heltid. Hun ble en del av kjente Julia Tymosjenkos parti – men mislyktes i å komme inn i parlamentet ved valget i Ukraina i 2019.

Rocke-legenden Makarevitsj, kjent fra bandet «Masjina Vremeni» («Tidsmaskinen»), er ingen uerfaren Putin-kritiker. Men nå går han veldig hardt ut på sosiale medier, gjengitt av nyhetsbyrået Unian og andre medier, og sammenligner Putin på flere måter med Hitler og nazistene:

– Selv ikke Hitler tenkte på å beskylde den sovjetiske hæren for at de selv hadde bombet byene sine, tatt Leningrad under blokade for å diskreditere det fredselskende riket, skrev Makarevitsj og fastslo at verden nå står overfor «det fjerde riket» (med henvisning til Hitler-Tyskland som kalte seg «det tredje riket».

– De som ennå ikke har innsett at vi er i «det fjerde riket» bør umiddelbart huske hvordan «det tredje riket» endte, skriver Makarevitsj.

DEN GANG DA: Andrej Makarevitsj (t.h.) sitter sammen med Vladimir Putin på en Paul McCartney-konsert i 2003. T.v. Moskvas daværende borgermester Jurij Luzjkov.

Sist uke delte Makarevitsj sine tanker rundt Putin og atomknappen til sine 321.000 følgere på Facebook:

– Er det virkelig nødvendig å forklare noen andre at hvis det fortsatt faller inn lederen vår å trykke på den «røde knappen», vel, ja, så vil han sprenge noen. Sannsynligvis. 25 minutter senere vil resten av verden ha utslettet oss fra jordens overflate. Med lettelse, er jeg redd.

Andrej Makarevitsj er ingen hvem som helst for musikkelskere i Russland, Ukraina og andre tidligere Sovjetrepublikker.

Førsteamanuensis Yngvar B. Steinholt ved UiT - Norges Arktiske Universitet - har skrevet boken «Rock in the Reservation» og forklarer at Makarevitsj og hans gruppe «Masjina Vremeni» har holdt stand i 50 år:

– I fem år fra 1976 var «Masjina vremeni» de ubestridte stjernene i den «ikke-eksisterende» sjangeren russisk rock, forklarer han om Sovjet-tiden.

– De spilte regelmessig i Leningrad så vel som i hovedstaden og nådde høyere og bredere enn noe amatørband før dem. Ordet «masjinomaniia» ble brukt for å beskrive deres popularitet.

– «Masjina Vremeni» begynte å turnere og gi ut plater igjen på 1990-tallet og var en del av den russiske populærmusikalske mainstream videre utover 2000-tallet, forteller førsteamanuensis Steinholt.

Han forteller også om en episode etter Krim-annekteringen i 2014:

– Interessant nok ble Makarevitsj mål for enda en svertekampanje i 2014. Han ble i kjølvannet av annekteringen av Krimhalvøya anklaget for å være upatriotisk for å ha spilt for et ukrainsk publikum. Som reaksjon på denne svertekampanjen skrev han et åpent brev til Putin, uten at det vant han noe videre sympati fra offisielt hold.

Ifølge det russiske kjendisnettstedet passion.ru befinner Makarevitsj seg i Israel, der han og kona venter barn.