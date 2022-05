NÆRMER SEG NATO: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var i Helsingfors og møtte Finlands president Sauli Niinistö i oktober i fjor.

Finland og Sverige: Slik er stegene frem til Nato-søknaden

Medlemskap i Nato er det beste alternativet for Finlands sikkerhet. Det er konklusjonen fra Riksdagens forsvarskomite. De kommende dagene er det ventet at Finland - og trolig Sverige - tar stegene frem til en formell søknad om Nato-medlemskap.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Både i Stockholm og Helsingfors går de politiske prosessene på høytrykk, med Finland noen dager foran.

Begge land sier at de vil koordinere seg tett, fordi det er lettere å stå sammen enn hver for seg dersom Russland skulle reagere sterkt mot å få Nato enda tettere på sine grenser.

Finland har gjennom flere uker lagt en prosess som skal være raskest mulig, fra et politisk vedtak, via en formell søknad og frem mot et hastig medlemskap.

Første steg: Komite-vedtak

Riksdagens forsvarskomite har nå avgitt sin uttalelse: Det beste alternativ for Finlands sikkerhet er et medlemskap i Nato, uttaler komiteen tirsdag. Finlands egen forsvarsevne er god, men ikke tilstrekkelig, ifølge komitelederen Petteri Orpo fra det borgerlige opposisjonspartiet Samlingspartiet, melder radio- og TV kanalen YLE.

Og de har folket med seg: I en fersk måling sier 76 prosent av velgerne at de ønsker et finsk Nato-medlemskap. 12 prosent sier nei, mens 11 prosent svarer «vet ikke».

Torsdag: Presidenten

Det er ventet at Finlands president Sauli Niinistö vil offentliggjøre sitt standpunkt i Nato-spørsmålet på torsdag, 12.mai. Da skal partigruppene i Riksdagen også gi sin anbefaling. Bare ett parti, Vänsterförbundet, ventes å reservere seg.

Kort tid etter at presidenten har klargjort sitt ståsted, vil ventelig også Finlands sosialdemokratiske statsminister, Sanna Marin, komme ut med sitt standpunkt. Hun har innkalt sitt partistyre til møte lørdag.

Deretter er det regjeringen og presidenten sammen som fatter den formelle beslutningen om eventuelt å søke.

Fredag: Sveriges riksdag

I Stockholm sitter nå alle åtte riksdagspartier og jobber med et felles dokument om Nato under ledelse av Sveriges utenriksminister Ann Linde. Denne analysen skal være klar fredag, 13.mai.

Den borgerlige opposisjonen har for lengst anbefalt svensk medlemskap, så i praksis er det nå Socialdemokraterna, partiet til statsminister Magdalena Andersson, som avgjør saken.

Socialdemokraternas partistyre er ventet å bestemme seg senest på søndag 15.mai.

Lørdag kveld er de to landenes utenriksministere, Pekka Haavisto og Ann Linde, invitert til en uformell middag i Berlin, inn på et møte med Nato-landenes utenriksministre. Mye kan være avklart før eller under dette møtet.

17.mai: Svensk-finsk toppmøte

I Finland er det regjeringen og presidenten som fatter den formelle beslutningen om en søknad til Nato. Ifølge finske medier vil dette skje senest mandag 16. mai. For dagen etter reiser president Sauli Niinistö til Sverige på et lenge planlagt offisielt besøk.

Statsbesøket i Stockholm 17. og 18. mai kan være en anledning hvor Sverige og Finland sammen kan erklære at de vil søke om medlemskap i Nato.

Deretter: Nato tar imot søknadene

Neste steg vil være at de to landenes regjeringer overleverer sine respektive søknader til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Han vil lede en kort men svært formell prosess for å godkjenne at formalitetene ved et medlemskap er i orden.

Diplomatiske kilder tror at dette kan være gjort innen to uker, slik VG var først med å melde i forrige uke. Det vil trolig rekke med ett formelt forhandlingsmøte mellom Nato og de to søkerlandene.

De 30 landene vil da bekrefte medlemskapsavtalen, som er døråpneren for at Sverige og Finland slippes inn i møtene på alle nivåer i forsvarsalliansen.

Da vil Niinistö og Andersson få formelle invitasjoner til Natos toppmøte i Madrid i slutten av juni - men uten stemmerett. Fullt medlemskap vil tre i kraft den dagen når alle 30 parlamentene i Nato-landene har godkjent medlemskapet.

SVs søsterparti går imot

I den finske riksdagens forsvarskomite var det bare Vänsterförbundet, SVs finske søsterparti, som reserverte seg.

Partiets medlem i forsvarskomiteen, Markus Mustajärvi, uttaler at regjeringens redegjørelse ikke utreder negative effekter, og han fremmer forslag om at Finland ikke skal søke medlemskap i Nato.

Vänsterförbundet har imidlertid klargjort at de kan fortsette regjeringssamarbeidet under den sosialdemokratiske statsministeren Sanna Marin, selv om Finland eventuelt søker seg inn i Nato. Partiet har dermed fjernet et forbehold de tidligere har tatt.