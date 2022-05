NÆRMER SEG NATO: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var i Helsingfors og møtte Finlands president Sauli Niinistö i oktober i fjor.

Finland: Anbefaler Nato-søknad

Medlemskap i Nato er det beste alternativet for Finlands sikkerhet. Det er konklusjonen fra Riksdagens forsvarskomite, som tirsdag kommer med sin anbefaling til presidenten og regjeringen.

Av Alf Bjarne Johnsen

Finlands egen forsvarsevne er god, men ikke tilstrekkelig, ifølge komitelederen Petteri Orpo fra det borgerlige opposisjonspartiet Samlingspartiet, melder radio- og TV kanalen YLE.

Uttalelsen er et nytt steg i retning mot en finsk søknad, og etter hvert et formelt opptak som medlem i forsvarsalliansen Nato.

Og de har folket med seg: I en fersk måling sier 76 prosent av velgerne at de ønsker et finsk Nato-medlemskap. 12 prosent sier nei, mens 11 prosent svarer «vet ikke».

Presidenten svarer torsdag

Det er ventet at Finlands president Sauli Niinistö vil offentliggjøre sitt standpunkt i Nato-spørsmålet på torsdag.

Komiteen skriver at Finland har ett omfattende forsvarssamarbeid med andre land, men ingen av samarbeidsformene gir landet noen garantier for sikkerheten.

– Det er også uklart hvilken hjelp Finland kan få i en krisesituasjon. Savnet av sikkerhetsgarantier er også det mest sentrale problemet med EUs felles forsvarsklausul, uttaler komiteen.

SVs søsterparti går imot

Bare Vänsterförbundet, som er SVs finske søsterparti, har reservert seg mot uttalelsen fra den finske riksdagens utenrikskomite.

Partiets medlem i forsvarskomiteen, Markus Mustajärvi, uttaler at regjeringens redegjørelse ikke utreder negative effekter, og han fremmer forslag om at Finland ikke skal søke medlemskap i Nato.

Vänsterförbundet har imidlertid klargjort at de kan fortsette regjeringssamarbeidet under den sosialdemokratiske statsministeren Sanna Marin, selv om Finland eventuelt søker seg inn i Nato. Partiet har dermed fjernet et forbehold de tidligere har tatt.