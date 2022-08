RAVE: Fordi portforbud og skjenketider setter begrensninger for når de unge i Odesa kan feste, er det blitt åpnet et dagsrave. Her er kranene åpne fra klokken 12.

Fester i byen som Russland vil kapre

ODESA (VG) Havnebyen Odesa er under konstant trussel. Slik lever innbyggerne i en by som venter på den russiske invasjonen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jevne rytmer og tung bass fyller en sliten bakgård i en bortgjemt gate i havnebyen Odesa.

En ung mann i bar overkropp med en olivengren tatovert på brystet – et vanlig tegn for fred – danser til de repetitive rytmene.

Fra klokken 23 er det forbudt å være utendørs. Da jakter ukrainske soldater russiske sabotører. Og når ølsalget stenger allerede klokken 18, må tørsten i Odesa slukkes ennå tidligere.

Festen starter ved lunsjtider.

– Det er viktig å stresse ned og puste ut, forteller Margaret (22), som er med på å drive utestedet.

Men det er ikke bare for å bidra til feststemningen folk kommer: Halvparten av inntektene går direkte til militæret.

– Jeg tror folk kommer hit både for å hjelpe militæret og for å chille, sier Margaret.

Mens festen pågår, starter flyalarmen. Den ulende lyden blander seg med dunkene fra bassen. For mange er alarmen blitt et daglig, ubeleilig ritual. Etter fem måneder med krig er det få som løper til bomberommet.

På dansegulvet fortsetter festen som før.

VG dro tilbake til «dødens by»: Sommer i Butsja

PAUSE FRA RAVE: Mens flyalarmen og musikken blander seg, tar noen av festgåerne en liten pause fra ravet.

Siden 24. februar har Odesa levd under en konstant trussel fra en russisk invasjon.

Sivile trenes til å håndtere våpen. Strendene og havet er minelagt for å hindre en russisk landgang. Barrikader er satt opp.

Men sammenlignet med andre ukrainske byer er Odesa blitt skånet fra de aller verste angrepene.

Samtidig er følelsen av trygghet skjør. I begynnelsen av juli ble 21 mennesker drept da et russisk missil traff en boligblokk like utenfor byen.

Lenger øst i Ukraina bygger Russland opp styrker til nye slag i Donetsk fylke.

Samtidig som den ukrainske hæren har en offensiven mot den okkuperte byen Kherson, der russiske soldater er avskåret og isolert etter angrep på to strategiske broer.

KATAKOMBE: Alexander Sadovnikov (39) viser vei ned i de 2000 kilometer lange katakombene som snirkler seg under Odesas gater.

Trygget under bakken

I en av Odessas gater tar Alexander Sadovnikov (39) tak i en jernlem og drar til. En lang gang ned mot dypet åpenbarer seg.

– Odesa er en fin premie, men det er folket i Odesa som bør få beholde den, sier Alexander.

Han, som mange andre i byen, frykter at Putin vil forsøke å ta byen som kalles «Perlen i Svartehavet».

Et av stedene innbyggerne flykter til når flyalarmen går, er katakombene under bakken. De utgjør en 2000 kilometer lang labyrint, og ble hugget ut da man trengte kalkstein til utbyggingen av byen.

Katakombene ble brukt som tilfluktsrom da Hitler ville ha verdensmakt under andre verdenskrig, og senest vært i bruk siden 24. februar i år – da Putin invaderte Ukraina.

– Det er tryggere her enn over bakken, men det er ikke så sunt i lengden. Man kan få tuberkulose her nede, sier Alexander.

Les også: Da det russiske jagerflyet landet i hagen, startet terroren i nabolaget

OPERA: Anja Tikohonova (23) tar en liten røykepause under åpningen av operaen i Odesa. Bygningen er fremdeles dekket til av sandsekker.

Tragedie

– Det er så fint å være tilbake, forteller Anja Tikohonova (23).

Hun står utenfor operaen i sentrum av Odesa. Den grandiose bygningen av kalkstein er nå dekket til av sandsekker og spanske ryttere – slik den også ble i 1941.

Etter 115 dager uten forestillinger åpnet de dørene igjen i juni. En duett fra tragedien Romeo og Julie sto på programmet.

– Jeg håper det blir roligere snart, for akkurat nå føler jeg meg ikke trygg. Folk her sier at i august vil Odesa kunne bli det neste Kharkiv, forteller Anja.

Kharkiv, som er Ukrainas nest største by, har de siste månedene blitt utsatt for voldsomme russiske angrep. Store deler av det historiske sentrumet i byen er ødelagt.

På en annen kant av Odesa frykter andre at det som venter, blir verre enn under forrige verdenskrig.

FRYKTER PUTIN: Jødiske Roman Markowitch Shwarzman (86) overlevde Hitler. Nå frykter han Putin.

– Putin er ondere enn Hitler

– Tyskland bestemte at vi skulle miste vår barndom. Nå har Russland bestemt at vi skal miste vår alderdom.

Jødiske Roman Markowitch Shwarzman (86) overlevde andre verdenskrig.

Ved hjelp av rumenske styrker drepte Hitler store deler av den jødiske befolkningen i Odesa. Der ble 80 prosent av byens 210 000 jøder drept.

Roman var blant dem som ble sendt til en getto i en annen del av Ukraina. Der ble han som liten gutt tvunget til å jobbe, og så sin bror bli skutt og drept av nazistyrkene, forteller han.

Mannen som overlevde naziregimet, og så store deler av den jødiske befolkningen i Odesa bli utslettet, frykter Putin i større grad enn Hitler.

– Putin er ondere enn Hitler. Til nå har Putin kanskje drept færre, men hvis han vinner denne krigen, vil han fortsette til andre land.

BIL: En skadet bil etter en eksplosjon i Odesa som tok livet av åtte mennesker i april.

Putin har uttalt at han ønsker å «denazifisere» Ukraina fordi det ifølge ham er et stort problem med nazisme i Ukraina. Det argumentet har blitt tilbakevist av en rekke forskere.

Heller ikke den jødiske 86-åringen har mye til overs for Putins påstander.

– De sier at de ønsker å frigjøre oss, men i realiteten er det bare russerne som virkelig hater ukrainerne. Og nå hater vi dem tilbake også.

SKEPTISK: Taisia (60) og hunden skuer utover på det minelagte havet i Odesa. Taisia mener de som støtter Russland, nå skjuler meningene sine.

– Fanget

Det er en vindfull junidag i Odesa da VG besøker byen, men noen få har dristet seg ned til den minelagte stranden.

– Det er vanskelig å snakke om politikk, selv med venner, for vi vet ikke hvilke meninger de kan ha, sier Taisia (60) mens hun stryker på hunden sin.

Odesa har lenge hatt en stor russisktalende befolkning og tette bånd til Russland. Disse holdningene er nå i ferd med å endres. Mange som før hadde russisk som morsmål, har lagt om til ukrainsk.

Taisia mener livet i Ukraina er blitt mye verre etter flere år med de provestlige presidentene Porocheko og Zlensky. Hun føler seg politisk fanget.

– Før støttet de fleste her Russland, men etter åtte år med krig har det endret seg. De som er prorussiske nå, skjuler meningene sine. Jeg føler meg fanget, sier hun.

MINER: Strendene er minelagte og russiske krigsskip lurer ute i horisonten, men det hindrer ikke ukrainerne i å søke seg til havet.

Litt lenger borte på stranden står Gala, som nettopp har tatt en dukkert i det minelagte vannet.

– Vi må skylde på begge parter. Fordi vi ikke klarer å snakke sammen, dør mennesker på begge siden. Også barn, forteller hun.

– Men det var jo Russland som invaderte?

Gala slår ut med armene.

– Noen provoserer, og noen angriper. Vi må få en dialog, og vårt demokrati aksepterer bare én side nå, og det er støtte til det regjerende partiet. Det er ikke sånn at jeg støtter Russland, men i Europa tenker alle at vi i Ukraina er samlet, men det stemmer ikke.

VG I UKRAINA: Journalist og fotograf Kyrre Lien dekker krigen i Ukraina.

Tips oss gjerne:

Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Ukraina, ta gjerne kontakt.

E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal/Telegram: Ta kontakt for nummer