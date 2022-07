UTBOMBET: En lokal innbygger leier sykkelen forbi ødelagte leilighetsbygg i byen Sievjerodonetsk i Luhansk fylke, som nå er okkupert av Russland.

Ekspert om Russland-seier: − Tviler på at de klarer å ta så mye mer

Russlands nyvunne kontroll over fylket Luhansk har liten militær effekt, sier eksperter VG har snakket med. De mener at Ukraina nå er avhengig av mer vestlig hjelp for å kunne slå tilbake de russiske fremrykningene.

På mandag, den 131. dagen av Russlands angrepskrig mot Ukraina, erklærte den russiske presidenten Vladimir Putin «seier» i det ukrainske fylket Luhansk.

Sammen med nabofylket Donetsk, utgjør Luhansk den mye omtalte Donbas-regionen, helt øst i Ukraina, der ukrainske styrker har ligget i krig med russiskstøttede separatister siden 2014 – og som nå er Russlands uttalte mål å «frigjøre».

Nå er altså Luhansk «frigjort», ifølge Putin.

Men hva har Russlands selverklærte seier her egentlig å si for krigen?

Og, hva er status på bakken når vi på vei inn i den norske fellesferien – ser vi noen ende på krigen?

I denne saken svarer tidligere forsvarssjef og nåværende sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen og seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) på dette og flere andre spørsmål.

– Luhansk skal være helt under russiske kontroll. Hva har det å si for krigen?

– Militært er det ikke så viktig, sier Karlsen ved Forsvarets høgskole og påpeker at Ukraina den siste tiden har tatt tilbake noen områder i sør ved Kherson og i nord ved storbyen Kharkiv.

– Det har ingen store militære konsekvenser for den videre krigen i Donbas, fordi de med dette ikke har oppnådd å ta kontroll over et spesielt viktig område militært, legger tidligere forsvarssjef Disen til.

De tre ekspertene er alle enige om at Luhansk-seieren er langt viktigere for Putin politisk og propagandamessig enn militært.

– Putin vil bruke det politisk. Men det forandrer ikke det generelle bildet med at Russland sliter veldig med å skape progresjon og ta nytt land. Jeg tviler på at de klarer å ta så mye mer, Donetsk er neste naturlige skritt, som alle snakker om, sier Nupi-forsker Friis.

1 / 4 ØDELAGT: En lokal innbygger går forbi en skadet bygning i byen Lysytsjansk 4. juli, som var den siste som falt til russerne i Luhansk. BOMBET: En ødelagt boligblokk i Sievjerodonetsk i Luhansk fylke, øst i Ukraina. Bildet er tatt 30. juni. LIVET GÅR VIDERE: Sergej (65) henger opp en vask nær ruinene av en boligblokk i Lysytsjansk i Luhansk 5. juli. HJEMMET: Andrej Butenkoi (57) står foran den ødelagte skolen som han bor i kjelleren til. Bildet er tatt 5. juli i Lysytsjansk i Luhansk. forrige neste fullskjerm ØDELAGT: En lokal innbygger går forbi en skadet bygning i byen Lysytsjansk 4. juli, som var den siste som falt til russerne i Luhansk.

Overskriftene fra Ukraina har den siste tiden vært preget av nye og massive russiske bombeangrep, som blant annet skal ha drept flere sivile.

Tirsdag sa FNs høykommissær for menneskeretter Michel Bachelet at det høye tallet på antall drepte sivile og de utstrakte ødeleggelsene av sivil infrastruktur i løpet av krigen, fører til økt og betydelig bekymring om at russiske angrep ikke er i tråd med internasjonale humanitære lover.

Totalt har FN bekreftet at 4899 sivile har blitt drept siden krigens start, men de anslår at det faktiske tallet er langt høyere.

– Hva betegner krigføringen nå?

– Det er utmattelseskrig over en lang front, med små bevegelser på bakken, og i hovedsak artilleri som det viktigste våpenet. Dette ødelegger fullstendig landsbyene og byene der kampene foregår, sier Karlsen.

BEGRAVELSE: Familie og venner tar farvel med soldaten Taras Mykytsei etter at han ble drept i kamp mot russiske invasjonsstyrker nær Lysytsjansk.

Tidligere forsvarssjef Diesen mener at russerne nå har en viss fremgang i Donbas, men at denne både er begrenset, langsom og tapskrevende.

– Men med sine større personellressurser har de en større evne til å tåle tapene enn ukrainerne, og har derfor lagt seg på en slags nedslitings-strategi, sier Diesen og presiserer at dette innebærer å bryte ned den ukrainske evnen og viljen til fortsatt motstand.

Det gjøres, ifølge ham, gjennom en stadig påføring av tap, og en langsom utvidelse av det russisk-kontrollerte området, der den som har størst evne til å tåle tap over tid, vil komme ut som vinner.

Og grunnen til at vi ikke ser større bevegelser er trolig at ingen av partene har nok styrker til å gjennomføre omfattende operasjoner som tar større områder, sier Karlsen ved FFI.

Mens Friis i Nupi peker på at det nå også er tilløp til ukrainske motangrep, spesielt sør i landet.

– Hvor vi har begynt å se de langtrekkende amerikanske artillerisystemene i bruk. Etter hvert blir det interessante å se om Ukraina har kapasitet til å skyve russerne tilbake ved bruk av slike artillerisystemer, sier Friis og legger til:

– Ukraina har også langt flere soldater, så lenge Russland ikke mobiliserer. Hvis Ukraina får mer vestlige tyngre våpen, vil de i større grad kunne gjøre motoffensiver.

TIDLIGERE FORSVARSSJEF: Nåværende sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen, med fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

– Hvem vinner krigen akkurat nå?

– Akkurat nå er det russerne som har størst fremgang. Skal dette snu, må ukrainerne få den hjelpen de trenger fra Vesten, i form av våpen, ammunisjon og opplæring, sier tidligere forsvarssjef Diesen som mener at ukrainerne begynner å merke tapene i form av mennesker og materiell.

Han tror likevel at russerne ikke klarer å ta kontroll over hele Donbas uten en lengre stridspause.

– Også russerne er nedslitt, både materielt og moralsk, moralen er dårlig, og disiplinen er slett, sier han.

Karlsen og Friis ser litt annerledes på det:

– Ingen, svarer begge kontant.

– Russerne har til en svært høy pris, tatt den siste biten av et fylke, men til gjengjeld tapt andre steder, så summa summarum er det stillstand som preger situasjonen, sier Karlsen.

SENIORFORSKER: Og leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Er det noen tegn til at krigen snart vil ta slutt?

– Nei, ingen tegn på det. Begge sider er langt fra å oppnå det de vil, og begge sider har ressurser igjen, sier Friis.

Heller ikke Diesen ser noen tegn til at krigen er i ferd med å ta slutt:

– Vesten sitter med nøkkelen til å avgjøre utfallet av krigen, fordi vi kan forsyne ukrainerne med det de trenger av våpen og andre ressurser for å stanse den russiske fremrykningen og presse dem over på defensiven, sier han.

Karlsen ved FFI tror det vil bli en langvarig konflikt som kan dra ut i måneder eller år.

– Det kan ta flere år hvis vi får en fastfrossen konflikt med lav intensitet, slik vi har sett i Donbas. Det mest interessante nå er egentlig ikke kampen om uviktige småbyer i Donbas, men hvem av partene som klarer å bygge opp så store styrker at de kan gjøre noe avgjørende, sier han.

Han peker på at Ukraina har Vestens våpenlager og -industri i ryggen, men at Russland også har store våpenlager, selv om mye av utstyret er i dårlig stand.

– Russerne har også store personellressurser om de velger å kalle inn folk, men per nå har de ikke mobilisert folk, fordi de ikke offisielt har kalt krigen for krig. Hvis ukrainerne får betydelig støtte fra Vesten og kommer kraftig på offensiv, så tenker jeg at russerne kan velge å mobilisere for å utjevne, sier Karlsen.

OBERSTLØYTNANT: Og hovedlærer ved Stabsskolen til Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

Karlsen og Friis trekker også frem sanksjonene mot Russland, og sier at disse kan slå ut begge veier for krigens gang.

– Jeg tror vi i Vesten må forberede oss på en langvarig konflikt som vil ha konsekvenser i våre samfunn, som høyere energi-, råvare- og matpriser, og potensielt sett global uro, særlig på grunn av matvarekrise, sier Karlsen.

Friis peker på at en potensiell gassmangel i Europa, der de europeiske landene må rasjonere samtidig som prisene er høye, vil føre til en økonomisk belastning for næringslivet og politisk belastning for landenes ledere.

– Da kan det bli vanskelig å holde en samlet front mot Russland. Det er det Russland håper på, sier han og legger til:

– Samtidig vil effektene av sanksjonene mot Russland først virkelig merkes etter sommeren, så det blir spennende å se hvordan det vil påvirke Kreml og kamphandlingene. Det går med andre ord mot en utholdenhetskrig mellom Kreml og Vesten inkludert Ukraina.