Russlands president Vladimir Putin, her under en tale den 27. april.

Putin langer ut mot vesten

Under en tv-sending skal Putin ha kommet med krass kritikk av vesten, samt gitt uttrykk for at kampene i Ukraina så vidt har begynt.

Eric Kjerstad Solheim

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Vesten, med USA i spissen, har vært ekstremt aggressive mot Russland i flere tiår, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi avviser ikke fredssamtaler, men desto lenger det går, desto hardere blir det å komme til enighet med oss.

Russland og Ukraina har gjennomført flere runder med forhandlinger siden den russiske invasjonen 24. februar, men Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har de siste ukene slått fast at det nå er uaktuelt å gjenoppta fredssamtalene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

«La dem bare prøve»

Videre sa Putin at vesten er velkomne til å prøve å nedkjempe Russland.

– Vi hører at de vil slå oss på slagmarken – det vi kan si er: «la dem prøve». Vi har hørt mange ganger at vesten vil kjempe til den siste ukrainer står. Dette er en tragedie for det ukrainske folket, men det ser ut som at det er det som kommer til å skje.

Den russiske presidenten benyttet også anledningen til å advare om at Russland ennå ikke for alvor har begynt sine militære operasjoner i Ukraina.

– Alle bør være klar over at vi ikke for alvor har startet ennå.

Putin skal også ha sagt at sanksjonene som er rettet mot Russland skaper vanskeligheter for landet, men ikke i så stor grad som de er ment til å gjøre.

– Folk i de fleste land ønsker ikke et slikt liv

Ifølge den russiske presidenten innebærer den russiske intervensjonen i Ukraina begynnelsen på et skifte til en mer «multi-polar verden».

Putin skal ha sagt at han ikke ønsker å følge den vestlige modellen for «totalitær liberalisme» og «hyklersk dobbeltmoral».

Videre sa Putin at «vesten degenererer til totalitarisme».

– Folk i de fleste land ønsker ikke et slikt liv og en slik fremtid, sa Putin.

– De er ganske enkelt lei av å knele, av å ydmyke seg selv foran dem som ser på seg selv som eksepsjonelle.