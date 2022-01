MØTES PÅ SORIA MORIA: Kai Eide og utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

Kai Eide etter Taliban-møte: Advarer mot uenighet innad i Taliban

En av Norges fremste Afghanistan-kjennere, tidligere UD og FN-topp Kai Eide, advarer Vesten mot å presse Taliban for langt. Da kan mer konservative krefter ta makten.

Av Nilas Johnsen

Helt på tampen av de mye omtalte forhandlingene som Taliban har holdt med norske og andre vestlige diplomater, og med representanter for det afghanske sivilmiljøet, fikk Eide et spesielt møte.

Som den eneste ble Eide bedt om å ta en én-til-én samtale med den høyeste utsendingen fra Taliban, utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

– Det var Taliban som ba om møtet. Jeg representerte ikke noen organisasjon, men sa fra til UD i forkant, forteller Eide til VG.

Eide har bodd i og reist til Afghanistan mellom 2003 og 2018 i mange ulike roller: Som Nato-ambassadør, som politisk direktør i UD, som spesialutsending for FN og som medlem av en afghansk tenketank.

– Vi snakket om nødssituasjonen i landet. Og som styremedlem i norsk PEN tok jeg opp kårene for ytringsfrihet og retten til utdannelse, sier Eide.

PATRULJE: Taliban-soldater på Sharia-patrulje i Kabul.

Nyansert bilde

Eide forteller at mediebildet i Afghanistan fortsatt er bredt, og viser til at for eksempel nyhetsbyrået TOLO fortsatt har samlet stab på 480.

– Mange journalister flyktet fra Afghanistan da Taliban tok makten, og jeg vil ikke si at de som er igjen kan jobbe like fritt som før. Så jeg er bekymret, sier Eide.

– Likevel er bildet nyansert, for eksempel har TOLO fortsatt 20 kvinnelige ankere og journalister på jobb i Kabul, selv om disse nå må bruke hodeplagg, fortsetter han.

Også når det gjelder utdannelse for jenter er bildet mer nyansert enn man kan få inntrykk av. Da VG besøkte Kabul i oktober fikk kun småjenter gå på skolen, ikke de fra 7. til 12. klasse.

Taliban har flere ganger forklart at begrensningen skyldes «praktiske årsaker».

– I åtte provinser tillates nå skolegang frem til 12. klasse, og det blir lovet at det skal gjelde for hele landet fra mars. Men at det ikke har skjedd før, kan tyde på uenighet innad i Taliban, sier Eide.

GODT KJENT: Kai Eide på besøk i landsbyen Qali Ishaq utenfor Jalalabad, øst i Afghanistan, I 2009 da han var spesialutsending for FN.

Ytterliggående krefter

Eide mener Vesten må fortsette å stille klare krav til Taliban, deriblant jenters rett til skolegang. Men han advarer mot for hardt vestlig press.

– De mer konservative i Kandahar, og beklageligvis mange fra den yngre garde i Taliban, er mer ytterliggående enn dem som kom til Norge nå.

Eide var selv i Kabul i januar 2008, da den norske delegasjonen ble angrepet ved Serena Hotel, og han har fått med seg den kraftige kritikken mot at særlig Anas Haqqani fikk komme til Norge. Det var Haqqani-nettverket som planla og gjennomførte angrepet.

– Den kritikken forstår jeg. Men selv om Haqqani-nettverket var det mest brutale i krigen, er de ikke nødvendigvis de meste ideologisk konservative, sier Eide.

– Jeg er realist, men det er viktig at vi har innsikt i hva tenkningen er hos dem vi snakker med. Påtrykket må komme i en form som skaper fremskritt, fortsetter han.

JENTERS RETT TIL SKOLE: Da VG besøkte Kabul i oktober i fjor, fikk bare jenter til og med 6. klasse gå på skole.

Forsvarer bruk av privatfly

Eide er klar på at møtene i Norge var veldig viktige, og helt i tråd med norsk diplomatisk tradisjon.

– Men hva tenker du om at Taliban ble flydd inn med privatfly?

– Det er veldig vanskelig å få ordnet logistikken på noen annen måte, med de restriksjonene som er på fly derfra. Og man må gå i dialog med dem, la dem sitte på den andre siden av bordet.

– Innebærer ikke det en form for anerkjennelse av Taliban?

– Nei, de ble fortalt gjentatte ganger at det ikke var tilfellet. Det tolkes som en seier for dem at de fikk synlighet, men det må ikke skygge for innholdet i samtalene.

– Hva kom ut av samtalene da?

– Samtalene var oppklarende og setter i gang en prosess. Etter min mening er det viktigste nå å frigi bistandsmidler. Afghanistan står overfor en enorm humanitær katastrofe.

– Ga Muttaqi deg noen løfter?

– Ingen konkrete løfter, men han lyttet nøye til mine innspill, og han sier at noe av kritikken er overdrevet. Dialogen må fortsette, men vi kan ikke la sultkatastrofen ramme for fullt mens man venter på reformer.